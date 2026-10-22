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La CEPAL proyecta un crecimiento del 2% para América Latina y el Caribe en 2026
La CEPAL proyecta un crecimiento del 2% para América Latina y el Caribe en 2026
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La economía regional crecerá un 2% en 2026, lo que representa una desaceleración para este año, proyectan desde la Comisión Económica para América Latina y el... 22.10.2026, Sputnik Mundo
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El organismo atribuye esta tendencia a las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las rutas logísticas y la incertidumbre comercial, factores que afectan la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, especialmente por el encarecimiento de la energía y los alimentos.En el desglose subregional, América del Sur crecería un 2,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, mientras que América Central registraría una expansión del 1,7% y el 2,8%, respectivamente. Por su parte, el Caribe alcanzaría un crecimiento del 7,4% este año y del 7% el próximo, con una marcada incidencia del desempeño económico de Guyana.El organismo advirtió que el empleo continúa creciendo en la región, aunque a un ritmo menor, lo que limita la expansión de los ingresos y el consumo de los hogares y dificulta avanzar en la reducción de la informalidad laboral.La CEPAL destacó además que la inflación muestra una leve tendencia al alza, impulsada por los mayores precios de la energía y los alimentos, mientras que el encarecimiento del financiamiento internacional afecta la inversión y aumenta los costos de la deuda.El informe explica que la recuperación prevista para 2027 dependerá de la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas, las condiciones financieras internacionales y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.
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La CEPAL proyecta un crecimiento del 2% para América Latina y el Caribe en 2026
La economía regional crecerá un 2% en 2026, lo que representa una desaceleración para este año, proyectan desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El organismo sitúa esta previsión en un contexto internacional de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas.
"La economía regional crecerá un 2,0% en 2026 y un 2,5% en 2027, cifras que, comparadas con una expansión del 2,4% en 2025, apuntan a una desaceleración durante el presente año y a una recuperación moderada en el siguiente", informó la entidad de la Organización de las Naciones Unidas a través de un comunicado.
El organismo atribuye esta tendencia a las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las rutas logísticas y la incertidumbre comercial, factores que afectan la demanda externa y elevan los costos de producción e importación, especialmente por el encarecimiento de la energía y los alimentos.
En el desglose subregional, América del Sur crecería un 2,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, mientras que América Central registraría una expansión del 1,7% y el 2,8%, respectivamente. Por su parte, el Caribe alcanzaría un crecimiento del 7,4% este año y del 7% el próximo, con una marcada incidencia del desempeño económico de Guyana.
El organismo advirtió que el empleo continúa creciendo en la región, aunque a un ritmo menor, lo que limita la expansión de los ingresos y el consumo de los hogares y dificulta avanzar en la reducción de la informalidad laboral.
La CEPAL destacó además que la inflación muestra una leve tendencia al alza, impulsada por los mayores precios de la energía y los alimentos, mientras que el encarecimiento del financiamiento internacional afecta la inversión y aumenta los costos de la deuda.
El informe explica que la recuperación prevista para 2027 dependerá de la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas, las condiciones financieras internacionales y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.
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