Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261005/que-dificultades-podria-acarrear-el-proyecto-sobre-malvinas-impulsado-por-milei-en-el-congreso-1175307373.html
¿Qué dificultades podría acarrear el proyecto sobre Malvinas impulsado por Milei en el Congreso argentino?
¿Qué dificultades podría acarrear el proyecto sobre Malvinas impulsado por Milei en el Congreso argentino?
Sputnik Mundo
El nuevo proyecto de ley de Defensa Nacional de Argentina propuesto por su presidente, Javier Milei, podría generar vacíos legales en materia de seguridad... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T06:15+0000
2026-10-05T06:15+0000
américa latina
argentina
javier milei
islas malvinas
reino unido
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/10/1174306348_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_670e9694be7673969bdfe36e8e2269fc.jpg
Milei dio a conocer el proyecto hace unas semanas al denunciar que petroleras asociadas a Reino Unido estaban planeando realizar proyectos de exploración y perforación en territorio cercano a las islas Malvinas, región que Buenos Aires reclama como propia.La Ley de Defensa Nacional contiene 133 artículos que, entre otras disposiciones, establece la creación de un nuevo órgano de seguridad nacional integrado por el presidente, el jefe de Gabinete, el canciller y los ministros de Defensa y Economía.No obstante, según un análisis que hizo El Clarín del documento, la iniciativa podría generar diversos vacíos legales relacionados con la delimitación del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y sobre qué dependencias debería actuar.Especialistas sostienen que la propuesta de Milei podría generar una superposición de responsabilidades entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo (dependiente de la Armada).Actualmente, la primera actúa como policía de seguridad de navegación y control de espacios marítimos, pero el proyecto del presidente argentino establece nuevas categorías como seguridad nacional, habilitando la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas.Los expertos consideran que la iniciativa no define de forma precisa en qué casos debería actuar la Prefectura y el Comando, ni especifica qué tipo de situaciones se consideraría como un asunto de seguridad interior o nacional.A esto se suma que el texto no establece con exactitud en dónde empieza y termina el mar territorial y la ZEE, lo que generaría problemas importantes, ya que en estos conceptos reside parte del conflicto sobre las Islas Malvinas.Lo anterior, además, tomando en cuenta que se propone la creación de un nuevo Consejo de Seguridad que, de acuerdo con especialistas, podría "terminar ampliando el campo de acción de Defensa sobre asuntos que hasta ahora corresponden principalmente al sistema de seguridad interior".
https://noticiaslatam.lat/20260927/el-conflicto-por-las-malvinas-vuelve-a-escalar-reino-unido-no-descarta-una-respuesta-militar-ante-1175210990.html
https://noticiaslatam.lat/20260912/autoridades-de-las-islas-malvinas-prohiben-a-barcos-portar-banderas-argentinas-1175035363.html
argentina
islas malvinas
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/10/1174306348_131:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_022c10a4d6289d0a36bfac04eb680c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
argentina, javier milei, islas malvinas, reino unido, seguridad
argentina, javier milei, islas malvinas, reino unido, seguridad

¿Qué dificultades podría acarrear el proyecto sobre Malvinas impulsado por Milei en el Congreso argentino?

06:15 GMT 05.10.2026
© AP Photo / Natacha PisarenkoMonumento en memoria de los combatientes en la guerra de las Malvinas.
Monumento en memoria de los combatientes en la guerra de las Malvinas. - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Síguenos en
El nuevo proyecto de ley de Defensa Nacional de Argentina propuesto por su presidente, Javier Milei, podría generar vacíos legales en materia de seguridad marítima, según especialistas consultados por medios locales.
Milei dio a conocer el proyecto hace unas semanas al denunciar que petroleras asociadas a Reino Unido estaban planeando realizar proyectos de exploración y perforación en territorio cercano a las islas Malvinas, región que Buenos Aires reclama como propia.
La Ley de Defensa Nacional contiene 133 artículos que, entre otras disposiciones, establece la creación de un nuevo órgano de seguridad nacional integrado por el presidente, el jefe de Gabinete, el canciller y los ministros de Defensa y Economía.
No obstante, según un análisis que hizo El Clarín del documento, la iniciativa podría generar diversos vacíos legales relacionados con la delimitación del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y sobre qué dependencias debería actuar.
Disputa territorial por las islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
América Latina
¿El conflicto por las Malvinas vuelve a escalar? Reino Unido no descarta una respuesta militar ante los reclamos de Argentina
27 de septiembre, 16:06 GMT
Especialistas sostienen que la propuesta de Milei podría generar una superposición de responsabilidades entre la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo (dependiente de la Armada).
Actualmente, la primera actúa como policía de seguridad de navegación y control de espacios marítimos, pero el proyecto del presidente argentino establece nuevas categorías como seguridad nacional, habilitando la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas.
Los expertos consideran que la iniciativa no define de forma precisa en qué casos debería actuar la Prefectura y el Comando, ni especifica qué tipo de situaciones se consideraría como un asunto de seguridad interior o nacional.
El monte Tumbledown se alza detrás de Stanley, en las islas Malvinas. - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
América Latina
Autoridades de las Islas Malvinas prohíben a barcos portar banderas argentinas
12 de septiembre, 05:01 GMT
A esto se suma que el texto no establece con exactitud en dónde empieza y termina el mar territorial y la ZEE, lo que generaría problemas importantes, ya que en estos conceptos reside parte del conflicto sobre las Islas Malvinas.
Lo anterior, además, tomando en cuenta que se propone la creación de un nuevo Consejo de Seguridad que, de acuerdo con especialistas, podría "terminar ampliando el campo de acción de Defensa sobre asuntos que hasta ahora corresponden principalmente al sistema de seguridad interior".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала