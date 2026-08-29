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En América Latina, la informalidad laboral aumenta conforme los trabajadores envejecen, según estudio

En América Latina, la informalidad laboral aumenta conforme los trabajadores envejecen, según estudio

Sputnik Mundo

De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en América Latina la formalidad laboral se reduce... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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Además, según el reporte, la participación laboral disminuye entre 5 y 15% entre los 50 y los 75 años de edad. Estas cifras, resume la federación, significan que los adultos mayores siguen siendo laboralmente activos; sin embargo, muchos de ellos lo hacen sin empleos con seguridad social.Asimismo, se indica que en la actualidad, los adultos mayores están trabajando más años que las generaciones anteriores; sin embargo, lo hacen en situaciones más precarias y sin sumar para sus retiros. El estudio apunta que, en el caso de países como México, Chile y Uruguay, que tienen instituciones laborales de mayor alcance, la disminución de la formalidad es más gradual. Para evitar que los adultos mayores en el mercado informal, la FIAP recomendó fortalecer la demanda por trabajadores de edades avanzadas, proteger sus trayectorias laborales y flexibilizar los procesos de jubilación.

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