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Arquitectura de seguridad y participación europea: Rusia da detalles de las negociaciones trilaterales en Abu Dabi

Arquitectura de seguridad y participación europea: Rusia da detalles de las negociaciones trilaterales en Abu Dabi

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El tema central de las conversaciones trilaterales en Abu Dabi fue el debate sobre la futura arquitectura de seguridad en Europa tras el fin del conflicto... 11.11.2026, Sputnik Mundo

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Según Medinski, la cuestión no se limita a la resolución de la crisis ucraniana, sino que abarca un asunto más amplio: el establecimiento de nuevos principios de seguridad para todo el continente europeo. El representante ruso subrayó que Moscú ha planteado esta cuestión en numerosas ocasiones.El asesor presidencial señaló que el sistema de seguridad europeo debe revisarse de manera integral. A su juicio, los problemas acumulados no pueden resolverse mediante medidas parciales, sino que requieren un tratamiento global, ya que "no basta con poner un parche".Medinski también se refirió al posible papel de los países europeos en el proceso de paz. En sus palabras, Rusia no sabe por el momento de qué hablar con Europa, dado que no ha recibido ninguna propuesta por parte de los países europeos. Asimismo, consideró que sus representantes deberían aprender de los enviados estadounidenses su realismo y su voluntad de alcanzar la paz.El jefe de la delegación rusa también afirmó que los países europeos son cómplices de la muerte de la población civil en Ucrania. No obstante, señaló que Europa podría incorporarse a las negociaciones de paz cuando "despierte su conciencia".Por otra parte, Medinski agradeció a los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner su participación en las conversaciones de Abu Dabi. La delegación rusa también expresó su agradecimiento a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y de Abu Dabi por la organización de la reunión trilateral y por haber creado un ambiente cordial y constructivo.Subrayó, además, que los detalles del proceso negociador no se harán públicos hasta que se alcancen acuerdos.La reunión entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania comenzó la víspera y se prolongó durante unas cuatro horas a puerta cerrada. Al inicio del encuentro, todas las partes expresaron su esperanza de que las conversaciones permitan avanzar hacia la paz.El proceso de negociaciones se reanudó tras una pausa de casi nueve meses. En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

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