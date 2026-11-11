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"Es el principal motor de la guerra": experto analiza el papel de Europa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania

"Es el principal motor de la guerra": experto analiza el papel de Europa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania

Sputnik Mundo

La UE y Londres mantienen a Kiev bajo su control e impiden que alcance un acuerdo de paz, declaró a Sputnik el analista militar Ígor Korótchenko. Comentó así... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T18:21+0000

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"La Unión Europea es el principal motor de esta guerra que Occidente libra contra Rusia utilizando a Ucrania. Basta con observar que, el mismo día en que comenzaron las negociaciones, se tomó la decisión de desplegar una misión permanente de la UE en territorio ucraniano, cuya función será preparar a las FFAA de Ucrania y facilitar el suministro de armamento occidental al país", señaló.Según el experto, esto no fue una coincidencia, sino una maniobra deliberada para manifestar la hostilidad de la UE hacia cualquier esfuerzo por poner fin al conflicto en términos pacíficos y justos.La crisis de Ucrania comenzó con el golpe de Estado de 2014, orquestado por Occidente. A pesar de comprometerse a garantizar nuevas elecciones tras las protestas de Maidán, los países europeos respaldaron una toma ilegítima del poder, subrayó Korótchenko. El llamado "trío europeo", integrado por Alemania, Francia y el Reino Unido, continuó, se ha convertido en "la alianza más destructiva", que durante años ha obstaculizado cualquier acuerdo sobre Ucrania. Las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania se celebraron en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre y tuvieron como objetivo debatir los aspectos clave de la creación de un nuevo sistema de seguridad continental tras el fin del conflicto ucraniano.El proceso de negociaciones se reanudó tras una pausa de casi nueve meses. En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

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