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"Estamos recién empezando": Milei redobla su apuesta por el litio como fuente de dólares

"Estamos recién empezando": Milei redobla su apuesta por el litio como fuente de dólares

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Las exportaciones argentinas de litio se triplicaron en los primeros ocho meses de 2026, mientras el Gobierno apuesta a su régimen de incentivos para atraer... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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Javier Milei redobla la apuesta por el litio como llave para generar los dólares tan preciados para su programa económico. El presidente encabezó la inauguración de dos plantas de producción del mineral de la firma anglo-australiana Rio Tinto en el salar del Hombre Muerto, en la provincia norteña de Catamarca, que integra el denominado "triángulo del litio", junto al norte de Chile y el sur de Bolivia.Las nuevas instalaciones, que demandaron casi 1.400 millones de dólares, sumarán 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio y llevarán la capacidad de la compañía en el país a 100.000 toneladas. El acto funcionó como vidriera de un fenómeno que ya se refleja en las cuentas externas. Entre enero y agosto, Argentina exportó litio por 1.467 millones de dólares, un 190,5% más que en el mismo período de 2025. En apenas ocho meses, el país vendió más que en todo el año anterior.El salto no responde solo a una mejora de precios: los volúmenes despachados crecieron un 56,8% en el mismo lapso. El litio ya explica uno de cada cuatro dólares que genera la minería argentina, un sector que sumó exportaciones récord por más de 6.000 millones de dólares en ocho meses y que hasta hace poco descansaba casi exclusivamente en el oro y la plata.Para el Gobierno, el mineral es una pieza clave de una estrategia que busca en la minería y la energía el flujo de divisas que el país necesita para sostener la estabilidad cambiaria. La herramienta central es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece sendos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a los proyectos durante 30 años de estabilidad.Según las cifras que Milei repasó en Catamarca, el RIGI acumula 29 proyectos aprobados por casi 80.000 millones de dólares. Otras 22 iniciativas aguardan aprobación por 130.000 millones, más de una vez y media el monto ya autorizado, aunque solo cinco de ellas pertenecen a la minería y suman más de 20.000 millones.El horizonte que proyecta la Secretaría de Minería es ambicioso. Con inversiones estimadas en 12.700 millones de dólares para los próximos cinco años, Argentina podría desplazar a Chile como tercer productor mundial hacia 2029, tras haber alcanzado las 120.000 toneladas en 2025. Para 2035, la capacidad instalada treparía a 573.000 toneladas, más de tres veces y media la actual.Ese volumen llevaría las exportaciones anuales del mineral a un rango de entre 11.400 y 13.110 millones de dólares a mediados de la próxima década, una cifra que lo ubicaría entre los principales complejos exportadores del país. Hoy, el litio factura menos que la soja, el maíz o el petróleo, pero ya supera a rubros tradicionales como el maní o la producción frutícola.El destino de esos envíos, sin embargo, muestra una dependencia marcada: China recibió el 81,1% del litio argentino exportado en 2025. La concentración contrasta con el alineamiento del Gobierno con Washington, sellado en un memorándum de minerales críticos con Estados Unidos que Milei reivindicó durante el acto como garantía de abastecimiento para Occidente.La expansión también tensiona el territorio. En el propio salar del Hombre Muerto conviven 12 proyectos de litio en distintas etapas, y la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano sostiene en la Justicia que más de 15 años de extracción provocaron el secado del río Los Patos. El reclamo central apunta a que se evalúe el impacto acumulado sobre la cuenca.Rio Tinto, que absorbió a la estadounidense Livent, anterior operadora de Fénix, avanza en paralelo con el proyecto Rincón, en la vecina provincia de Salta, con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares. Fue el primer proyecto minero aprobado bajo el RIGI, en mayo de 2025, y una vez concluido elevará la capacidad de la compañía en Argentina a 160.000 toneladas anuales.Un potencial por desplegar"Estamos recién empezando: el litio es el material más demandado para toda la transición energética, y Argentina llega tarde a una carrera en la que Chile era el que estaba más avanzado hace un par de años, y aquí todavía no había inversiones", dijo a Sputnik Paulo Farina, exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación (2014-2015). El economista explicó que la demanda tiene sustento: "el mercado del auto eléctrico está creciendo mucho mejor de lo que varios pensaban". El motor, a su juicio, es el costo: "Los precios de los autos que insumen estas baterías son muy baratos, en un mercado con la industria de las baterías prácticamente desaparecida de Europa". Por eso, señaló, "el futuro sigue siendo bastante promisorio".Consultado por Sputnik, Jorge González, exdirector nacional de Promoción y Economía Minera, se mostró algo más optimista: "El litio está consolidándose como uno de los principales recursos en el mapa productivo argentino". Y sostuvo que, frente a sus vecinos, "Argentina está creciendo exponencialmente en el mapa de producción de litio a nivel regional".Un acelerador con condicionesPara González, la herramienta con la que el Gobierno argentino busca ganar esa carrera es eficaz y, sobre todo, rentable para las cuentas externas. "El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es un instrumento muy atractivo, que genera un saldo muy favorable en dólares para el país. Es decisivo para toda la industria minera, entre otros sectores", precisó el exdirector, en alusión al RIGI.Sin embargo, el especialista en economía minera relativizó el peso del régimen en el desembarco de capitales en el sector. "Quizás hubieran llegado inversiones incluso sin el RIGI, pero está claro que este régimen influyó para acelerar los anuncios de desembolsos en estas industrias", admitió González sobre la llegada de inversiones mineras al país.Farina coincidió en que el régimen "está surtiendo efecto" y lo describió como "el típico paquete de estructura legal que te va a pedir cualquier inversor, estabilidad fiscal, estabilidad legal por un período de tiempo, algunos beneficios típicos que se dan ante estos proyectos". "Es difícil que no estés competitivo con estas condiciones", sostuvo.A ese esquema, que para el economista "es el paquete estándar hacia adelante cualquier tipo de inversión que está teniendo efecto", se suma "la otra frutilla del postre, que es la baja de la tasa de ganancias". Según explicó, ese componente nuevo aporta "una mejora en el perfil de rentabilidad", ya que "se agregó el tema de bajar 10 puntos de ganancia".

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