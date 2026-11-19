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El envejecimiento poblacional pondrá a prueba los sistemas de pensiones en América Latina, pronostica la CEPAL

El envejecimiento poblacional pondrá a prueba los sistemas de pensiones en América Latina, pronostica la CEPAL

Sputnik Mundo

La población de 65 años o más llegará a 137 millones de personas en 2050, mientras que más de la mitad de la fuerza laboral regional carecía de cobertura... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe Panorama Social, América Latina y el Caribe tendrán que adaptar sus sistemas de pensiones al envejecimiento de la población, que elevará el gasto público y podría profundizar las desigualdades.El organismo proyectó que para 2050 habrá 137 millones de personas de 65 años o más en la región, frente a los 67 millones registrados actualmente. Esta población representará una quinta parte del total de habitantes.Aunque la cobertura de adultos mayores aumentó al 79,2% en 2024, el acceso de los trabajadores sigue siendo limitado: el 55% de la fuerza laboral, unos 182 millones de personas, no tenía una pensión contributiva.La informalidad laboral, que alcanzó el 48% en 2025, es uno de los principales obstáculos para ampliar la protección. Además, la CEPAL alertó que una parte de las prestaciones no alcanza siquiera la línea de pobreza.El organismo también destacó las diferencias entre países: mientras en Argentina, Brasil y Uruguay las pensiones contributivas tienen mayor efecto en la reducción de la pobreza durante la vejez, en México, Chile y Paraguay destacan los programas no contributivos.Otro desafío es reducir la brecha de género, pues las mujeres suelen enfrentar interrupciones laborales por tareas de cuidado no remuneradas, lo que limita sus ingresos y las posibilidades de acceder a una pensión suficiente.La presión sobre las finanzas públicas también aumentará. La CEPAL estimó que el gasto en pensiones pasó del 4,9% del PIB en 2024 y podría llegar al 6,4% en 2060 debido al envejecimiento demográfico.Ante este panorama, recomendó ampliar los programas no contributivos, fortalecer los mecanismos de solidaridad y mejorar los sistemas previsionales. La advertencia ocurre mientras 156 millones de personas viven en pobreza en América Latina, equivalentes al 24,4% de la población regional.

https://noticiaslatam.lat/20260829/en-america-latina-la-informalidad-laboral-aumenta-conforme-los-trabajadores-envejecen-segun-estudio-1174851729.html

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