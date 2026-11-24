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"Profundizar la recesión": la economía argentina acumula caídas y el riesgo país se dispara

"Profundizar la recesión": la economía argentina acumula caídas y el riesgo país se dispara

Sputnik Mundo

La contracción de la actividad económica contrasta con el pronóstico oficial de una pronta recuperación, mientras los bonos soberanos argentinos acumulan una... 24.11.2026, Sputnik Mundo

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Argentina ingresó formalmente en recesión técnica, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara este 24 de noviembre un segundo trimestre consecutivo de contracción de la actividad, en simultáneo con un derrumbe de los activos financieros que llevó el riesgo país a rozar los 1.100 puntos básicos, su máximo nivel en lo que va de 2026.El dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre completó el balance del tercer trimestre, que cerró con una caída de 1,8% frente a abril-junio. El retroceso se suma a la baja de 0,6% del segundo trimestre respecto del primero y cumple la definición clásica de recesión: dos trimestres seguidos de caída del producto.El trimestre quedó condicionado desde su inicio. En julio, la actividad se desplomó 2,9% mensual, el peor registro mensual del año, y en agosto apenas avanzó 0,1%, con un nivel 1,7% inferior al del mismo mes de 2025. Para esquivar la recesión, la economía necesitaba crecer 8,5% en septiembre, un salto que ninguna estimación privada anticipaba para ese mes.El dato contrasta con el pronóstico del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en abril anunció el inicio de "los 18 mejores meses de la historia" del país. Meses después, el funcionario admitió que la recuperación no llegó en los plazos previstos y atribuyó el desvío a la guerra en Medio Oriente, el alza del petróleo, las tasas internacionales y la incertidumbre política.En paralelo, los mercados profundizaron el castigo a los activos argentinos. El índice de riesgo país que elabora el banco JP Morgan trepó hasta los 1.096 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término que terminaron con un triunfo del oficialismo.Los bonos soberanos en dólares acumulan una caída promedio cercana a 17% en lo que va de 2026, mientras el índice bursátil S&P Merval pierde 36% medido en dólares en el mismo período. El deterioro encareció el financiamiento: las colocaciones de deuda argentina en mercados internacionales cayeron de 2.650 millones de dólares en septiembre a 400 millones en octubre.La tensión se trasladó también al frente cambiario, uno de los pilares del programa oficial. La brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas volvió a ampliarse en las últimas semanas, en un contexto de aceleración de la inflación en octubre y de dudas de los inversores sobre la continuidad de las reformas económicas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.En enero de 2027, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por unos 4.500 millones de dólares en bonos Globales y Bonares. En julio pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó un préstamo REPO por 6.000 millones de dólares, por el que debió integrar garantías adicionales en efectivo tras la caída en la cotización de los títulos públicos argentinos.Economía de dos velocidades: ¿peligro de estanflación?"La economía va a profundizar la recesión, no va a estar saliendo de ese contexto", dijo a Sputnik Martín Pollera, economista de la consultora Grupo Atenas. "No solamente el dato de hoy es malo", agregó el especialista, sino que "lejos de lo que está planteando el Gobierno, la economía va a entrar en una etapa de estanflación". Según el economista, la escalada del riesgo país "va a provocar un aumento de la inflación". "Los supermercados ya están registrando aumentos de precios importantes que van a mostrar que una inflación que estaba yendo a una velocidad del 1,7, 2,1, empieza a transitar entre el 2 y el 2,5", explicó, "sin la recuperación de los salarios reales", explica. El consultor remarcó que cierran firmas "de 100 a 150 trabajadores, con una historia en el mercado de 20, 30, hasta 50 años", mientras el agro, la minería y la energía ganan en rentabilidad, pero "hoy tampoco estos sectores están creando empleo". "Obviamente es una economía que se va achicando más", subrayó, y anticipó que la actividad "va a terminar un año por debajo del 1%".Consultado por Sputnik, Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, sostuvo que Argentina atraviesa "un período excepcional de beneficio internacional de vientos de cola". Para el investigador, los sectores primarios "están viviendo un boom empujado por precios internacionales récord, por el hallazgo de Vaca Muerta, por la disputa geopolítica por los minerales", en referencia a la formación de hidrocarburos no convencionales de la provincia patagónica de Neuquén. En paralelo, la construcción, la industria y el comercio "vienen cayendo hace tiempo", precisó.¿Sin dólares para 2027?Pollera alertó que, tras la derrota republicana en las legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, Milei "se queda sin el prestamista de última instancia". Según el experto, la debilidad política en la cual entra Trump al perder las dos Cámaras altera el respaldo financiero, ya que "ese escenario no va a estar para el año que viene", explica el economista.El analista de Grupo Atenas recordó que el swap —intercambio de monedas— con Estados Unidos le permitió al Gobierno "navegar en aguas complejas con cierta tranquilidad" en 2025. Si bien el mecanismo "no necesita pedirle permiso al Congreso", el secretario del Tesoro, Scott Bessent, "sabe perfectamente que eso sería un problema para él", porque "tuvo que salir a explicar que Estados Unidos había ganado plata con el swap".Según el consultor, el indicador probablemente siga subiendo un poco más: "Si el Gobierno no aplica un torniquete rápido, el riesgo país se va a ir a 1.400". Frente a ese escenario, la Administración de Milei enfrenta la disyuntiva de "devaluar o profundizar aún más la recesión, aumentando las tasas de interés para evitar una devaluación mayor", anticipó.Consultado por Sputnik, el economista y analista financiero Christian Buteler señaló que "el dato del riesgo país empieza a crecer cuando tenemos los datos del PBI del segundo trimestre de este año". A su juicio, existe "una correlación bastante directa" entre la caída de los activos y "los datos de la economía real", que el Gobierno atribuye a factores políticos.

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