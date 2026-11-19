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Putin, Xi y Trump celebran por primera vez una reunión trilateral en el marco del Foro APEC

Putin, Xi y Trump celebran por primera vez una reunión trilateral en el marco del Foro APEC

Sputnik Mundo

Los líderes de Rusia, China y EEUU, Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, mantienen al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, Putin enfatizó que Rusia, China y EEUU pueden contribuir a fortalecer la estabilidad global si cooperan de manera constructiva. Así, el mandatario ruso invitó a Trump y Xi Jinping a dialogar sobre las relaciones globales y regionales y la seguridad energética.El líder ruso destacó que Rusia, EEUU y China comparten muchos intereses en la resolución de conflictos regionales, incluido el de Ucrania.Al mismo tiempo, destacó que las tres potencias fueron los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Putin subrayó que Moscú, Washington y Pekín son responsables de mantener y fortalecer el sistema jurídico internacional establecido con las Naciones Unidas.Además, Putin expresó su agradecimiento a su par chino por ser anfitrión de la reunión trilateral.A su vez, Trump sostuvo que Rusia, EEUU y China tienen una responsabilidad especial en el diálogo sobre asuntos globales.En paralelo, añadió que es importante que los tres países más grandes del mundo discutan abiertamente los asuntos de interés mundial.Entre otras cuestiones, recalcó que la Corte Penal Internacional (CPI) está fuera de control.Asimismo, Trump criticó a los exlíderes mundiales por su falta de disposición para dirigirse a países con los que tenían disputas. Anunció también que en la reunión trilateral se discutirá una solución pacífica en Ucrania. Trump afirmó ser un honor reunirse hoy con los mandatarios de Rusia y China.Por su parte, Xi Jinping identificó el principal tema de la cumbre trilateral, al señalar que el mantenimiento de la paz mundial ocupa un lugar prioritario en la agenda. Asimismo, instó a las tres potencias a coordinar sus esfuerzos para hacer frente a los desafíos internacionales.El mandatario chino aseveró que este encuentro trilateral tiene un significado innovador. Además, indicó que China, Rusia y EEUU deben cooperar para resolver los problemas globales y garantizar conjuntamente la paz y la estabilidad internacionales.La interacción positiva entre grandes potencias no es una opción, sino una necesidad, concluyó.Horas antes, Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, ya habían llevado a cabo reuniones bilaterales por separado.La ciudad china de Shenzhen acoge los días 18 y 19 de noviembre la cumbre del Foro de APEC.Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico; su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.

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