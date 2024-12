Economía de México "está en una posición fuerte para atenuar los golpes externos"

https://noticiaslatam.lat/20241228/economia-de-mexico-esta-en-una-posicion-fuerte-para-para-atenuar-los-golpes-externos-1160095352.html

Las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han logrado generar preocupación. Sin embargo, el Banco de México (Banxico) y... 28.12.2024, Sputnik Mundo

El marco macroeconómico con el que cuenta actualmente México podría actuar como una especie de blindaje ante una posible imposición de aranceles por parte del próximo Gobierno de Estados Unidos, que será encabezado por Donald Trump, coinciden expertos.El 25 de noviembre, el próximo mandatario de EEUU amenazó con imponer un arancel del 25% a productos mexicanos y canadienses, esto hasta que realicen acciones para frenar la migración irregular en la región. Dicha medida entraría en vigor en cuanto el republicano asuma el cargo presidencial, es decir, el 20 de enero de 2025.Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México (Banxico), destacó ante ello que México cuenta con un marco macroeconómico fuerte gracias a cuentas externas sostenibles, buenos niveles de reservas internacionales, un sistema financiero capitalizado y un régimen de tipo de cambio flexible.En ese sentido, Rodríguez, la primera mujer en llevar las riendas del banco central mexicano, consideró que la sólida posición macroeconómica de México podría permitir enfrentar desde una mejor posición acontecimientos de origen externo como una posible imposición de aranceles a mercancías mexicanas por parte de su principal socio comercial."Esto es una fortaleza que nos permite enfrentar estos acontecimientos desde una posición más favorable", dijo la gobernadora de Banxico en entrevista con el diario mexicano El Financiero.Fortalezas de la economía mexicanaDe acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana creció un 1,5% interanual durante el tercer trimestre del 2024. Este resultado supera las expectativas del mercado y rompe una racha de siete trimestres consecutivos de desaceleración.La inflación también se ha mantenido estable casi todo el 2024 y se ubicó en noviembre en 4.55%, de acuerdo con datos del organismo, su nivel más bajo desde marzo del mismo año, aunque aún se encuentra un poco lejos del objetivo del 3% fijado por el Banxico.El saldo de reservas internacionales, que garantizan liquidez en dólares para responder a choques externos, se ubicó el 20 de diciembre en 228.221 millones de dólares, uno en los mayores niveles para un cierre de año, de acuerdo con cifras difundidas por el banco central mexicano. Esa cifra se ubica muy por arriba del nivel de reservas de 212.762 millones de dólares al corte del 29 de diciembre del año 2023.En cuanto a la deuda externa, apenas en agosto pasado, el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó que se redujo el monto de la deuda externa a un nivel históricamente bajo, disminuyendo del 23% al 15%. De igual forma se logró reducir en un 94% la deuda con organismos internacionales.Según las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sistema financiero mexicano continuó estable durante el tercer trimestre del año. El crédito vigente mantuvo su tendencia creciente con respecto al trimestre anterior, respaldado por altos niveles de capitalización y bajos índices de morosidad. "Yo creo que se han consolidado demasiado las variables macroeconómicas que le dan estructura a toda la economía mexicana y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tipo de cambio que está en libre flotación y actualmente tenemos una moneda bastante fuerte (…). Tenemos finanzas sanas y eso le permite al Gobierno federal que en algún imprevisto eche mano de un recurso como el prestamos (del FMI) o un ajuste en las tasas de interés, que son bastante aceptables. Entonces no tenemos un peligro ahí a la vista por mucho que nos amenace Trump", dijo a Sputnik Carlos Alberto Jiménez Bandala, economista de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO)Por su parte, la generación de trabajos continuó creciendo en el penúltimo trimestre de 2024. La tasa de desempleo en México se ubicó en un mínimo histórico del 2,7% en el promedio de enero a agosto, con cifras ajustadas por estacionalidad difundidas por la Secretaría de Hacienda.En noviembre pasado, al ratificar a México la Línea de Crédito Flexible por aproximadamente 35.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que el país mantiene un marco macroeconómico sólido, finanzas públicas sanas y un sistema financiero resiliente."Las políticas macroeconómicas y los marcos institucionales de políticas públicas de México siguen siendo muy sólidos, con un régimen de tipo de cambio flexible, un esquema creíble de objetivos de inflación, una ley de responsabilidad fiscal y un sector financiero bien regulado", publicó el FMI en un comunicado.Posibles peligros de los arancelesAunque Banxico y los expertos consultados ven suficientes fortalezas en la economía mexicana para resistir una eventual imposición de aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump, también se reconoce que la decisión podría acarrear consecuencias negativas para ambas naciones.En el caso de México, se espera que el mayor efecto negativo se presente con el encarecimiento de las exportaciones del país latinoamericano, especialmente porque más del 80% se dirigen hacia el mercado estadounidense.Pero la más afectado por la política arancelaria que ha amenazado con imponer Trump sería precisamente la economía estadounidense, pues se espera un efecto inflacionario que impactaría a su población."Siempre hay que saber que los aranceles implican un encarecimiento, un impacto inflacionario. Considerando que la economía de Estados Unidos en particular es una economía de consumo (…), entonces el efecto para Estados Unidos sería inflacionario", agregó Rojas Silva.El doctor en economía por la UNAM destaca que este efecto inflacionario podría afectar también políticamente a Trump, porque en la pasada campaña presidencial una de las cuestiones que favoreció el voto a favor del republicano fue que durante el actual Gobierno demócrata fue precisamente el estado de la economía nacional.La respuesta de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó el 26 de noviembre en una carta dirigida a Trump que el Gobierno mexicano impondrá aranceles a su vecino del norte si el próximo presidente cumple con la amenaza de aplicar impuestos de 25% a las exportaciones de sus socios en Norteamérica.Sin embargo, tras al menos dos llamadas telefónicas con el próximo mandatario estadounidense, Sheinbaum ha suavizado el tono y se ha pronunciado por privilegiar las negociaciones."Yo creo que lo más sano y lo más responsable sería la negociación, porque la mexicana y la estadounidense son dos economías naturalmente unidas históricamente. Desde mucho antes el Tratado de Libre Comercio el intercambio comercial entre Estados Unidos y México es bastante amplio y bastante fuerte. Entonces, pues yo creo que lo más sano es la negociación antes de empezar una guerra de aranceles", consideró el economista de la UQROO.Por su parte, el profesor de Economía en la UNAM opina que si Trump cumple su amenaza, México tendría que tener una respuesta simétrica en un primer momento, pero también, en un plan más a largo plazo, fortalecer la industrialización interna para reducir la dependencia hacia el vecino país del norte."En general, el país tiene que seguir la ruta que se ha estado señalando desde el primer sexenio de la llamada Cuarta Transformación, que es fortalecer la industrialización interna, como plantea el Plan México, para que el país pueda producir lo que consume, situación que disminuye de forma importante la posible dependencia hacia el sector externo", concluye Rojas.

