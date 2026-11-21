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"Totalmente vulnerable": El Niño expone debilidades del abastecimiento de combustibles en Perú

"Totalmente vulnerable": El Niño expone debilidades del abastecimiento de combustibles en Perú

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El Gobierno peruano declaró, por un plazo de hasta ocho meses, las actividades vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional en situación de... 21.11.2026, Sputnik Mundo

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La medida del Ministerio de Energía y Minas (Minem) busca anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el almacenamiento, transporte y distribución de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP).El Minem sostiene que los hidrocarburos representan el 67% de la matriz energética nacional, y que el país sudamericano no tiene la capacidad alternativa para sustituirlos.Expertos consultados por Sputnik advirtieron que el principal riesgo es que huaicos (riadas) e inundaciones bloqueen el transporte terrestre, incluso si hay existencias, y que el país sigue expuesto por su dependencia de los hidrocarburos importados.Dependencia del petróleo importadoSegún explicó el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la producción no alcanza para cubrir la demanda del territorio peruano, por lo que Lima debe recurrir al mercado internacional para adquirir crudo.Además, la producción se concentra en pocos yacimientos. El Lote 95, ubicado en Loreto (noroeste), registró 10.980 barriles diarios en octubre, mientras que el Lote X, en Piura (norte), produjo 8.650 barriles diarios.En 2025, las importaciones de combustibles sumaron 22,4 millones de barriles, por un valor de 2.213 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas peruano."Para esas refinerías se compra petróleo crudo, y de él se saca el diésel, la gasolina y lo que se necesita. Pero si se suma, por ejemplo, en el caso del diésel, la producción de una y de otra refinería no alcanza para la demanda total", continuó Herrera Descalzi.Reservas limitadasLa regulación peruana establece existencias medias equivalentes a 15 días para combustibles líquidos y GLP. También fija reservas mínimas de cinco días, de acuerdo con información del organismo supervisor de la energía.Herrera Descalzi consideró que "15 días es poquísimo, en función de la duración del fenómeno de El Niño". También opinó que se debe garantizar que las reservas no se concentren en las instalaciones principales.Dante Urbina, economista de la Universidad de Lima, enfatizó que es crucial garantizar el abastecimiento. El eslabón más vulnerableHerrera Descalzi, quien estuvo en las zonas afectadas durante los fenómenos de El Niño de 1983, 1998 y 2017, consideró que las principales instalaciones energéticas están diseñadas para resistir condiciones climáticas extraordinarias.Sin embargo, el eslabón más vulnerable está cuando los combustibles deben trasladarse hasta los distribuidores y consumidores."El problema mayor va a estar en el norte. ¿Qué es lo que se hace allí? Al estar en mala situación el transporte terrestre, hay que ver la forma de suplirlo. La única manera que conozco es a través de un transporte aéreo", añadió.Urbina también concluyó que "el verdadero cuello de botella", incluso si tenemos los hidrocarburos y las existencias necesarias, es que el fenómeno del Niño puede bloquear rutas de transporte por huaicos e inundaciones.El economista cuestionó que la resolución de emergencia no contemple mecanismos concretos de coordinación con las entidades responsables de mantener la conectividad terrestre."En la propia resolución se habla del problema de las vías de transporte, pero no se establece ningún tipo de solución ni ningún tipo de coordinación con el Ministerio de Transportes. Ese es un punto fundamental; es el gran punto ciego de esta medida", alertó el analista.Ausencia de una cultura de planificaciónUna interrupción del transporte de combustibles podría elevar los costos logísticos y trasladarse a los precios, exhortó Herrera Descalzi. "Cuando haya emergencias en el sitio no es que van a faltar combustibles, van a faltar alimentos, puede faltar agua, medicinas", sostuvo."Tuvimos [una administración] de pocos meses que antecedió al actual gobierno. ¿Cuánto hizo por el fenómeno El Niño? Muy poco, casi nada. ¿Por qué? Porque simplemente no le iba a reventar en las manos al que seguía", concluyó.Urbina, por su parte, opinó que el propio anuncio de "emergencia" podría generar especulación y subidas de precios. "Lo que se quisiera evitar podría estar siendo, en cierto modo, propiciado por la medida que busca evitarlo", refirió."El fenómeno del Niño no es como que nos caiga un meteorito —cuestionó Urbina la planificación del Estado—. En Perú sabemos que, cada ciertos años, de forma más o menos recurrente, viene [este evento climático]. Seguir sin abordar esto es bastante poco inteligente".

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