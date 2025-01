¿Efecto búmeran?: si Trump impone aranceles a México, "la afectación sería principalmente para EEUU"

"Estados Unidos está en un momento en el cual no había estado, ya que de alguna u otra manera tenía garantizado su dominio unipolar y ahora no es así, ahora estamos en un contexto multipolar y eso implica que está perdiendo fuerza, entonces no descarto que, como una medida desesperada para tratar de restablecer por medio de la fuerza algunos canales comerciales que él considera que le pertenecen, lo haría [imponer aranceles a México", consideró.