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¿Qué dificultades podría acarrear el proyecto sobre Malvinas impulsado por Milei en el Congreso argentino?

¿Qué dificultades podría acarrear el proyecto sobre Malvinas impulsado por Milei en el Congreso argentino?

Sputnik Mundo

El nuevo proyecto de ley de Defensa Nacional de Argentina propuesto por su presidente, Javier Milei, podría generar vacíos legales en materia de seguridad... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T06:15+0000

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Milei dio a conocer el proyecto hace unas semanas al denunciar que petroleras asociadas a Reino Unido estaban planeando realizar proyectos de exploración y perforación en territorio cercano a las islas Malvinas, región que Buenos Aires reclama como propia.La Ley de Defensa Nacional contiene 133 artículos que, entre otras disposiciones, establece la creación de un nuevo órgano de seguridad nacional integrado por el presidente, el jefe de Gabinete, el canciller y los ministros de Defensa y Economía.No obstante, según un análisis que hizo El Clarín del documento, la iniciativa podría generar diversos vacíos legales relacionados con la delimitación del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y sobre qué dependencias debería actuar.Especialistas sostienen que la propuesta de Milei podría generar una superposición de responsabilidades entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo (dependiente de la Armada).Actualmente, la primera actúa como policía de seguridad de navegación y control de espacios marítimos, pero el proyecto del presidente argentino establece nuevas categorías como seguridad nacional, habilitando la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas.Los expertos consideran que la iniciativa no define de forma precisa en qué casos debería actuar la Prefectura y el Comando, ni especifica qué tipo de situaciones se consideraría como un asunto de seguridad interior o nacional.A esto se suma que el texto no establece con exactitud en dónde empieza y termina el mar territorial y la ZEE, lo que generaría problemas importantes, ya que en estos conceptos reside parte del conflicto sobre las Islas Malvinas.Lo anterior, además, tomando en cuenta que se propone la creación de un nuevo Consejo de Seguridad que, de acuerdo con especialistas, podría "terminar ampliando el campo de acción de Defensa sobre asuntos que hasta ahora corresponden principalmente al sistema de seguridad interior".

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