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Bolivia incrementa sus recursos mineros, pero "no hay beneficio para el país", advierte analista

Bolivia incrementa sus recursos mineros, pero "no hay beneficio para el país", advierte analista

Sputnik Mundo

Desde el Gobierno de Rodrigo Paz destacaron que en su primer año de gestión ingresaron al país por la explotación minera 2.905 millones de pesos bolivianos... 18.11.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Rodrigo Paz informó que en el último año, las regalías mineras se incrementaron un 103%, fundamentalmente por el trabajo del Estado para evitar el contrabando y otras vulneraciones a la normativa para la extracción y comercialización de minerales bolivianos. Especialistas consultados por Sputnik explicaron, sin embargo, que el incremento se debe a los altos precios internacionales de varios metales. En este escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a tratar una nueva ley de minería, que facilitaría el ingreso de compañías extranjeras al país.En el marco del primer año de presidencia de Paz, el Ministerio de Minería destacó que las regalías nacionales de este sector alcanzaron en septiembre de este año a 2.905 millones de pesos bolivianos (unos 250 millones de dólares).Desde este Ministerio indicaron que "la minería ilegal, el contrabando de oro, la intermediación ilícita, el robo de mineral conocido como juqueo y los avasallamientos de áreas mineras evidenciaban la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el territorio".Desde su llegada al Gobierno, en noviembre de 2025, Paz puso a los modelos mineros de Chile y Perú como los ejemplos a seguir. En 2025, cada uno aportó alrededor de 7.000 millones de dólares a sus respectivas arcas estatales.Precios internacionalesEn diálogo con Sputnik, José Pimentel, exministro de Minería, consideró que "efectivamente, si vemos las estadísticas, Bolivia ha aumentado considerablemente sus exportaciones en minerales. Pero esto se debe a un factor único: el aumento de los precios de los minerales".En ese sentido, señaló que en la actualidad hay récords históricos sobre cotizaciones de minerales tan tradicionales en Bolivia como el oro, la plata, el estaño, que han quintuplicado su precio. Por ello, "a pesar de que hay un menor volumen de exportación, los ingresos económicos son considerables.Agregó que en 2026 "se pretende llegar a 13.000 millones de dólares de exportación. El año pasado en minería llegamos a 6.000 millones, que también era algo extraordinario".Pero "estamos viendo que hay una explotación de los recursos naturales y no hay un retorno al país. Creo que esta es la gran contradicción que tiene este Gobierno. Pretende exportar más sin tener los mecanismos para que los dólares que se exporten sirvan a la economía nacional", dijo Pimentel."Creo que el Gobierno no tiene una claridad y una política económica que defienda los intereses del país y es simplemente dejar hacer y dejar pasar. Un axioma netamente neoliberal. Aumentamos nuestras exportaciones y no hay beneficio para el país. Todo se queda en el exterior, en los paraísos fiscales", afirmó.Menos volumen, más valorPor su parte, el economista Fernando Romero dijo a Sputnik: "Debemos analizar correctamente este crecimiento. El 103% no significa necesariamente que la producción minera se haya duplicado. Al cierre de septiembre, las exportaciones tradicionales de minerales aumentaron 82,67% en valor y 23,47% en volumen, según los registros del sistema oficial de comercio exterior. Además, los minerales de metales preciosos y sus concentrados crecieron 137,36% en valor y el oro no monetario 171,44%".Por otro lado, el analista se dijo de acuerdo solo parcialmente en la versión gubernamental sobre que el incremento se debe a una adecuada intervención del Estado: "El fortalecimiento institucional y la fiscalización son necesarios para recuperar ingresos que legítimamente corresponden al Estado y a las regiones productoras. Se realizaron más de 50 operativos en los nueve departamentos, mientras que el Ministerio fortaleció el control de precios y la trazabilidad comercial"."Mi criterio es que el Gobierno está avanzando en la dirección correcta, pero debe demostrar cuánto de los 1.475 millones adicionales proviene de mejores precios, mayor producción y recuperación de regalías anteriormente evadidas. Para ello se necesita información pública desagregada por mineral, departamento, volumen, cotización y recaudación", añadió.La nueva leyEl Gobierno nacional prepara una nueva ley de minería para tratar en la Asamblea Legislativa. Desde el Ejecutivo se postuló que dicha norma debe cumplir con cuatro condiciones: la aprobación de una ley corta para desburocratizar los trámites administrativos; la implementación del control digital del oro para frenar el contrabando; la recuperación de la capacidad productiva total en las plantas metalúrgicas estatales de Vinto, Karachipampa y Capuratas y, por último, apostar por la reducción del uso de mercurio, así como mejorar el tratamiento de pasivos ambientales.Esto ha llevado "a que la minería legal crezca desmesuradamente en el país. Entonces, los actores mineros y el propio Gobierno han sido incapaces de implementar un cambio de modelo económico y se ha mantenido el modelo liberal que han impuesto en la década de [19]90 del siglo pasado".Según el analista, "el nuevo proyecto de la ley minera permitirá que todos los contratos que suscribe el Estado con los productores mineros tengan facilidades para aliarse a capitales extranjeros con una serie de liberaciones impositivas, que finalmente van a hacer que haya un saqueo del país sin mayor contribución al Estado nacional".Para Romero, la discusión por la nueva ley "será compleja, porque la minería boliviana reúne intereses económicos, sociales y políticos diferentes: cooperativas, empresas privadas, COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia, estatal), trabajadores asalariados, comercializadores, gobiernos subnacionales y comunidades indígenas".Según el economista, "la nueva normativa debería garantizar seguridad jurídica y reglas estables para atraer inversiones; igualdad de obligaciones y fiscalización para los actores mineros; control efectivo de la comercialización y exportación; protección del agua, medioambiente y comunidades; incentivos a la exploración y al procesamiento industrial; distribución transparente de regalías, y mecanismos de asociación entre capital privado, cooperativas y empresas estatales".Romero se mostró esperanzado en que "la nueva ley no se convierta en una negociación de privilegios sectoriales, sino en un instrumento de desarrollo productivo nacional".

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