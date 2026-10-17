https://noticiaslatam.lat/20261017/el-acercamiento-entre-bolivia-y-peru-resulta-conveniente-para-los-intereses-de-eeuu-1175484418.html

El acercamiento entre Bolivia y Perú resulta conveniente "para los intereses de EEUU"

El acercamiento entre Bolivia y Perú resulta conveniente "para los intereses de EEUU"

Sputnik Mundo

El presidente chileno, José Antonio Kast, visitó la ciudad de La Paz para dialogar y firmar acuerdos con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, destinados a... 17.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-17T21:32+0000

2026-10-17T21:32+0000

2026-10-17T21:32+0000

américa latina

josé antonio kast

rodrigo paz

donald trump

chile

la paz

eeuu

movimiento al socialismo (mas)

escudo de las américas

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/11/1175484265_0:7:1600:907_1920x0_80_0_0_0b20952a95acaf307dd57c2e8a028e66.jpg

Luego de 71 años, un presidente chileno realizó una visita oficial a Bolivia. José Antonio Kast llegó a la ciudad de La Paz para reunirse con su par, Rodrigo Paz, con quien firmaron varios acuerdos referidos al comercio, la seguridad y hasta sondearon la cuestión marítima, un reclamo histórico con rango constitucional en el Estado Plurinacional. Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de dejar de "darse la espalda" entre países, para construir a futuro un vínculo que beneficie a los dos pueblos.Durante las dos últimas décadas, gobernadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se habló de fortalecer la Patria Grande, para lo cual era determinante la diplomacia de los pueblos. En definitiva, en este lapso no hubo avances consistentes, ni en temas comerciales ni mucho menos en el reclamo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar —perdido en la Guerra del Pacífico (1879-1885), que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, que resultaron vencidos—.Kast y Paz comparten posiciones ideológicas, que se plasman en su participación en la iniciativa del Escudo de las Américas, creado por el presidente estadounidense Donald Trump. Pero más allá de las declaraciones, los documentos firmados y las fotos con el imponente nevado Illimani de fondo, surge la cuestión sobre cuáles son los avances reales en la recomposición de las relaciones binacionales.Analistas consultados por Sputnik hicieron un recorrido histórico del vínculo hasta este 16 de octubre, cuando se abrió "una nueva etapa", según ambos gobiernos.Kast llegó a La Paz en un avión Hércules, acompañado de ministros y también de gobernadores de cuatro regiones del norte chileno, donde el intercambio con Bolivia es fundamental para el desarrollo de las economías locales. El presidente de Chile fue recibido con honores y declarado "huésped ilustre". Incluso el Batallón de Colorados, a la vanguardia de los enfrentamientos en la Guerra contra Chile, entonó el himno nacional del otrora enemigo en honor al invitado y su comitiva.En respuesta, el jefe de Estado boliviano se expresó en el mismo sentido: "El pasado fue de conflicto. El presente y el futuro tienen que ser de desarrollo", dijo mientras esperaba la llegada de Kast.Según el Gobierno boliviano, los pactos abarcan la cooperación en minería (especialmente el litio) para el intercambio de experiencias e información sobre explotación. También actualizaron el Acuerdo de Complementación Económica establecido en 1993.Otro punto refiere a la interconexión de fibra óptica, de modo que Bolivia tenga acceso a los cables submarinos del Pacífico y así el país pueda mejorar su conexión a Internet, una de las más lentas del continente. Asimismo, consensuaron avanzar en la integración energética, sobre todo en electricidad.A la sombra de TrumpEn diálogo con Sputnik, el analista internacional Toshiro Miki destacó que con la visita de Kast "se abrió un nuevo ciclo de relaciones bilaterales con Chile, en el marco de dos gobiernos que son afines ideológicamente. En el marco, además, de una situación hemisférica particular, por la presencia de Estados Unidos y el Escudo de las Américas, donde han coincidido ambos presidentes bajo una suerte de doctrina que se conoce como la Doctrina Donroe".En este aspecto, el analista recordó que más del 50% de las reservas mundiales de litio se reparten entre Chile, Argentina y Bolivia, cuyos gobiernos actualmente están en sintonía con los intereses de Washington. "Es favorable para una potencia como EEUU tener acceso a un recurso que está en tres países, pero que se gestione de una forma integrada".Para Miki, también se beneficiaría la nación norteamericana en el aspecto logístico: "Este país ha asentado una fuerte presencia nuevamente en Panamá, pero los corredores bioceánicos en Sudamérica son importantes para la geopolítica norteamericana y mundial, y Bolivia y Chile son parte de esto".Cambio de cicloEl analista Álvaro del Pozo destacó que durante los gobiernos del MAS "no han habido avances de verdad en esta relación. La historia obliga a que estos dos países podamos entendernos de la mejor manera por todo lo que compartimos. Tenemos una historia común, objetivos comunes, retos comunes frente a la globalización y, por supuesto, creo que esta visita da unos primeros pasos hacia la redefinición de esta relación", que debería convertirse en una "absolutamente estratégica".En La Paz, Kast comprometió al presidente boliviano a visitar Chile en 2027. "En ese momento vamos a tener mucha más claridad en los objetivos. Hoy se han firmado algunos convenios, memorándum de entendimiento, que son los primeros pasos después de una relación de absoluto distanciamiento. Creo que hay que mirar positivamente la visita de Kast".Para Del Pozo, "lo importante de este cambio de ciclo político es que justamente no se cometan los errores del pasado, de un signo de izquierda o centrosocialista. Porque si la ciudadanía, el soberano, ha elegido un cambio de modelo, este modelo mínimamente tiene que satisfacer esas demandas de la ciudadanía de otro modelo de Estado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Creo que es una lección que debemos aprender".El presidente Paz sostuvo que también conversó con Kast sobre la demanda marítima. En 2018, la Corte Internacional de La Haya dictaminó que Chile no estaba obligado a discutir de este tema con Bolivia. Para Del Pozo, ambos gobiernos se deberían enfocar en el respeto al Tratado de 1904, en el cual Chile se comprometió a garantizar el libre paso de la mercadería boliviana: "Hubiera sido muy oportuno que el tema marítimo se tocara en ese contexto. Ante la falta de una salida soberana, que Bolivia tenga las mayores facilidades para el comercio y la llegada de nuestras mercaderías a los destinos de nuestras exportaciones".

https://noticiaslatam.lat/20261016/bolivia-recibe-al-primer-presidente-de-chile-en-mas-de-70-anos-1175476818.html

https://noticiaslatam.lat/20261015/borrar-al-che-en-bolivia-busca-eliminar-simbolos-historicos-advierte-un-analista--1175442647.html

chile

la paz

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

josé antonio kast, rodrigo paz, donald trump, chile, la paz, eeuu, movimiento al socialismo (mas), escudo de las américas, política, 💬 opinión y análisis