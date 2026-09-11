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"La política social se eleva a una de tipo económico": México asigna 2,6% de su PIB a programas sociales

"La política social se eleva a una de tipo económico": México asigna 2,6% de su PIB a programas sociales

Sputnik Mundo

El Gobierno de México presentó su propuesta de Paquete Económico correspondiente al 2027, el cual deberá ser discutido y aprobado por el Poder Legislativo. En... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Al hacer entrega del documento ante los diputados mexicanos, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), Édgar Amador, dijo que, en el país latinoamericano, "tanto la tasa de pobreza como el índice de desigualdad, están en sus niveles más bajos desde que se tiene registro".Además, señaló que una de las premisas de las administraciones de la llamada Cuarta Transformación (4T) es que "los recursos públicos deben estar al servicio de la gente" y destacó que, entre 2018 y 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza."El gasto público tiene una doble responsabilidad: construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana", agregó Amador.¿Hacia dónde vira la política social?De acuerdo con datos del Gobierno federal, casi 43 millones de personas en México son beneficiarias de alguno de los programas sociales implementados desde la Administración pasada, como la pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, para las personas con discapacidad y las becas a estudiantes de todos los niveles educativos. Así, Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto destinar más un billón de pesos (58.865 millones de dólares) para cubrir estos proyectos.El papel preponderante que se ha dado al tema social dentro de la política económica del país es algo novedoso, que rompe paradigmas en cuando al modelo económico neoliberal, coinciden analistas consultados por Sputnik.De acuerdo con el experto, anteriormente las cifras de mejora de la nación latinoamericana se quedaban en lo abstracto.No obstante, recordó que tan solo entre 2018 y 2024 —durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. "Cuando sacas a 13,44 millones de personas de la pobreza multidimensional no lo haces en el abstracto, las pasas a la clase media, que tendrá una dinámica diferente que se habrá de construir también con en el tiempo. Ahí hay una potencialidad de un mercado interno", explicó. "Lo que está sucediendo es que la política social se está elevando a nivel de política económica", agregó. Al respecto, la doctora en economía, Carolina Hernández, refirió que, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de México, el país dio un viraje en sus fundamentos de política económica, estaba completamente enfocada hacia el exterior. La también académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ponderó que, además de la ampliación de la política social ligada a la económica que está impulsando el crecimiento del mercado interno, "también se está recuperando el poder adquisitivo de los salarios para que el dinero alcance más y se pueda consumir más". Un indicador mucho más importante que el PIB Aunque la Secretaría de Hacienda proyectó en sus precriterios un avance económico de entre 1,8 y 2,8% para el país latinoamericano durante este año, en el Paquete Económico 2027 —que fue entregado ya a los Diputados (cámara baja)— la cifra fue disminuida a un rango de entre 1 y 2%. Durante julio, Shelly Shetty, analista de soberanos para las Américas de Fitch Ratings, aseveró que la economía mexicana lleva, al menos, un par de años estancada y ha sido una de las recuperaciones más débiles tras la pandemia de COVID-19.Sobre estos señalamientos alrededor de la economía mexicana, el doctor en la materia e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Moritz Cruz, recordó que, desde hace más de una década, el crecimiento del PIB en suelo nacional no ha superado el 3% a excepción del año pospandemia.Sin embargo, abundó, hay otros factores que se deben considerar al hablar de un avance económico. Estos factores, expuso, pasan desapercibidos incluso para los economistas. "No hemos aprendido a ver esto debería ser una lección: ¿por qué, pese al lento crecimiento, muchísimos indicadores importantes como el de la pobreza y la distribución del ingreso han mejorado de manera significativa en un período lleno de dificultades en el sector externo?". "El camino no debe ser necesariamente el de apostar a un crecimiento del 6% como el que se esperaba (...). La premisa antes era: 'crea riqueza y después distribúyela', pero eso nunca pasó", sumó.Con él coincidió Hernández, quien subrayó que "los intereses de las calificadoras no son los de la nación mexicana, el PIB no es el crecimiento y no es el reflejo de como un país está avanzando".Esto se da, según la experta, porque ese dato deja afuera varios indicadores, como el trabajo no remunerado que millones de mujeres ejercen al mantener las tareas de cuidados, e incluso, el desarrollo de la salud pública. "Los indicadores y los criterios que se tienen de economía se tienen que replantear. Hay giros epistémicos que nos ayudan a entender muchísimo mejor lo que estamos viviendo ahora que México está creciendo a una tasa nada despreciable del 2%, considerando que Europa está cerca al 0%, por ejemplo, y hay otros países que tienen tasas de más del 2%, pero no cuentan la política de distribución", concluyó.

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