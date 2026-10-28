Argentina alcanza un acuerdo con el FMI para otro desembolso millonario

El desembolso está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo, prevista para principios de diciembre.El FMI señaló que las políticas macroeconómicas y las reformas orientadas al mercado impulsan la reducción de la inflación y mejoran la posición externa del país sudamericano. Las reservas internacionales netas de Argentina superaron en unos 4.000 millones de dólares la meta fijada para finales de junio. Además, el Banco Central del país compró cerca de 16.000 millones de dólares en lo que va del año, mientras el Tesoro captó más de 5.000 millones de dólares en moneda extranjera en el mercado interno.Bajo el gobierno de Milei, Argentina redujo considerablemente la inflación mediante fuertes recortes del gasto público, aunque las medidas han provocado protestas sociales de diferentes sectores, desde la salud y la educación hasta los industriales. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Argentina a finales de julio para expresar su respaldo al programa, tras años de tensiones por la deuda y la falta de comunicación entre ambas partes.
El Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico para liberar cerca de 900 millones de dólares, como parte de un programa crediticio de cuatro años aprobado hace un año por 20.000 millones de dólares.
El desembolso está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo, prevista para principios de diciembre.
Las reservas internacionales netas de Argentina superaron en unos 4.000 millones de dólares la meta fijada para finales de junio. Además, el Banco Central del país compró cerca de 16.000 millones de dólares en lo que va del año, mientras el Tesoro captó más de 5.000 millones de dólares en moneda extranjera en el mercado interno.
"El programa de las autoridades respaldado por el Fondo sigue arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto mundial más complejo", aseguró el FMI.
Bajo el gobierno de Milei, Argentina redujo considerablemente la inflación mediante fuertes recortes del gasto público, aunque las medidas han provocado protestas sociales de diferentes sectores, desde la salud y la educación hasta los industriales.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Argentina a finales de julio para expresar su respaldo al programa, tras años de tensiones por la deuda y la falta de comunicación entre ambas partes.
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