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La propuesta integral de seguridad de Rusia puede garantizar la paz en Europa, opina un experto
La propuesta integral de seguridad de Rusia puede garantizar la paz en Europa, opina un experto
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En lugar de conformarse con soluciones temporales, Rusia busca un acuerdo basado en garantías de seguridad y la estabilidad de todas las partes, declaró a... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Esta fue su evaluación de las declaraciones del asesor presidencial ruso Vladímir Medinski, quien señaló que la creación de una nueva arquitectura de seguridad europea fue el tema central de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania, celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.El analista destacó que Rusia siempre ha abogado por la construcción de un sistema de seguridad europeo justo y equilibrado que tenga en cuenta sus preocupaciones y rechace la lógica de los acuerdos impuestos de forma unilateral.En este sentido, el debate sobre esta cuestión en la capital emiratí reafirma la importancia de las exigencias rusas para alcanzar un futuro acuerdo, agregó.En sus palabras, los resultados de las negociaciones en Abu Dabi, incluido el acuerdo preliminar sobre un amplio intercambio de prisioneros, reflejan la posibilidad de avanzar mediante el diálogo directo.Sin embargo, para alcanzar una paz sostenible, se requiere voluntad política para abordar los asuntos fundamentales de seguridad, en lugar de posponerlos o eludirlos, concluyó el analista.
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La propuesta integral de seguridad de Rusia puede garantizar la paz en Europa, opina un experto

09:24 GMT 12.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaNegociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi
Negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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En lugar de conformarse con soluciones temporales, Rusia busca un acuerdo basado en garantías de seguridad y la estabilidad de todas las partes, declaró a Sputnik el analista político Abdulaziz Qasim.
Esta fue su evaluación de las declaraciones del asesor presidencial ruso Vladímir Medinski, quien señaló que la creación de una nueva arquitectura de seguridad europea fue el tema central de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania, celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.
El analista destacó que Rusia siempre ha abogado por la construcción de un sistema de seguridad europeo justo y equilibrado que tenga en cuenta sus preocupaciones y rechace la lógica de los acuerdos impuestos de forma unilateral.
En este sentido, el debate sobre esta cuestión en la capital emiratí reafirma la importancia de las exigencias rusas para alcanzar un futuro acuerdo, agregó.
El presidente ruso, Vladimir Putin, el enviado especial de Estados Unidos, Steven Witkoff (en el centro), y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, durante una reunión en Moscú. - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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Kushner y Witkoff arriban a Moscú para reunirse con Putin
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En sus palabras, los resultados de las negociaciones en Abu Dabi, incluido el acuerdo preliminar sobre un amplio intercambio de prisioneros, reflejan la posibilidad de avanzar mediante el diálogo directo.
Sin embargo, para alcanzar una paz sostenible, se requiere voluntad política para abordar los asuntos fundamentales de seguridad, en lugar de posponerlos o eludirlos, concluyó el analista.
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