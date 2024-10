https://noticiaslatam.lat/20241001/que-legado-deja-lopez-obrador-en-mexico-al-final-de-su-presidencia-1157869568.html

¿Qué legado deja López Obrador en México al final de su presidencia?

"Quienes estudien después la última parte del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, en la política de México necesariamente van a tener que estudiarlo a través de su figura", dijo el profesor Gustavo Toris Guevara, maestro de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).López Obrador entregará la banda presidencial, en una ceremonia solemne en la Cámara de Diputados, a Claudia Sheinbaum Pardo, doctora en Física, cuyo cargo anterior fue como jefa de Gobierno de la capital del país y que ha prometido dar continuidad a las políticas implementadas por su antecesor, así como construir lo que ella ha llamado "el segundo piso de la Cuarta Transformación de México".Desde su triunfo en las elecciones de julio de 2018, López Obrador dijo que su movimiento ha sido una "revolución pacífica", pero igual de profunda que la lucha de Independencia iniciada en 1810, que la reforma liberal impulsada por Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX, y que la Revolución contra el régimen de Porfirio Díaz, encabezada por Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata a inicios del siglo XX.El máximo dirigente y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha relatado que, en uno de sus recorridos por el norte del país, un trabajador migrante le dijo que así como a Juárez le tocó separar al Estado de la Iglesia porque "a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", a él le tocaba separar el poder político del poder económico, "toda una doctrina política", según ha dicho el propio mandatario en innumerables ocasiones.Con esta bandera y con la idea de llevar a cabo una "revolución de las conciencias" y una revolución social sintetizada en la frase que lo ha acompañado prácticamente toda su vida política. "Por el bien de todos primero los pobres", López Obrador culmina su periodo constitucional con una aprobación promedio de 73%, de acuerdo con una reciente encuesta de la firma De las Heras Demotecnia, un hecho inusual en un país en el que los presidentes suelen terminar con índices de aprobación debajo del 40%.Según esa misma encuesta, un 89% de la población consultada considera que con López Obrador "hubo una transformación" en el país y de ellos, más de 80% estima que fue una transformación "para el bien" de México.Ruptura discursiva Para el maestro Toris, la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México no ha tenido, hasta ahora, los alcances y la profundidad de las tres revoluciones anteriores, "que fueron procesos en los que se erosionó la existencia del Estado mismo"."Es mucho más una ruptura discursiva que una ruptura estructural", dijo el académico.Para otros especialistas como Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard y autora de diversos libros, la diferencia de López Obrador con otros presidentes anteriores de México, y lo que lo hace verdaderamente único, es justamente que las palabras del mandatario fueron respaldadas por los hechos durante su Administración.Ríos recordó que, en el Gobierno de AMLO, 100.000 personas salieron de la pobreza cada mes, mientras que en las últimas cuatro administraciones federales, 100.000 personas cayeron en la pobreza en periodos similares. "La diferencia es abismal", dijo Ríos el pasado 25 de septiembre en una mesa de debates de la cadena Televisa."Era la pobreza, estúpidos"De acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), el organismo autónomo encargado de medir la pobreza en México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 51,9 millones de personas en 2018, cuando comenzó la Administración obradorista, a 46,8 millones en 2022; es decir, 5.1 millones lograron superar la pobreza en este periodo.Un informe de abril pasado del Banco Mundial calcula que hasta 9,8 millones de personas podrían haber salido de la pobreza en el periodo de Gobierno de AMLO.Para Ríos, estas cifras no solo se explican por las transferencias monetarias de los llamados programas sociales impulsados por esta Administración, como el de ayuda a adultos mayores que, según las últimas cifras de la secretaría de Bienestar, beneficia actualmente a más de 12.5 millones de personas con una inversión de más de 400.000 millones de pesos, sino a otras políticas públicas como el aumento al salario mínimo y la eliminación de la práctica de la subcontratación u outsourcing, que permitió a millones de personas acceder a la seguridad social y a