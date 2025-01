https://noticiaslatam.lat/20250102/ecuador-bolivia-y-chile-a-las-urnas-un-ano-clave-para-saber-hacia-donde-va-la-region-1160201453.html

Ecuador, Bolivia y Chile a las urnas: un año clave para saber "hacia dónde va la región"

Ecuador, Bolivia y Chile a las urnas: un año clave para saber "hacia dónde va la región"

El calendario de 2025 incluye tres elecciones que pueden ser clave para el mapa político de Sudamérica, que aún se debate entre la suma de nuevos gobiernos progresistas y la eventual influencia del libertario Javier Milei en Argentina, que tendrá comicios legislativos. En efecto, Ecuador en febrero, Bolivia en agosto y Chile en noviembre podrían modificar o ratificar el equilibrio de fuerzas entre izquierdas y derechas en la región."Nunca hubo en América Latina tantos gobiernos progresistas y de tanto peso", dijo a Sputnik el licenciado en Ciencia Política argentino Matías Capeluto, quien ejerce como coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, organización que nuclea a fuerzas de izquierda y progresistas de varios países latinoamericanos.Para Capeluto, América Latina atraviesa una inédita situación en la que tres países de gran relevancia para la región como México, Brasil y Colombia tienen gobiernos de corte progresista. Sin embargo, opinó, se trata de administraciones que en el día a día "están a la defensiva", producto de la irrupción de Javier Milei en Argentina, que si bien "hace mucho ruido y tiene pocos resultados", está intentando "instalar una nueva derecha" en América Latina junto a Nayib Bukele en El Salvador y el propio Donald Trump en EEUU.Tres realidades diferentesCapeluto diferenció la situación de los tres países sudamericanos que celebrarán comicios en 2025, en función de los diferentes desafíos que los progresismos pueden tener para alcanzar o mantener el poder.En el caso de Ecuador, el coordinador del Grupo de Puebla consideró que "sería muy raro que el oficialismo de derecha revalidado" en Ecuador, debido a que se trata de un gobierno que "deja a los ecuatorianos 12 horas sin luz por día" y que ha hecho que en ciudades como Quito y Guayaquil "la gente ya no se anime a caminar de noche por la calle".Para el politólogo, si bien el Gobierno de Daniel Noboa es uno de los exponentes de la derecha latinoamericana, "no es la misma derecha que Milei", sino una "derecha más clásica, que no da ninguna solución".En Bolivia, en tanto, el gran desafío para la izquierda es "que se terminen de poner de acuerdo en la interna entre Evo Morales y Luis Arce para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no solo sea competitivo, sino que siga gobernando".Chile es, según Capeluto, la elección con mayor incertidumbre de las que la región vivirá este año. El experto recordó que "nadie esperaba que Gabriel Boric ganara la elección" tiempo antes de los comicios de 2021 e incluso se especulaba con que Daniel Jadue —hoy cumpliendo prisión domiciliaria— sería el candidato de la izquierda. Asimismo, apuntó que José Antonio Kast, el derechista que compitió con Boric en el balotaje pasado, ahora "prácticamente no mide" en las encuestas.¿Hay un efecto Milei?Desde la llegada al poder de Javier Milei, el oficialismo argentino ha buscado destacar al mandatario como una figura de referencia internacional y digno de imitar por dirigentes políticos tanto de Europa como de América Latina.Para Capeluto, el presidente argentino "tiene razón respecto a su repercusión a nivel mundial" pero no por ser una "referencia política" sino porque "el mundo mira con asombro lo que genera un presidente que se nota que no está bien psíquicamente, que está destruyendo el Estado argentino como nadie lo hizo antes y que actúa con una crueldad que el mundo no ve hace décadas".El integrante del Grupo de Puebla remarcó que "no hay candidatos de Milei" ni en Bolivia ni en Chile y que en países de la región en que aparecen dirigentes con ideas similares, no logran buenos resultados electorales. En la misma línea, señaló que si bien puede haber políticos latinoamericanos que "encuentren que Milei tiene razón en algunos planteos", acaban rechazando "la forma en la que los está implementando".La "segunda temporada" de TrumpLos movimientos políticos de América Latina coincidirán, en el 2025, con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien antes de asumir ya amenazó a la región con aranceles a México o "recuperar" para EEUU el control del Canal de Panamá.Capeluto apuntó que el presidente electo de EEUU ya ha dado una señal al nombrar a dirigentes como Marco Rubio en el Departamento de Estado o a Mauricio Claver-Carone como encargado de las relaciones con América Latina. Para el analista argentino, se trata de "gente dispuesta a cualquier cosa", algo refrendado, por ejemplo, en la participación de Claver-Carone en el histórico préstamo del FMI a Argentina que buscaba darle un respaldo político a la reelección de Mauricio Macri (2015-2019).De todas maneras, el analista subrayó que "no termina de estar clara cuál va a ser la actitud de Trump con respecto a América Latina", algo que ya se vio, según el analista, durante su primer mandato.Aun así, Capeluto subrayó que los gobiernos progresistas de la región deberán estar atentos a "algunas alertas" durante el 2025, como las situaciones de Cuba, Venezuela y otros países como Haití.

