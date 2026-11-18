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Argentina está al borde de la recesión técnica por "la política económica del Gobierno", dice experto

Argentina está al borde de la recesión técnica por "la política económica del Gobierno", dice experto

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El Ejecutivo reconoció que la economía crecerá por debajo de lo prometido, lo que exhibe las erradas proyecciones auspiciosas del Fondo Monetario Internacional... 18.11.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Javier Milei admitió que la expansión económica prometida para 2026 ya no se cumplirá y el recorte deja expuestas las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a comienzos de año auguraba un crecimiento del 4% y acompañaba con sus cifras el programa económico de su principal deudor, que se encuentra a las puertas de una recesión técnica.El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con las previsiones de 45 consultoras y entidades financieras, redujo al 0,7% el crecimiento esperado para este año. Es el tercer recorte mensual consecutivo, tras el 2,1% de agosto y el 1,5% de septiembre. En diciembre de 2025, esa encuesta anticipaba un 3,5%.El FMI recorrió un camino similar. En octubre de 2025 había proyectado para Argentina un crecimiento del 4% en 2026, cifra que ratificó en enero. En abril la bajó al 3,5% y en octubre pasado la redujo al 2,1%, prácticamente la mitad del pronóstico original y por debajo del 2,3% que el organismo espera para el conjunto de América Latina y el Caribe este año.Desde el propio equipo económico ya no discuten el diagnóstico. "Es muy bajo, no lo podemos negar. Yo esperaba un crecimiento más alto", reconoció el secretario de Política Económica, José Luis Daza. A fines de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que 2026 sería "el mejor año en décadas", con una expansión de entre el 4% y el 8%.Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran una actividad en retroceso. El Producto Interno Bruto cayó un 0,6% en el segundo trimestre, y en julio el Estimador Mensual de Actividad Económica se hundió un 2,9% frente a junio, la peor caída mensual desde la pandemia.El desacople entre previsiones y resultados no es nuevo y sigue un patrón elocuente. El caso más nítido es 2018, bajo el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuya afinidad con la retórica del Fondo llevó a que el organismo con sede en Washington aprobara en 2018, de manera inédita, un préstamo por 56.300 millones de dólares, ampliamente por encima del límite acorde a la cuota argentina, que el país aún continúa pagando. Al cerrar su consulta anual con Buenos Aires, a fines de 2017, el FMI anticipó una expansión del 2,5%, pero el producto terminaría cayendo un 2,5%.El contraste cobra peso por el respaldo que el FMI brinda hoy al Gobierno de Milei. En abril de 2025, el organismo aprobó un programa de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares, que se sumó a la deuda de aquel préstamo y consolidó a Argentina como el mayor deudor del Fondo a escala global, con amplio margen sobre el segundo.El próximo 24 de noviembre se conocerá el Estimador Mensual de la Actividad Económica de septiembre, que cerrará el tercer trimestre. Los analistas del mercado estiman para ese período una contracción desestacionalizada del 2,3%, que, sumada a la caída del 0,6% del segundo trimestre, configuraría dos trimestres consecutivos de retroceso del producto, el umbral de una recesión técnica.De crecer poco a caer"Se va haciendo un panorama donde ya no crecemos poco, sino que directamente caemos", dijo a Sputnik Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra. Según explicó, el freno comenzó en el segundo trimestre, cuando "los sectores no primarios, es decir, este 85% de la economía que venía estancado, como la industria y el consumo, empezó a caer".Para el analista, hasta entonces el crecimiento descansaba en "los sectores primarios, fundamentalmente el agro y la minería y la energía, creciendo a tasas de dos dígitos anuales". El deterioro del resto, precisó, "se ve, fundamentalmente, en industria y comercio. Construcción, que era un sector que debería haber repuntado, tuvo meses muy malos también".A su juicio, "el imponderable más fuerte fue el impacto internacional en el salario real", golpeado por un aumento de los alimentos y los combustibles. El investigador remarcó que ese shock "terminó golpeando mucho el salario real y no dejó que se recupere, y eso me parece que terminó de matar el consumo doméstico".Guido Zack, director del área de Economía de Fundar, descartó en diálogo con este medio que el freno responda al escenario externo, que "aumentó fuertemente los precios de lo que Argentina exporta". "Hay que encontrar los motivos internos, y esos motivos son básicamente la política económica del Gobierno", sostuvo.Según el especialista, el Gobierno "entró en un círculo vicioso de ajuste, caída de nivel de actividad por el ajuste; luego de la caída de nivel de actividad, provoca una caída en la recaudación tributaria y, por lo tanto, para conservar este equilibrio presupuestario, el Gobierno sigue obligado a hacer un ajuste nuevo".Un sesgo bajo sospechaZack advirtió que "es claro que el Fondo Monetario se siente más cómodo con gobiernos de un signo político y menos cómodo con gobiernos de otro signo político". Al explicar los errores de proyección, aclaró que lo hacía "suponiendo que no existe este sesgo, o al menos que no es lo único que está jugando".Para el economista, el organismo falló al evaluar el programa gubernamental, porque "se puede haber subestimado el impacto en el nivel de actividad del ajuste y también el impacto en el nivel de recaudación de la caída de nivel de actividad". Así, según sostuvo, el Fondo no midió "la necesidad de mayores ajustes para conservarlo", en referencia al equilibrio fiscal.El especialista apuntó contra el superávit fiscal, eje del programa vigente con el FMI y de cada una de sus revisiones. Según dijo, "el Gobierno no aparece dispuesto a relajar su dogma en algún punto monetarista; es su dogma de priorizar el equilibrio presupuestario por sobre cualquier otra variable".Carrera, en tanto, describió la demora del organismo para reconocer el deterioro: "Vemos que las correcciones del FMI siempre salen después, porque tardan en procesar todos los países. Entonces, cuando ellos rebajan expectativa, el resto de los consultores ya habíamos rebajado hace un montón, digamos", explicó.El especialista graficó esa brecha con la proyección que el FMI todavía mantiene para 2026: "Creo que el 2,1% de crecimiento proyectado es exagerado, porque en el resto de las consultoras ya estamos estimando una cifra por debajo del 1%", sostuvo.

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