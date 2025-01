https://noticiaslatam.lat/20250122/no-los-necesitamos-declaraciones-de-trump-sobre-america-latina-contradicen-su-desaire-a-la-region-1160657838.html

¿No los necesitamos?: declaraciones de Trump sobre América Latina contradicen su desaire a la región

¿No los necesitamos?: declaraciones de Trump sobre América Latina contradicen su desaire a la región

22.01.2025

Entre sus primeras declaraciones, Donald Trump, flamante presidente de Estados Unidos, dio indicios de cómo será su relación con las naciones de América Latina: "No los necesitamos. Nos necesitan. Todos nos necesitan". Esta frase se contradice con otros anuncios del mandatario norteamericano, como el amago que lanzó de recuperar el control del Canal de Panamá. Según Trump, el canal debe volver a manos estadounidenses porque vulneró el principio de neutralidad al entregar —a su criterio— la administración de esta megaobra a empresas de China. Más allá de sus palabras, el presidente de estadounidense tiene grandes intereses en la región. El más importante: reducir la influencia china en los países latinoamericanos.La carta del "terrorismo"Consultado por Sputnik, el analista político Andrés Guzmán expresó su preocupación por la orden ejecutiva firmada por Trump que declara "organizaciones terroristas" a los cárteles que operan en varios países de América Latina."Esta medida habilitaría a EEUU a intervenir en países con la excusa de combatir carteles de narcotráfico. Debemos estar muy alertas en Bolivia, Colombia, Perú, México, entre otros países donde funcionan grupos irregulares vinculados al narcotráfico. Podría impulsar una intervención militar o la ocupación de territorios por esa razón", dijo Guzmán.Como ejemplo recordó que, en 2011, cuando fue eliminado Osama bin Laden, el Ejército estadounidense realizó la operación sin dar ningún tipo de aviso a las autoridades de Pakistán, donde estaba escondido el fundador de Al Qaeda.Guzmán advirtió que aún Trump no anunció cuál será su estrategia frente al Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Por lo pronto, adelantó que su país dejará de comprar petróleo de dicho país. Para ello aumentará la producción en territorio norteamericano, sin preocuparse por los daños ambientales que pudiera acarrear esta actividad.Además de la amenaza a Panamá, en los días previos a su asunción, el ahora mandatario republicano planteó la idea de anexar a Groenlandia, a Canadá, además que ya cambió el nombre del Golfo de México por el de "Golfo de América", en referencia a su país antes que al continente americano.Detrás de estos ataques verbales a los países de la región se esconde el temor de Trump ante la creciente presencia del gigante asiático: "Su política intenta revertir el influjo de China, sobre todo en el canal de Panamá".En cuanto al caso de Groenlandia, Guzmán evaluó que el Gobierno norteamericano podría intentar comprar "o algún otro mecanismo para quedarse con el territorio. No creo que se convierta en el estado 51 de la Unión, quizás se recurra a una figura de Estado Libre Asociado, como sucede con Puerto Rico".Porque "los groenlandeses quieren independizarse de Dinamarca, pero tampoco quieren anexarse", dijo el analista.Y agregó: "Parece broma, pero en realidad es algo que se está pensando en EE.UU. Al parecer, la sociedad estadounidense está muy a favor de asumir estas medidas, porque es forma de mantener la hegemonía de EE.UU. en el mundo".La guerra comercialRespecto a una posible guerra comercial entre el Gobierno de Trump contra China, Guzmán consideró que "ya está en curso, es una realidad (...) hace varios años. Trump la ha iniciado en su primer Gobierno (2017-2021), es una guerra muy dura, en la que se han impuesto aranceles y se han hecho prohibiciones para que empresas actúen en uno u otro lugar. Esto afecta al comercio mundial".Ante este contexto tan complejo, Guzmán reconoció que "Bolivia necesita tener aliados en el mundo, necesita estar bien con todos los países. En este sentido, ha sido importante entrar como socio al grupo de los BRICS".Por ello, sostuvo que Bolivia "debería mantener equidistancia y tratar de sacar el máximo provecho. No se deben ideologizar las relaciones internacionales, sino velar por los intereses del país".Arce llama a la "no injerencia"El Gobierno de Luis Arce, atento a las amenazas a la soberanía de Panamá sobre su canal, además de otras declaraciones referidas a los anhelos expansionistas de Trump, se ha pronunciado por la "no injerencia" en naciones ajenas."Ante la asunción de un nuevo Gobierno en los EEUU, desde el Estado Plurinacional de Bolivia transmitimos nuestros buenos deseos al pueblo estadounidense y reafirmamos nuestra convicción de apostar por un continente de paz, de respeto a la democracia, a la autodeterminación de los pueblos", escribió Arce.Además, reafirmó su compromiso para construir una América sin discriminación, con diálogo soberano en igualdad de condiciones entre los pueblos, donde también se respete "el principio de la no injerencia" entre los estados.

