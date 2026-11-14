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Bolivia ha perdido más de 70% de sus reservas de gas en 13 años

Bolivia ha perdido más de 70% de sus reservas de gas en 13 años

Sputnik Mundo

El volumen cayó de 10,45 a 2,30 trillones de pies cúbicos de gas natural entre 2013 y 2025, lo que representa una caída de 78%, mientras la producción nacional... 14.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-14T07:33+0000

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La caída también se refleja en la producción, que pasó de un máximo de 59,64 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a un promedio de 27,34 millones en 2025, una reducción aproximada de 54%, de acuerdo con la última certificación presentada por el Gobierno.La nacionalización de los hidrocarburos, decretada en mayo de 2006 durante el Gobierno de Evo Morales, otorgó al Estado mayor control sobre el sector. Sin embargo, el país sudamericano no consiguió incorporar nuevos yacimientos en una magnitud suficiente para compensar la extracción de sus principales campos.En 2003, Bolivia había alcanzado su máximo histórico de reservas probadas, con 28,69 TCF. Posteriormente, las certificaciones registraron variaciones y, aunque el volumen se mantuvo alrededor de los 10 TCF durante varios años, las evaluaciones recientes mostraron un descenso más pronunciado.La producción comenzó a disminuir después de 2014. En 2019 promedió 45,36 millones de metros cúbicos diarios, en 2023 bajó a 35,97 millones y, dos años más tarde, llegó a 27,34 millones.El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, reconoció que el país sudamericano consume más gas del que produce y señaló que las reservas probadas se encuentran en su nivel más bajo certificado en los últimos 20 años.La reducción de los volúmenes disponibles representa un desafío para el abastecimiento interno, las exportaciones y los ingresos fiscales, debido a que las ventas de gas a Brasil y Argentina fueron durante años una fuente importante de divisas.El sector enfrenta ahora el reto de recuperar la exploración, desarrollar nuevos campos y atraer inversiones. Aunque YPFB identificó prospectos con potencial, estos todavía requieren perforaciones y estudios que permitan comprobar su viabilidad comercial.

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