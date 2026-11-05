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La derrota de los republicanos recorta el respaldo financiero de EEUU a Milei, según analista

La derrota de los republicanos recorta el respaldo financiero de EEUU a Milei, según analista

Sputnik Mundo

El resultado negativo del Partido Republicano en los comicios de medio término en Estados Unidos impacta al Gobierno argentino: los demócratas podrán... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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El presidente argentino Javier Milei, quien desplegó gran parte de su política exterior bajo el alineamiento detrás de su homólogo estadounidense, Donald Trump, puede verse directamente perjudicado por los demócratas en el Congreso, cuyo peso puede limitar el principal respaldo externo con el que cuenta el programa económico del Gobierno argentino.En el centro de esa preocupación está el swap —intercambio de monedas— de 20.000 millones de dólares que el Tesoro estadounidense, conducido por Scott Bessent, firmó con el Banco Central argentino en octubre de 2025, en plena campaña legislativa en Argentina. La Casa Rosada llegó a utilizar 2.500 millones en la previa de los comicios y los devolvió en diciembre de ese año, pero la línea de intercambio de monedas sigue vigente.La operación fue cuestionada desde un comienzo por la oposición estadounidense. Un grupo de 36 diputados demócratas exigió a Bessent revelar los costos y riesgos del acuerdo, y la senadora Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité Bancario del Senado, le reclamó en una carta que cerrara la línea, al advertir que seguía abierta mucho después de las elecciones argentinas.Ese respaldo es una de las piezas de la llamada "bazuca" de dólares con la que el Gobierno de la nación sudamericana promete contener cualquier presión devaluatoria en 2027, año de elecciones presidenciales. Milei la cifró en 125.000 millones de dólares, una suma que incluye los swaps con Washington y Pekín, de 20.000 millones cada uno, y que supera los 75.000 millones a los cuales se había referido el propio mandatario a comienzos de octubre.Con mayoría en ambas cámaras, los demócratas pasarán a controlar las comisiones con capacidad de citar funcionarios y exigir documentación sobre el Fondo de Estabilización Cambiaria, la herramienta del Tesoro que financió el swap. Hasta ahora, el control legislativo sobre ese fondo se limitaba, en gran medida, a informes posteriores sobre sus operaciones, que el Tesoro presenta en forma mensual y anual.La legislación vigente también ofrece un límite: desde 1977, los préstamos del fondo no pueden extenderse más de seis meses, salvo que el presidente notifique al Congreso "circunstancias únicas o exigentes". A eso se suman proyectos para prohibir cualquier asistencia a Argentina con esos recursos, aunque su aprobación chocaría con el veto presidencial, que los demócratas no pueden superar sin dos tercios.Desde la Casa Blanca, en cambio, el respaldo se mantiene. Bessent dejó abierta en octubre la posibilidad de una nueva intervención financiera en favor de Argentina y defendió el swap de 2025, al asegurar que el Tesoro obtuvo ganancias con la operación, en línea con el apoyo que Trump había condicionado en su momento al resultado electoral de Milei.El mercado ya refleja esa incertidumbre. Tras conocerse los resultados, el riesgo país argentino medido por JP Morgan se ubicó en 827 puntos básicos, en su nivel más alto desde octubre de 2025 y más del doble del piso de 403 unidades que había registrado el 7 de julio, mientras los bonos soberanos acumulan pérdidas de entre 5% y 14% en el año.Menos margen financieroPara el especialista, el mercado ya venía anticipando ese escenario. Recordó que en julio, tras el pago del último cupón, el riesgo país rondaba los 400 puntos y que desde entonces la tendencia "siempre fue al alza, porque los inversores empezaron a cuestionar la consistencia y la continuidad del plan de cara a las elecciones de 2027".Según expresó Tosi, tras la asistencia del Fondo de Estabilización Cambiaria estadounidense, la senadora Elizabeth Warren impulsó un proyecto para que ese tipo de auxilio no se repitiera "sin ningún tipo de consulta previa al Congreso, por lo que resta ver si eso reflota políticamente o no", advirtió.El experto anticipó que la nueva correlación de fuerzas obligará a republicanos y demócratas a negociar temas centrales para la economía estadounidense, donde asuntos laterales como Argentina "pueden meterse o no". Si ese frente se complica, Washington podría apoyarse en su influencia sobre el FMI y el Banco Mundial para sostener la asistencia, sostuvo.Consultado por Sputnik, el politólogo Mauricio Vázquez sumó un condimento geopolítico al resultado electoral. "Ayer, la narrativa geopolítica de Milei sufrió una durísima derrota: esto golpea directamente al Gobierno porque toda su diplomacia se organizó en torno al encolumnamiento detrás de la figura de Trump y de todos los actores a los que Trump apoyara", agregó.Una "bazuca" bajo sospechaCon una mirada crítica sobre la estrategia oficial, Tosi apuntó contra la propia noción de "bazuca". Según resaltó, la literatura económica recomienda a las autoridades evitar "el fenómeno de la profecía autocumplida algo que en este caso está alimentando el propio Gobierno con sus anuncios de posibles turbulencias financieras el año que viene", que son las que requerirían de una "bazuca".El economista recordó que, en menos de tres semanas, las cifras oficiales sobre la capacidad de cubrir la demanda de dólares de ahorristas, empresas y vencimientos de deuda fueron cambiando. "Cuando el mercado empezó a ver el detalle concreto de cómo se compone ese número, aparecen cosas de dudosa efectividad", remarcó.Vázquez apuntó que "Trump se enfrentará a un Congreso mucho más adverso, que tranquilamente podrá investigar cada movimiento de dinero como el del apoyo financiero que le dio a Milei el año pasado, limitando que pueda repetirlo el próximo año".En la misma línea, el politólogo vinculó el resultado con el mapa regional. "Las últimas elecciones continentales fueron negativas para Milei: la derrota de [Flavio] Bolsonaro y de Trump dejan expuesta su estrategia de haber apostado todo a esos dos líderes", precisó.

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