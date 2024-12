https://noticiaslatam.lat/20241224/ambicion-de-trump-sobre-el-canal-de-panama-seria-una-amenaza-para-toda-america-latina-1160022760.html

Ambición de Trump sobre el Canal de Panamá sería "una amenaza para toda América Latina"

Ambición de Trump sobre el Canal de Panamá sería "una amenaza para toda América Latina"

Sputnik Mundo

La idea de Donald Trump de controlar el Canal de Panamá apunta a que "América Latina sea coto exclusivo de sus intereses económicos", dijo a Sputnik el... 24.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-24T19:57+0000

2024-12-24T19:57+0000

2024-12-24T19:57+0000

américa latina

panamá

canal de panamá

canal de panamá

donald trump

china

josé raúl mulino

eeuu

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/109199/91/1091999123_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_62878fe4d5bfea243990abb7dee2cb6f.jpg

La intención del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de exigir que el Canal de Panamá vuelva a estar en manos de EEUU es "una amenaza para toda América Latina" y no solo para el país centroamericano, dijo a Sputnik el politólogo panameño Olmedo Beluche. Por ese motivo, los apoyos que la propiedad panameña sobre el canal han recibido en los últimos días de países como México, Colombia, Nicaragua, Cuba y Venezuela se vuelven cruciales a la hora de defender la arteria que conecta a los océanos Pacífico y Atlántico.A través de su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que la entrega del Canal a control panameño en 1999 fue un gesto de "cooperación" con el país latinoamericano y que exigirá el retorno a manos estadounidenses si Panamá no asegura su "funcionamiento seguro, eficiente y confiable". En ese sentido, el presidente electo estadounidense cuestionó la supuesta influencia de China en el canal y que Panamá cobre "tarifas exorbitantes a EEUU, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios" en el país norteamericano.Para el experto, no se puede comprender la postura de Trump sin enmarcarlo en un proceso de "crisis del imperialismo norteamericano" y los temores de Washington por la competencia con China "por el control económico del mundo". "La amenaza de Trump es parte de un proyecto de control del mundo en el que EEUU quiere asegurar que el continente americano sea coto exclusivo de sus intereses económicos imperialistas", añadió.Por ese motivo, el analista consideró fundamental que Panamá reciba el apoyo de gobiernos de la región, de manera de comenzar a "crear el ambiente de unidad con el que hay que enfrentar esta amenaza a la soberanía de nuestros pueblos"."Tendría que ser por la fuerza"Beluche recordó que el Canal de Panamá es administrado plenamente por el Estado panameño desde diciembre de 1999, como resultado del Tratado Torrijos-Carter de 1977. Aquel acuerdo, a su vez, había sido la respuesta obligada de EEUU a las revueltas de estudiantes panameños iniciadas en la década de 1960 y que culminaron el 9 de enero de 1964 con el Día de los Mártires en el que se registraron más de 500 heridos y más de 20 fallecidos en manos del Ejército estadounidense que custodiaba la Zona del Canal.En ese contexto, mantener el control del Canal de Panamá es, remarcó Beluche, "un logro histórico del pueblo panameño" que permitió, por ejemplo, que los ingresos que el Canal le genera al país "pasaran de 200.000 a más de 3.000 millones de dólares al año", valoró el analista, enfatizando que la obra también ha permitido dinamizar otros aspectos de la economía panameña, como la actividad portuaria en general o el sector financiero.Beluche comentó que esa importancia del Canal es la que hizo que las amenazas de Trump hayan "conmocionado a la opinión pública" y puesto en alerta a "todos los sectores populares, sindicatos, docentes y movimientos populares en general". Esa presión es la que permitió, según el politólogo, que el presidente panameño, José Raúl Mulino, debiera expedirse en defensa de la soberanía panameña sobre el Canal y en repudio a las palabras de Trump. En esa línea, Beluche aseguró que el pueblo panameño no dudaría en defender la propiedad panameña de la obra, si fuera necesario.Es que, según el analista, el planteo hecho por el próximo presidente estadounidense no tiene ningún asidero legal. "Legalmente sus declaraciones van completamente contra el derecho internacional y los pactos firmados por Panamá", complementó.Además, el experto enfatizó que "EEUU no puede alegar que ha sido maltratado", dado que las políticas de incremento de precios establecidas por la Administración del Canal de Panamá son incluso "demasiado comedidas". En la misma línea, Beluche desestimó que la influencia china haya desplazado a las empresas estadounidenses, dado que "EEUU sigue siendo el mayor usuario del Canal y China es recién el segundo"."En ningún momento ha habido un trato discriminatorio, como alega Trump", sentenció el politólogo panameño.

https://noticiaslatam.lat/20241224/de-groenlandia-a-canada-los-deseos-de-anexion-de-trump-1159988612.html

https://noticiaslatam.lat/20241224/trump-busca-contrarrestar-la-influencia-china-en-panama-1160002341.html

panamá

canal de panamá

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

panamá, canal de panamá, canal de panamá, donald trump, china, josé raúl mulino, eeuu, 💬 opinión y análisis