Pruebas de ADN y más: así vigilará a los niños migrantes en EEUU

El Gobierno de Estados Unidos está llevando una campaña para rastrear a miles de menores migrantes que cruzaron la frontera sin estar acompañados de un adulto... 03.05.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, la Administración del mandatario Donald Trump está buscando a aproximadamente 450.000 niños y niñas que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).Según AP, el objetivo de las autoridades estadounidenses es ubicar a esos menores de edad para verificar sus condiciones y que no estén siendo objeto de abusos o violaciones por parte de las personas que los acogieron. No obstante, abogados y activistas temen que las acciones gubernamentales deriven en las deportaciones de los padres o familiares de los niños.Asimismo, los defensores de los migrantes dudan de las tácticas de la administración republicana, que incluyen el envío de agentes de Seguridad Nacional y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para visitar a los niños.Los funcionarios de Trump argumentan que los cuidadores de los menores migrantes no siempre fueron investigados adecuadamente, dejando a algunos en riesgo de explotación.Según la investigación periodística, los funcionarios han puesto el ejemplo de un caso en el que el Departamento de Justicia estadounidense inculpó a un hombre acusado de atraer a una niña de 14 años para que viajara de Guatemala a EEUU y de afirmar falsamente que era su hermana para obtener la custodia de la menor.AP refirió que el rastreo de los menores de edad incluye visitas a los domicilios en lo que se cree que viven los niños, e incluso, pruebas de ADN para verificar el parentesco con las personas que los cuidan.Las autoridades de la nación norteamericana esperan que salgan a la luz más casos, en la medida que se realicen visitas domiciliarias y entrevistas para comprobar los hogares en los que se han presentado denuncias, que rondan en unas 65.000 desde 2023, rescató la agencia.Este año, alrededor de 450 casos con quejas han sido remitidos a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, según un alto funcionario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas inglés).Durante al menos una década, el Gobierno de EEUU ha permitido a los adultos alojar a los niños migrantes que cruzaban la frontera sin un padre o tutor legal. El programa, sin embargo, estuvo plagado de problemas durante los años de la Administración de Joe Biden, cuando los funcionarios se esforzaron por procesar una afluencia de miles de niños.En algunos casos, los funcionarios federales no comprobaron los antecedentes o la dirección de los menores antes de asignarles un tutor. En otros casos, quienes los recibieron proporcionaron identificaciones claramente falsas, según concluyó una auditoría federal en 2024.Pero miles de niños también fueron colocados con familias legítimas, algunas de las cuales ahora temen ser ubicadas en la revisión de la Administración Trump y ser blanco de deportación, dijo a la AP Mary Miller Flowers, directora de políticas del Young Center for Immigrant Children's Rights.El sitio trabaja con algunos de los niños más vulnerables que cruzan la frontera. Flowers aseveró que muchos han sido colocados con sus padres, abuelos, primos, tíos o tías."Ahora tenemos una situación en la que el Gobierno está comprobando el bienestar de los niños y se encuentra con sus padres indocumentados y deporta a sus padres (...). No sé qué tiene eso de bueno para los niños", puntualizó.

