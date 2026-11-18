La decisión responde a los graves riesgos que el fenómeno climatológico representa para la infraestructura energética y las rutas logísticas del país.De acuerdo con el Ejecutivo, eventos climáticos extremos como lluvias intensas, inundaciones y huaicos (flujos intensos de agua, lodo, piedras y escombros) amenazan con interrumpir el traslado de suministros, afectando de forma directa la cadena de distribución interdependiente que abastece a las distintas regiones del territorio nacional.Ante este panorama, el Ministerio facultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para emitir medidas transitorias y excepciones normativas que garanticen la continuidad operativa. La cartera destacó la urgencia de la medida, recordando que los hidrocarburos representan el 67% de la matriz energética del país sudamericano, un sector que actualmente carece de capacidad instalada suficiente para sustituir dichos recursos de manera inmediata en caso de un desabastecimiento.
La medida del Ministerio de Energía y Minas abarca los procesos de refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo y tiene un plazo de ocho meses, según una resolución oficial publicada por el Gobierno de Keiko Fujimori.
La decisión responde a los graves riesgos que el fenómeno climatológico representa para la infraestructura energética y las rutas logísticas del país.
De acuerdo con el Ejecutivo, eventos climáticos extremos como lluvias intensas, inundaciones y huaicos (flujos intensos de agua, lodo, piedras y escombros) amenazan con interrumpir el traslado de suministros, afectando de forma directa la cadena de distribución interdependiente que abastece a las distintas regiones del territorio nacional.
Ante este panorama, el Ministerio facultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para emitir medidas transitorias y excepciones normativas que garanticen la continuidad operativa.
La cartera destacó la urgencia de la medida, recordando que los hidrocarburos representan el 67% de la matriz energética del país sudamericano, un sector que actualmente carece de capacidad instalada suficiente para sustituir dichos recursos de manera inmediata en caso de un desabastecimiento.
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