"Apuesta a construir su personaje": Milei impulsa su posicionamiento global a costa de la diplomacia

07.09.2024

Nada frena a Javier Milei en su cruzada por convertirse en un líder del conservadurismo a nivel mundial. El presidente de Argentina encabezó una nueva cumbre organizada por el partido español Vox, desde donde despotricó contra la "casta política" y el "socialismo", al tiempo que calificó a "tiranos" a mandatarios de la región como Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula Da Silva.Acompañado por Santiago Abascal, líder de Vox, el libertario cerró la tercera edición del Foro Madrid, en Buenos Aires, desde donde aseguró: "No sólo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina".La ambición por trascender las fronteras locales no es nueva. Desde su asunción, el mandatario ha hecho gala de su poder de influencia a nivel global. De hecho, tras la cumbre conservadora, citó un elogio del magnate Elon Musk para deslizar un mensaje hacia sus opositores: "Perdón a todos los resentidos y fracasados que sufren viendo cómo me consideran en el mundo... y como nadie los conoce su envidia reclama no dejar que viaje", escribió en sus redes sociales.La última frase condensa una respuesta a las múltiples críticas que ha recibido el mandatario por sus frecuentes salidas del país con fines personales y no diplomáticos. En apenas nueve meses desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, el presidente realizó 12 viajes al exterior, récord en la historia nacional. Las cifras hablan por sí solas: en total, Milei estuvo 47 días fuera de Argentina, el equivalente al 20% del tiempo que lleva como jefe de Estado.Las giras oficiales estuvieron signadas por un común denominador: la exigua cantidad de cumbres bilaterales con mandatarios extranjeros. En realidad, la abrumadora mayoría de los viajes tuvieron como objetivo la participación en encuentros con líderes ideológicamente afines.En tal categoría se inscriben sus dos participaciones en la Conferencia Política de Acción Conservadora, donde mantuvo un encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump y con Jair Bolsonaro, exmandatario de Brasil. También cabe mencionar su viaje a España para presentar su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", en la que estuvo acompañado por los líderes de Vox. En su discurso, Milei tildó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del mandatario Pedro Sánchez, desatando un conflicto diplomático inédito entre ambos países.Los lineamientos generales de la diplomacia impulsada por Milei fueron exhibidos desde el instante en que comenzó su Gobierno. En el acto de asunción, estuvo presente el expresidente Bolsonaro, su aliado personal, pero no el actual mandatario Lula da Silva, otorgándole a la ceremonia un carácter particular.Geopolítica del "Yo""Milei apuesta a construir su personaje, y eso puede atentar contra los intereses geopolíticos del país", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino. "El presidente quiere reforzar su imagen de outsider que construyó en los medios de comunicación y que lo llevaron al Gobierno", remarcó.Según el experto, la estrategia diplomática esgrimida por la administración de La Libertad Avanza es no particular, sino prácticamente inexistente. "La política exterior de la Argentina brilla por su ausencia, porque solamente vemos un alineamiento hacia Estados Unidos e Israel, pero ningún otro parámetro de alianzas".Al interior del dispositivo gobernante, la lectura es radicalmente diferente. En diálogo con Sputnik, Lisandro Almirón, diputado nacional de La Libertad Avanza, sostuvo que "no somos conscientes del momento que vivimos y de cómo esto va a afectar nuestro futuro, posicionándonos como uno de los países más libres del mundo"."Se ve que el éxito del presidente incomoda a muchos dirigentes que se resisten a sacar a Argentina de la pobreza, que es producto de las prácticas de la política de los últimos años", aseguró el legislador.Con todo, la experiencia libertaria supone una ruptura en la tradición diplomática argentina. El quiebre puede manifestarse en diversos hechos, desde la salida de la embajadora de España en Buenos Aires hasta la expulsión del representante argentino en Bogotá, después de que Milei tildó de "asesino comunista" a su par colombiano, Gustavo Petro.Consultado al respecto, Venturino apuntó que "Argentina va a ser el primer país en probar una nueva forma de hacer política y de relacionarse con otros países. Esto es inédito en la historia nacional reciente".

