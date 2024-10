https://noticiaslatam.lat/20241017/un-pais-con-menos-esperanzas-los-chilenos-se-decepcionaron-del-estallido-social-1158318836.html

"Un país con menos esperanzas": ¿los chilenos se decepcionaron del estallido social?

"Un país con menos esperanzas": ¿los chilenos se decepcionaron del estallido social?

A cinco años del estallido social de 2019, los chilenos parecen más pesimistas en relación al resultado de aquellas protestas y hasta afirman, según encuestas... 17.10.2024, Sputnik Mundo

El 18 de octubre de 2019 miles de chilenos salieron masivamente a las calles en respaldo a los estudiantes que, días atrás, habían comenzado a evadir molinetes en el metro como protesta ante la suba de precios. La tensión escaló hasta que el entonces presidente, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), declaró el Estado de Emergencia. Las horas siguientes fueron de enfrentamientos entre policías y manifestantes, destrozos e incendios pero también de una convocatoria masiva de jóvenes bajo el lema "no son 30 pesos, son 30 años".Un lustro después, el ánimo de los chilenos parece haber cambiado. Un estudio presentado esta semana por la consultora Criteria indica que 56% de los chilenos considera que se trató de un fenómeno negativo para el país, mientras un 44% lo valoró como positivo. El dato indica un crecimiento de 23 puntos en la valoración negativa del evento, que en 2019 no pasaba del 33%.La misma consultora preguntó a los encuestados sobre las emociones que acompañaron las movilizaciones, encontrando que la "alegría", que en 2019 estaba presente en el 73% de los consultados, ahora representaba solo al 24%. Emociones negativas como la "molestia", la "tristeza", el "miedo", la "rabia" y el "desprecio" aparecieron con mayor frecuencia entre los entrevistados en 2024 que en 2019.En tanto, un estudio de la consultora Cadem indica que el 80% de los chilenos considera que las demandas que caracterizaban a esas protestas no fueron resueltas y un 63% directamente afirma que Chile "está peor" en la actualidad que antes de las protestas. Un 74%, en tanto, reconoció que creía que las movilizaciones harían de Chile "un mejor país".Para el experto, una de las claves detrás del sentimiento de "decepción" de muchos chilenos radica en que las protestas de 2019 llegaron tras una década en la que el sistema político y las instituciones chilenas "no han podido responder adecuadamente" a problemas que se han mantenido en el tiempo como la seguridad, las jubilaciones y el acceso a la vivienda, la salud y la educación.En ese sentido, el analista atribuyó la incapacidad de dar respuesta a que la combinación de "gobiernos con apoyo minoritario" y "congresos fragmentados" que impidieron una buena respuesta a los problemas. Eso, afirmó, no cambió en estos últimos cinco años, por lo que "las condiciones después del estallido siguen siendo las mismas que antes", ya que el Gobierno de Gabriel Boric también fue electo en segunda vuelta con "un apoyo minoritario" y debe lidiar con un Congreso "que está entre los más fragmentados de América Latina".Como dato positivo, el experto apuntó que la participación de jóvenes en la política está actualmente más fortalecida que en 2019, principalmente por la eliminación del voto voluntario, que solía alejar a los más jóvenes de las instancias electorales.Para Mella, el ascenso de Gabriel Boric y el Frente Amplio al Gobierno también permitió que muchos jóvenes accedieran rápidamente a posiciones de poder. "Se puede discutir el costo de una renovación tan acelerada de la clase política tras el estallido pero creo que a mediano y largo plazo es una buena noticia porque la élite política chilena está en proceso de renovación", apuntó.No es el momento para una reforma constitucionalMella consideró que el fracaso de los dos procesos constituyentes —el primero a través de una Convención Constitucional que culminó en 2022 y el segundo a través de una Consejo Constitucional que culminó en 2023— también colaboraron en dejar entre los chilenos una sensación negativa del proceso político iniciado con el estallido de 2019, al punto de que en la actualidad "Chile aparece como un país más conservador y con menos esperanzas de las que tenía en 2019".De todos modos, remarcó que los dos proyectos constitucionales que se pusieron a consideración "fueron partisanos y no representaron la opinión mayoritaria del país". Asimismo, reconoció que la reforma constitucional no estaba, ni siquiera en 2019, como uno de los temas prioritarios en la agenda de las grandes mayorías, a pesar de que haya sido una salida para "descomprimir la violencia que en ese momento había en las calles".Aun así, Mella señaló que sí existe entre los chilenos una convicción de que "el sistema político chileno requiere cambios importantes" y recordó un informe presentado en agosto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que un 67% de los chilenos desean cambios y un 57% está de acuerdo con que esos cambios se hagan "gradualmente". Sin embargo, la limitante puede ser la oportunidad para que ello ocurra.Con la seguridad como una de las principales preocupaciones, Mella estimó que los candidatos de los bloques de derecha y centroderecha —y especialmente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei— "tienen la primera chance" de cara a las elecciones que Chile celebrará en noviembre de 2025. De todas maneras, señaló que existen acusaciones de corrupción que han golpeado fuertemente al bloque opositor.

