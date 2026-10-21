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"Compleja situación": riesgo país en Argentina toca su máximo en un año y presiona al mercado

"Compleja situación": riesgo país en Argentina toca su máximo en un año y presiona al mercado

Sputnik Mundo

El riesgo país argentino superó los 700 puntos básicos por primera vez en el año este 20 de octubre, en plena búsqueda de dólares del Gobierno para pagar la... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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El presidente del país sudamericano, Javier Milei, no logra terminar de calmar la incertidumbre financiera en Argentina. El riesgo país no solo rebasó las 700 unidades, sino que registró su máximo desde octubre de 2025. Aunque la caída de los bonos se moderó con el correr de la jornada y el indicador cerró en 672 puntos, el salto encendió una alerta sobre la capacidad del Gobierno para conseguir los dólares que necesita.Su avance responde a una caída sostenida de la deuda soberana en dólares, que perdió en promedio un 5% en el último mes, con retrocesos superiores al 6% en los bonos de mayor plazo.La referencia histórica explica la inquietud. El 24 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas y pese al rescate inédito que la Casa Rosada obtuvo de Estados Unidos, el indicador había escalado a 1.081 puntos, y solo se desplomó cuando el oficialismo se impuso en las urnas. En julio de este año, en cambio, había tocado su mínimo de 2026, en 403 puntos.El Gobierno argentino atribuyó la escalada a la incertidumbre global, marcada por el alza de tasas en Estados Unidos y por el salto del petróleo en el conflicto en torno al estrecho de Ormuz. Sin embargo, el propio ministro de Economía de la nación sudamericana, Luis Caputo, admitió a comienzos de octubre que el riesgo electoral, de cara a las votaciones presidenciales de 2027, también pesa sobre los bonos.Las cotizaciones muestran un desacople que refuerza esa lectura. Entre el 9 y el 16 de octubre, mientras la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba de 5,24% a 5,09%, un alivio que debería haber favorecido a la deuda de las naciones emergentes, el riesgo país argentino subió en cada uno de los cambios, antes de seguir escalando esta semana.La alerta golpea de lleno a una de las principales fuentes de divisas de los últimos meses: la colocación de deuda de empresas. Entre enero y junio, las compañías argentinas emitieron obligaciones negociables por 9.600 millones de dólares, un 8% más que en el mismo período de 2025, con el sector energético a la cabeza, al concentrar más de la mitad del volumen total colocado en el semestre.Ese flujo, que alcanzó un ritmo cercano a los 1.000 millones de dólares mensuales, amplió la oferta de monedas en el mercado y facilitó las compras del Banco Central. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos, el costo del financiamiento subió y la ventana empezó a cerrarse, sobre todo para las provincias, mientras las grandes compañías conservan acceso.El impacto alcanza al programa financiero oficial, que busca cubrir unos 44.100 millones de dólares en vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta fines de 2027 sin volver a los mercados internacionales. El esquema prevé que el Tesoro compre al Banco Central 4.900 millones de dólares el próximo año, además de que coloque bonos en dólares en el mercado local, una vía que también se encareció con la suba.Si el crédito no mejora, la presión recaerá sobre las reservas internacionales, cuyo nivel bruto rondaba los 48.650 millones de dólares a comienzos de octubre, aunque las netas —descontando compromisos de deuda— se estiman en unos 11.900 millones. El stock total equivale a apenas el 7,4% del producto interno bruto, frente al 26,9% de Perú, que tiene el mayor colchón de la región.Durante 2027, año de elecciones presidenciales, la nación sudamericana deberá afrontar pagos en dólares por más de 23.000 millones, que incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), préstamos con bancos internacionales y deuda soberana, según cifras oficiales. En 2028, los vencimientos ascenderán a unos 27.000 millones de dólares.Una alerta con sello local"Hay una compleja situación en las últimas horas por dos motivos: unos externos, que, por supuesto, no los puede manejar el Gobierno, y unos propios de nuestro país", dijo a Sputnik el economista Miguel Ponce. Para el experto, la escalada del indicador combina un contexto internacional adverso con factores propios de la economía argentina.A ese frente se suma un patrón histórico que, según Ponce, ya comenzó a manifestarse. "Cada vez que nos acercamos a una elección de medio término, mucho más cada vez que nos acercamos a una votación presidencial, se producen los famosos cambios de cartera", sostuvo. "Ese proceso de dolarización de las empresas ya se ha empezado, y eso genera presión sobre [la moneda estadounidense]", ahondó.Consultado por Sputnik, Ramiro Tosi, exsubsecretario de Financiamiento de la Nación (2019-2022), consideró que pesa más el factor local. "Más allá de que el contexto internacional empeoró relativamente, eso no explica por qué se aceleró tan fuerte en tan poco tiempo el riesgo de país de Argentina", remarcó. Recordó que "seguimos con un nivel de riesgo que es el más alto desde octubre del año pasado".El economista también relativizó el respaldo de dólares con el que el Gobierno promete frenar una eventual corrida cambiaria. "Si bien el Gobierno viene haciendo anuncios rimbombantes para controlar [el alza] del dólar preelectoral que se anticipa, eso no resuelve el interrogante del mercado, que es si están dadas las condiciones para garantizar la estabilidad financiera", detalló.El financiamiento se achicaPara Tosi, "el mercado va a empezar a ver con cada vez con más detalle cuántos dólares logra acumular el Banco Central", a que "[esas divisas estadounidenses] las va a terminar comprando, el Tesoro para pagar su propia deuda".Según el exfuncionario, el Tesoro colocó unos 5.200 millones de dólares en los últimos días con distintos bonos, pero frenó las licitaciones porque "ya la tasa se fue bien arriba del 9%", hasta tocar un pico de 13%. El exsubsecretario advirtió que "el mercado empieza a descontar, bueno, otro año más sin el acceso a mercado de deuda", y que la presión no termina en 2027. "El 2028 tienes casi 5.000 millones de dólares más de vencimiento que en el 2027, y ahí está la incertidumbre", señaló, en alusión a quién deberá afrontar esos pagos tras la elección presidencial.Ponce, por su parte, sostuvo que las empresas "se colocaron en una posición de esperar y mirar". "Lo primero que van a esperar es qué pasa con las elecciones de Brasil el 25 de octubre", precisó, en alusión a la segunda vuelta presidencial, y "el segundo asunto, obviamente, es esperar, a mi juicio, la [votación intermedia] de Estados Unidos". "Las inversiones que pensaban venir esperan", resumió.Asimismo, Ponce sumó un factor que "tiene que ver con el vínculo de [Washington] con Argentina". "La ayuda de Trump le permitió ganar a Milei en las elecciones de medio término", recordó el analista, en alusión al salvataje del Tesoro estadounidense en 2025. Desde entonces, "el principal soporte para el futuro es el propio Gobierno estadounidense", comentó.

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