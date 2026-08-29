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En América Latina, la informalidad laboral aumenta conforme los trabajadores envejecen, según estudio
En América Latina, la informalidad laboral aumenta conforme los trabajadores envejecen, según estudio
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De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en América Latina la formalidad laboral se reduce... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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Además, según el reporte, la participación laboral disminuye entre 5 y 15% entre los 50 y los 75 años de edad. Estas cifras, resume la federación, significan que los adultos mayores siguen siendo laboralmente activos; sin embargo, muchos de ellos lo hacen sin empleos con seguridad social.Asimismo, se indica que en la actualidad, los adultos mayores están trabajando más años que las generaciones anteriores; sin embargo, lo hacen en situaciones más precarias y sin sumar para sus retiros. El estudio apunta que, en el caso de países como México, Chile y Uruguay, que tienen instituciones laborales de mayor alcance, la disminución de la formalidad es más gradual. Para evitar que los adultos mayores en el mercado informal, la FIAP recomendó fortalecer la demanda por trabajadores de edades avanzadas, proteger sus trayectorias laborales y flexibilizar los procesos de jubilación.
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adultos mayores, sociedad, mercado de trabajo, población
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En América Latina, la informalidad laboral aumenta conforme los trabajadores envejecen, según estudio
De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en América Latina la formalidad laboral se reduce entre 15 y 30% entre los adultos mayores de 50 años.
Además, según el reporte, la participación laboral disminuye entre 5 y 15% entre los 50 y los 75 años de edad. Estas cifras, resume la federación, significan que los adultos mayores siguen siendo laboralmente activos; sin embargo, muchos de ellos lo hacen sin empleos con seguridad social.
"La caída del empleo formal se concentra en los trabajadores de menor educación y es más aguda para las mujeres", señala el estudio citado por el diario El Economista.
Asimismo, se indica que en la actualidad, los adultos mayores están trabajando más años que las generaciones anteriores; sin embargo, lo hacen en situaciones más precarias y sin sumar para sus retiros.
El estudio apunta que, en el caso de países como México, Chile y Uruguay, que tienen instituciones laborales de mayor alcance, la disminución de la formalidad es más gradual.
Para evitar que los adultos mayores en el mercado informal, la FIAP recomendó fortalecer la demanda por trabajadores de edades avanzadas, proteger sus trayectorias laborales y flexibilizar los procesos de jubilación.
"Cada cohorte (generación) que cruza los 55 años sin corrección de las discontinuidades normativas acumula una probabilidad irreversiblemente menor de reingreso al canal formal. La inacción tiene un costo compuesto: pensiones más bajas, presupuestos fiscales más estrechos y un contrato social previsional más frágil", advirtió.
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