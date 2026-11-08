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¿Qué obstáculos enfrenta el Gobierno de Bolivia en la captación de inversiones extranjeras?

¿Qué obstáculos enfrenta el Gobierno de Bolivia en la captación de inversiones extranjeras?

Sputnik Mundo

El presidente Rodrigo Paz, quien está por cumplir un año en el cargo, aún no logra captar la atención de empresas que potencialmente podrían invertir en el... 08.11.2026, Sputnik Mundo

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El sector empresarial reclamó al Gobierno de Rodrigo Paz garantías para los negocios en Bolivia, como seguridad jurídica, inversiones en infraestructura y apertura a nuevos mercados para la exportación. El mandatario sostuvo que estos requerimientos tienen atención en la propuesta de ley de inversiones, entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional en agosto pasado, pero que aún no tuvo tratamiento.El Gobierno no tiene los votos suficientes para que prosperen este y otros proyectos que debería tratar la Asamblea, relacionados con energías, hidrocarburos y minería. Paz tampoco tiene aliados en la segunda y tercera fuerzas en el Legislativo, lideradas por Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) y Samuel Doria Medina (Alianza Unidad).Quiroga y Doria Medina exigen un cambio de raíz, más allá de leyes circunstanciales. Por ello reclaman reformar la Constitución, que requiere dos tercios de votos de los 166 asambleístas. Pero mientras esté en rigor el estado de excepción, hasta finales de diciembre, no es legal tratar la reforma constitucional.Sputnik consultó a economistas, quienes dieron su análisis sobre la incómoda situación del Gobierno, entre las presiones del empresariado y el accionar de los legisladores.Bolivia y el mundo"Estamos retomando una relación con un mundo de posibles inversionistas ante la futura nueva ley de hidrocarburos, la de inversiones, que ya está en el Parlamento, la de minería, que creo que la entregaron ya o la van a entregar ahora. Entonces, hay interés en Bolivia. Lo bueno es que es Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia", dijo Paz.En diálogo con Sputnik, el economista Martín Moreira dijo que el actual Gobierno no abrió nuevos mercados en su mandato, ni tampoco avanzó en obras como el tendido de carreteras para el movimiento de productos nacionales. "En 2026 se formuló el presupuesto del Estado sacando un ítem especial, que era la inversión en infraestructura. Ese ítem ya no existe", comentó.El analista añadió que el proyecto de ley de inversiones "lastimosamente está detenido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero esa propuesta de ley de inversiones tiene un defecto de nacimiento, que no ha sido socializado. Al no ser socializado con la gente, va a tener su rechazo".Según el economista, lo anterior se debe a que justamente es favorable a las empresas transnacionales, en desmedro de las poblaciones locales.La iniciativa privada también exige que se sancione una ley antibloqueos, para impedir la obstaculización del tránsito por parte de manifestantes, como ocurrió en las protestas de los 53 días, en mayo y junio pasados, cuando el comercio perdió al menos 3.000 millones de dólares.Para Moreira, la aprobación de este proyecto de ley no se dará hasta enero de 2027, cuando el Gobierno aplicaría una nueva tanda de ajustes económicos y se le haría indispensable contar con este instrumento ante el eventual descontento social.El FMI y el grupo BRICSPor otro lado, Moreira consideró que el Gobierno no aplica un plan económico, sino una receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su préstamo por 1.900 millones de dólares.En ese aspecto, destacó que durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), Bolivia ingresó como Estado asociado al grupo BRICS (por la sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).El próximo destino de Paz, Turquía, también es un socio de dicha iniciativa. "Bolivia se inclinó hacia la multipolaridad. Buscó muchos países y muchos mercados sin dejar a un lado a ningún país. Por ejemplo, Estados Unidos", recordó Moreira.Pero "ahora el país, en vez de abrirse al mundo, se ha cerrado al Escudo de las Américas, donde lo único que hacen es proteger las espaldas a Estados Unidos y no así para buscar mayores mercados en el exterior a los productos nacionales", consideró.Los dones de BoliviaEl economista Omar Velasco indicó a Sputnik cuáles son las potencialidades del país para atraer al mercado internacional: "Bolivia tiene gran cantidad de recursos naturales, particularmente litio y minerales críticos. Son algunas de las cartas de entrada que seguramente el Gobierno está tratando de gestionar en el exterior, como la producción agroindustrial".Para Velasco, el Gobierno "previo a cualquier gestión de promoción de inversiones, tenía que haber trabajado en las condiciones normativas, legales del país para dar una mejor imagen a la inversión extranjera. Eso implicaba focalizar la gestión gubernamental en la aprobación de leyes".En este sentido, "la ley de inversiones que el Gobierno ha impulsado, y que se encuentra en la Asamblea hace más de tres meses, es un fiel reflejo de que el Gobierno ha focalizado su política en las acciones de corto plazo. No se ha centrado en las políticas que era fundamental impulsar".El rol del LegislativoEn cuanto a la Asamblea Legislativa, Velasco evaluó que "no ha logrado cumplir el rol que la población esperaba, porque se esperaba de la Asamblea Legislativa un rol mucho más proactivo en la aprobación, en la agilización de normas vinculadas al ámbito económico de carácter mucho más estructural", dijo Velasco.Pero "estas normas se han demorado en su tratamiento y eso muestra también que no hay un compromiso desde el Legislativo para contribuir a la salida de la crisis económica"."Desde la Asamblea se advierte que no hay un acompañamiento a las políticas del Gobierno y, obviamente, desde el campo social popular hay un malestar generalizado que puede en cualquier momento poner en riesgo la estabilidad, la gobernabilidad del Estado", agregó Velasco.Entonces, "el contexto político y social no tiene un clima adecuado para hacer negocios en el país, al menos en este corto plazo", añadió.

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