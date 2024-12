https://noticiaslatam.lat/20241231/aumenta-la-tension-entre-noboa-y-abad-de-cara-al-arranque-de-la-campana-presidencial-en-ecuador-1160152892.html

Aumenta la tensión entre Noboa y Abad de cara al arranque de la campaña presidencial en Ecuador

El enfrentamiento público entre el presidente Noboa y Abad volvió a recrudecerse cuando la segunda al mando rechazó la orden del mandatario de radicarse en Turquía, por lo que mantiene su intención de asumir la presidencia el 5 de enero, cuando Noboa deba dar un paso al costado para dedicarse a la campaña electoral.Abad se negó a viajar a Turquía antes del 27 de diciembre, fecha que el Gobierno había puesto como plazo para que se presentara en la embajada ecuatoriana en Estambul para cumplir funciones de representación, tal como la vicepresidenta había tenido que cumplir en Israel entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, adonde fue enviada como "embajadora por la paz".Para la vicepresidenta, los envíos en misión al exterior configuraron un "acoso" que pretendía alejarla del debate público ecuatoriano y evitar que asumiera como mandataria el 5 de enero. En ese marco, el Gobierno suspendió a Abad en sus funciones por, supuestamente, abandonar su puesto en Turquía y llegó a designar a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como una suerte de vicepresidenta encargada.Sin embargo, la Justicia ecuatoriana dio la razón a Abad y rechazó la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, restituyéndola en el puesto de vicepresidenta y ratificando su derecho a asumir el cargo en sustitución de Noboa. La vicepresidenta se valió de su derecho a tomarse vacaciones para no viajar a Turquía y reiteró su intención de tomar el Gobierno el 5 de enero."Detrimento a la institucionalidad""Esta disputa entre el presidente y su vicepresidenta viene prácticamente desde la posesión del Gobierno. Han tenido una relación bastante conflictuada en la que el presidente ha intentado por todos los medios, legales y no legales, destituirla o sacarla del cargo", dijo a Sputnik el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno.También consultado por Sputnik, el analista político Omar Sempértegui señaló que Abad "está asesorada por un cuerpo de abogados que han revisado minuciosamente lo que establece la Constitución, así como las leyes orgánicas y especiales pertinentes a los cargos de la función pública por elección popular y también el Código de la Democracia". Con base en dicho asesoramiento, la vicepresidenta justificó su derecho legal como trabajadora a tomarse vacaciones, evitando el viaje a Turquía.Del otro lado, añadió Sempértegui, "es notorio que el presidente ha instrumentalizado al Ministerio de Trabajo, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a ciertos órganos administrativos para perseguir a sus adversarios políticos", algo que "produce un detrimento a la institucionalidad" y que, de acuerdo con el analista, "le va a pasar factura tarde o temprano a este Gobierno y sobre todo al Estado ecuatoriano".Moreno ratificó que, de acuerdo a la normativa vigente, Abad "debería asumir el mandato de la nación una vez el presidente entre en campaña electoral, es decir, el 5 de enero", aunque advirtió que "la posición del CNE es un poco laxa y ambigua". El analista consideró, por otra parte, que todavía hay incertidumbre en Ecuador sobre qué sucederá el 5 de enero, debido a que Abad querrá asumir, pero Noboa tomó recientemente la postura de que no tendría que renunciar para comenzar la campaña. Para Moreno, es probable que la decisión de quien tome el Gobierno a partir del 5 de enero termine en manos de la Asamblea Nacional.Sempértegui fue un paso más allá: "No debería sorprendernos que el Legislativo proclame a Abad pero el Ejecutivo proclame presidenta a Moya, lo que no solo deteriora la imagen de Ecuador a nivel internacional por la falta de prolijidad con la que proceden ciertos funcionarios, sino que le va a perjudicar al país porque se tensa aún más la polarización".¿Un choque de poderes?Sempértegui consideró que "es notorio que Abad está rivalizando con Noboa" en un enfrentamiento que escaló desde que ambos emprendieron la campaña electoral en un mismo binomio, aunque prácticamente con agendas paralelas. El experto señaló además que a lo lago de la presente Administración, Noboa y Abad fueron intercambiando alianzas: mientras el presidente pasó del diálogo a la confrontación —con el correísmo en la oposición—, la vicepresidenta recorrió un camino opuesto.Sempértegui consideró que para comprender qué nivel de apoyo tiene actualmente Abad en la Asamblea Nacional, es necesario repasar la reciente destitución de Juan Esteban Guarderas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano de contralor y combate a la corrupción creado por la Constitución de 2008. Guarderas, considerado afín a Noboa, fue destituido acusado de "abuso de funciones" por haber denunciado a Abad de manera irregular, según el legislativo ecuatoriano.El analista recordó que la Asamblea Nacional destituyó a Guarderas con 70 votos en 108 curules presentes y aprobó la designación, en su reemplazo, del abogado Eduardo Franco Loor, señalado como cercano a la Revolución Ciudadana, el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). "En pocas palabras, esos 70 asambleístas que se oponen a Noboa podrían ser los mismos que respalden a Verónica Abad cuando inicie la campaña el 5 de enero y Noboa deba pedir licencia", analizó Sempértegui.Moreno, por su parte, alegó que es difícil saber qué tanto puede influir el enfrentamiento con Abad en las posibilidades de Noboa de ser reelecto en los comicios previstos para el 9 de febrero de 2025, dado que "una elección no se gana o se pierde por un solo hecho". De todas maneras, el analista señaló que el episodio ratifica una "lamentable impronta" de Noboa que lo ha llevado a "tener una serie de conflictos, particularmente con mujeres, sean juezas, ministras, la vicepresidenta y hasta con su exesposa".Sempértegui reconoció que "lo acontecido entre Abad y Noboa es un asunto que polariza al país" pero remarcó que "lo que más está afectando al Gobierno es la desaparición de cuatro jóvenes en el barrio popular Malvinas" pero también por otros asuntos clave como la crisis energética y los problemas de seguridad en general. "Estamos a pocos días de iniciar la campaña y todo lo que suceda será politizado al máximo", agregó el analista, señalando que, más allá de lo que digan los demás candidatos, "lo que más ha afectado a Noboa es su propio comportamiento".

