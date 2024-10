https://noticiaslatam.lat/20241002/bukele-y-milei-la-fotografia-de-una-nueva-alianza-en-america-latina-1157920720.html

Bukele y Milei, ¿la fotografía de una nueva alianza en América Latina?

Bukele y Milei, ¿la fotografía de una nueva alianza en América Latina?

Sputnik Mundo

La visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Buenos Aires no solo dejó algunos acuerdos sino la evidencia de una sintonía política y personal. En... 02.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-02T02:35+0000

2024-10-02T02:35+0000

2024-10-02T03:02+0000

américa latina

argentina

el salvador

nayib bukele

javier milei

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/01/1157920553_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_dad9f2e80c62c11b651ac34359a76cc5.jpg

La visita del presidente Nayib Bukele a Argentina y su encuentro con su par, Javier Milei, no incluyó grandes acuerdos concretos entre El Salvador y Argentina, pero sí permitió a ambos mandatarios reeditar una fotografía que puede ser clave para intentar consolidar un eje contrapuesto al de la centroizquierda en la región.Bukele hizo una visita larga al país. Arribó el 26 de septiembre y mantuvo una agenda privada hasta el 30, cuando fue recibido por Milei en la Casa Rosada. El encuentro se realizó en el despacho del mandatario argentino, luego, ambos salieron juntos al balcón para saludar a las personas que se habían concentrado en la Plaza de Mayo.Antes, Bukele respondió a preguntas de medios argentinos frente a los que no dudó en afirmar que es "muy amigo" de Milei y aprovechó para deslizar su interés en concretar acuerdos con Argentina en materia de "energía, comercio, una agenda extensa".Si bien, ambos presidentes compartieron una cena en la residencia presidencial de Olivos, los acuerdos entre los dos países corrieron por cuenta de sus cancilleres, Diana Mondino y Alexandra Hill Tinoco, que firmaron entendimientos para la creación de un "hub aeroportuario" y para que Argentina comparta con El Salvador su experiencia en materia de energía nuclear.A pesar de esos acuerdos, Gonzalo Fiore, politólogo y analista internacional argentino, consideró que la prioridad del encuentro entre los dos mandatarios no pasaba por esos temas sino por volver a mostrarse juntos, algo que ya había sucedido en junio durante la toma de posesión del salvadoreño.Para el analista, el encuentro con Bukele sirve a Milei para "hablarle a su propio público", que en general mantiene una importante simpatía por el mandatario centroamericano tanto por sus políticas de seguridad como por su discurso "antipolítica". Según Fiore, Milei está buscando "reforzar su agenda identitaria" como respuesta a la caída en su imagen mostrada por varias encuestas.También en diálogo con Sputnik, el analista internacional Cristian Riom enfatizó que Milei ve a Bukele como "un aliado político" en América Latina en un contexto en el que el presidente argentino no tiene muchos que mostrar.Para Riom, la fotografía de Bukele con Milei puede servir para construir la idea de la existencia de "un eje ideológico que se contraponga a la izquierda y la centroizquierda en América Latina" que actualmente está concentrado en el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric.El analista consideró que Milei y Bukele pueden tener similitudes ideológicas, a pesar de que el presidente salvadoreño "no sigue una agenda liberal a ultranza" como la que caracteriza al mandatario argentino, al menos en sus primeros meses de Gobierno.Fiore, por su parte, puso en duda que el eje Milei-Bukele pueda contraponerse al de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que en la actualidad "concentra al 75% del PIB de América Latina".¿Argentina quiere replicar el 'modelo Bukele'?Las políticas aplicadas por Bukele para combatir la criminalidad en El Salvador y su éxito para reducir los homicidios es una de las principales cartas de presentación que el país centroamericano mantiene en su política exterior. De hecho, en paralelo a la agenda del presidente, el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, se entrevistó con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.Luego del encuentro, Bullrich publicó en su cuenta de X que su gestión está aplicando "medidas firmes y decididas contra el crimen organizado y las bandas narcos, inspirados por el exitoso 'modelo Bukele'". La secretaria de Estado anunció además la elaboración de un documento conjunto entre ambos países en el que conste "este cambio revolucionario de paradigma".Riom explicó que, luego de la economía y especialmente la inflación, la inseguridad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los argentinos.Sin embargo, el experto recordó que Bukele "gobierna con un Estado de excepción que se va votando y renovando y que le da más prerrogativas al Poder Ejecutivo para el tratamiento de este flagelo". Para Riom, "no es una cuestión menor pensar que ese régimen de excepción en Argentina no se podría dar".Fiore consideró que Argentina "de ninguna manera" puede replicar en su territorio el modelo con el que Bukele enfrentó a las "maras" o pandillas que asolaban a la población salvadoreña. El analista consignó, en ese sentido, que Argentina "tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Sudamérica" mientras El Salvador estaba entre los países más peligrosos antes de que se aplicaran las políticas de Bukele."Las drásticas medidas de Bukele son discutidas desde los Derechos Humanos pero cumplieron su cometido. Argentina no tiene ese problema, más allá de algunas sobreactuaciones mediáticas", opinó.

https://noticiaslatam.lat/20241001/milei-ausente-en-asuncion-de-sheinbaum-en-mexico-la-relacion-entre-ambos-gobiernos-sera-tensa-1157891690.html

https://noticiaslatam.lat/20241001/nayib-bukele-es-nacionalista-y-por-eso-no-hay-tanta-afinidad-economica-con-javier-milei-1157898314.html

argentina

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

argentina, el salvador, nayib bukele, javier milei, política, 💬 opinión y análisis