otras prestaciones que aumentaron sus ingresos."Era la pobreza, estúpidos", dijo el economista Gerardo Esquivel en un artículo reciente en el diario Milenio donde destacó que la reducción de la pobreza ha sido la clave en el éxito del Gobierno que concluye."No todo el que tiene es malvado"En este sexenio que culmina, la fortuna total de los 14 mexicanos más ricos del país, aquellos con más de 1.000 millones de dólares de riqueza, aumentó hasta casi duplicarse desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un reporte de la organización Oxfam publicado en enero de este año."La fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció en 70% durante los últimos cuatro años, hasta representar casi 6 de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país, cifra equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, unas 334 millones de personas", se señala en el informe."No todo el que tiene es malvado", suele decir el mandatario en sus conferencias matutinas. AMLO ha explicado que la Cuarta Transformación no busca perjudicar al sector empresarial ni tampoco obstaculizar la inversión privada y que incluso sectores como el bancario han aumentado sus ingresos a máximos históricos.En uno de sus primeros actos de Gobierno, López Obrador canceló un megaproyecto para construir un nuevo aeropuerto para ofrecer servicio a la Ciudad de México en el lago de Texcoco y declaró el sitio como Área Natural Protegida, en una medida que para muchos fue la demostración de que la separación del poder político del poder económico iba en serio.Más adelante, en julio de 2023, el Gobierno canceló el proyecto de 600 millones de dólares de construcción de una planta para la fabricación de cerveza de una empresa estadounidense en el área de Mexicali, luego de meses de movilización de un movimiento popular y ciudadano que denunció el acaparamiento del agua para el funcionamiento de la planta.La Administración obradorista también decidió dar prioridad a las empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad sobre la industria privada; no otorgó ninguna concesión minera y vetó la práctica de fracking, además de que prohibió la importación de maíz transgénico para la elaboración de la masa y las tortillas, entre otras medidas. Lo anterior le ha valido más de media docena de demandas en centros de arbitraje internacionales.Unidad para sacar adelante el país"Nosotros buscamos tener relaciones con todos de respeto, porque necesitamos la unidad para sacar adelante al país, pero se fijaron desde el principio reglas", dijo el presidente en su conferencia matutina del 25 de septiembre."Les pedí: 'Ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos'; no es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen, eso es injusto", afirmó el presidente al hablar del pleito entre el Gobierno y Grupo Salinas por un adeudo fiscal de más de 20.000 millones de pesos.La maestra Carmen Eugenia Reyes Ruiz, académica de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, afirmó que para hacer cualquier análisis riguroso y objetivo de una gestión de Gobierno desde una perspectiva histórica es necesario que pase tiempo, años o incluso siglos.Sin embargo, en su opinión personal, la Administración que culmina este 1 de octubre sembró una división en la sociedad mexicana y fomentó una concentración de poder como en los años 70 y 80, en los que gobernó el PRI."Si lo que se buscó en este caso fue obtener esa aprobación que diera la oportunidad de una cierta base de voto duro, y se hizo en el más puro y duro estilo priista de la época de Luis Echeverría, de López Portillo (...) pues el resultado yo diría que es óptimo", dice la maestra en entrevista con Sputnik.La recuperación de la dignidadEn su Gobierno, el presidente ofreció 1.423 conferencias de prensa matutinas con un promedio de duración de 2 horas y media, en las que la palabra "pueblo" fue la más pronunciada por el mandatario, con 18.643 menciones, según un recuento de la reportera Claudia Guerrero publicado en el diario Reforma."Amor con amor se paga", le gusta decir a López Obrador en los mítines multitudinarios ante la aclamación de sus seguidores. "Es muy emotiva la manera en la que el pueblo se está despidiendo de él, se te hace un nudo en la garganta, esa compenetración", afirmó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum."En su libro, el presidente describe a Juárez y la carreta donde salía de la Ciudad de México con los documentos de la República, y dice que en esa carreta llevaba la dignidad de México. Yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y de la República", añadió la mujer que el próximo 1 de octubre juramentará como la primera presidenta del país.

