https://noticiaslatam.lat/20260827/bolivia-alcanza-el-mayor-superavit-comercial-en-11-anos-que-implica-esto-para-el-mercado-interno-1174816902.html

Bolivia alcanza el mayor superávit comercial en 11 años: ¿qué implica esto para el mercado interno?

Bolivia alcanza el mayor superávit comercial en 11 años: ¿qué implica esto para el mercado interno?

Sputnik Mundo

En los primeros seis meses de este 2026, el país sudamericano tuvo el mayor superávit comercial de los últimos 11 años, con un saldo a favor que ascendió a... 27.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-27T02:40+0000

2026-08-27T02:40+0000

2026-08-27T02:40+0000

economía

bolivia

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

superávit

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/17/1174383478_0:106:1024:683_1920x0_80_0_0_36af4b2a876d6ca91428cc9647faaf7e.jpg

A la vez, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bolivianas se incrementaron en el último mes, sobre todo en divisas, hasta alcanzar los 4.255 millones de dólares en agosto. A finales de junio sumaban 3.617 millones, lo cual representó un incremento de 638 millones. ¿Podrá el Gobierno mantener los números positivos, a pesar de la crisis económica que atraviesa la nación?Economistas consultados por Sputnik señalaron que el superávit en la balanza comercial se vio beneficiado exclusivamente por los altos precios internacionales, ya que la producción en el país no se incrementó. Según informó el Banco Central de Bolivia (BCB), entre enero y junio de este año, las exportaciones bolivianas llegaron a 6.921 millones de dólares, mientras las importaciones se situaron en 4.360 millones.El superávit se apoyó sobre todo en la extracción de plata en el departamento de Potosí (sur) y la explotación de oro, fundamentalmente en los ríos del norte amazónico de La Paz (oeste). La onza troy de oro en Bolivia cotiza a 53.800,50 pesos bolivianos (4.658 dólares), según el BCB. En los mercados internacionales, esta medida se comercializa por 4.649 dólares. Una onza troy equivale a 31,10 gramos de este metal.Las causas de este fenómenoSi no aumentó la producción, ¿por qué esta bonanza que no se vio en más de una década? "El Gobierno está implementando una política monetaria contractiva, que consiste en secar o sacar del mercado la liquidez de los pesos bolivianos", señaló el experto Horacio Villegas.Explicó que el encaje legal era del 3%, pero el BCB "ha habilitado [una medida] de 7,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos necesitan mantener el dinero dentro de su sistema, lo cual encarece los pesos bolivianos disponibles en el mercado en función de créditos bancarios, en términos de circulación de dinero".Ante ello, refirió Villegas, hay menor demanda de dólares. Ante ello, "los sectores productivos van a ver encarecidos los bolivianos necesarios para comprar insumos y bienes intermedios para la producción (...)", expresó.Para el economista, de esta manera el Gobierno nacional "está enfriando la economía", pero ello repercute en que haya menos importaciones. Sin embargo, el "gran logro es que hay una balanza comercial positiva".¿Una cuestión sostenible?La política económica de Bolivia, a decir de Villegas, solo puede funcionar unos meses, dado que "ocasionará que los sectores productivos tengan que despedir personal, como sucede en Argentina".La perspectiva de Villegas se apoya en datos recientemente difundidos por el BCB, según el cual este 2026 finalizará con una reducción del -3,6% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el informe de la entidad bancaria, en los primeros seis meses de este año también se perdieron 205.000 puestos laborales. Esta tendencia continuará, dijo el analista.Las secuelas de estos movimientos, subrayó el experto, "van a ser pagadas por la mayoría de la población". Este contexto "explica este supuesto avance en los saldos comerciales", añadió.¿Y los dólares?En diálogo con Sputnik, el economista Martín Moreira observó que, en el caso del superávit comercial de 2.561 millones, "el BCB no dice cuántos dólares han sido liquidados en el sistema financiero boliviano. Supongo que debe ser, con mucho optimismo, el 30%. Y el 70% restante se ha quedado fuera del país".Esto se debe a que "la flexibilización de la cotización del dólar no da la confianza necesaria a los entes económicos como los exportadores para traer sus dólares. Igual tenemos falta de dólares. Ni siquiera en las casas de cambio ni los librecambistas tienen la cantidad de dólares que necesitan los importadores", comentó.El economista calculó que ese 70% representaría unos 4.300 millones de dólares, "que darían divisas para importar carburantes y para todo lo que se necesita. De paso, tendríamos dólares en el mercado, así el precio del dólar paralelo caería rápido".A inicios de julio, el Gobierno modificó la cotización del dólar, que pasó de costar 6,96 pesos bolivianos a 11,71 unidades.Para Moreira, el dato del superávit "nos oculta que en Bolivia los comerciantes están importando menos. ¿Por qué? Porque el mercado interno se está achicando y las exportaciones crecen".Con la actual política gubernamental, "solo un grupo es beneficiado de las medidas económicas: el grupo de los que más tienen, el de los exportadores, que manejan dólares. En resumidas cuentas, podríamos decir que en Bolivia los beneficios son solamente para ciertos grupos empresariales".Metales forman parte de la ecuaciónSegún el BCB, el superávit fue impulsado por las ventas de oro y plata. Para Moreira, "los precios nos han favorecido, porque no hemos producido más. Los volúmenes exportados son menores, pero los precios son extraordinarios". "Si hubiéramos subido los volúmenes de exportación, ahora estaríamos recibiendo por lo menos 12.000 millones de dólares. Pero nuestros volúmenes son bajos y los precios son altos".Villegas, por su parte, evaluó: "Bolivia tiene mucha minería, oro y plata. Pero, lamentablemente, esta extracción minera se ha descontrolado este último año. Hay cooperativas funcionando sin licencias ambientales, sin contratos aprobados por la Asamblea Legislativa. Si bien se están exportando oro y minerales, las consecuencias ambientales son muy serias".

https://noticiaslatam.lat/20260823/ante-la-contraccion-economica-en-bolivia-no-hay-a-la-vista-una-solucion-para-los-sectores-1174774393.html

https://noticiaslatam.lat/20260717/hemos-regresado-al-mismo-momento-persisten-problemas-economicos-en-bolivia-pese-al-estado-de-1174317823.html

https://noticiaslatam.lat/20260630/orden-de-la-realidad-que-representa-la-liberacion-del-precio-del-dolar-en-bolivia-1174103801.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, superávit