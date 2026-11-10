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¿Cómo llega Rodrigo Paz al primer año de su Gobierno frente a Bolivia?

¿Cómo llega Rodrigo Paz al primer año de su Gobierno frente a Bolivia?

Sputnik Mundo

Con una economía todavía en recesión y una popularidad que pasó del 65% al 25%, el Gobierno de Rodrigo Paz destacó en su aniversario su lucha contra el... 10.11.2026, Sputnik Mundo

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Rodrigo Paz cumplió un año en la presidencia, marcado por los claroscuros. Perdió a gran parte de sus aliados políticos y se enfrentó a organizaciones obreras y campesinas, lo cual llevó al país a concluir este 2026 bajo estado de excepción. El mandatario tomó medidas arriesgadas pero necesarias, como el retiro paulatino de la subvención a los combustibles, lo que generó descontento social y provocó el aumento de los alimentos básicos. Además, apostó por apoyarse en el Gobierno de Donald Trump, que ha tenido un notorio reflujo en su influencia en las nuevas administraciones de la región.Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025 con la intención de implementar cambios profundos, sobre todo en lo económico, luego de dos décadas de gobiernos del MAS, su némesis política y al que responsabiliza de la situación actual nacional.Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) coincidieron en que el país estará en recesión al menos hasta 2028. Hasta finales de 2026, se prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 3%.Ante la falta de datos económicos auspiciosos, el Gobierno nacional se enfocó en los logros en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que lo patrocinan. Resaltaron sobre todo la captura del narco uruguayo Sebastián Marset, así como el desbaratamiento de una red delictiva que controlaba la Fiscalía General del Estado y las departamentales, dedicada a encubrir, proteger y actuar en sociedad con narcotraficantes, según las investigaciones.Informe presidencialSu primer año encontró a Paz en Europa, donde mantuvo varios encuentros con autoridades políticas y empresarios de la región. Para esa fecha, se encargó de hacer llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe escrito de lo actuado en estos 12 meses.El presidente del cuerpo legislativo, el también vicepresidente Edmand Lara, invitó al mandatario a dar su informe oral este 11 de noviembre. Paz aún no confirmó su presencia."Un año ordenando la casa, poniendo a Bolivia de pie y abriendo camino a lo que viene. Hay mucho por hacer; nuestra patria tiene un gran futuro. Una nueva Bolivia está naciendo", afirmó Paz en sus redes sociales.En diálogo con Sputnik, la analista Susana Bejarano evaluó este primer año de Paz en la Casa Grande del Pueblo. Recordó que llegó a la presidencia con el 54,6% de votos, al imponerse sobre el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien se presentaba como una opción conservadora.Paz, en cambio, manejaba un discurso de centro que resultó atractivo para gran parte del electorado que durante las dos últimas décadas había dado su voto al MAS. "Lo primero para decir es que Paz ha roto con el pacto electoral. Llegó al Gobierno con el voto del bloque popular, un voto que antes era masista", explicó la analista.En diciembre de 2025, el Gobierno de Paz tuvo un primer choque con la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, que rechazaron un decreto que pretendía facilitar las inversiones extranjeras en recursos naturales bolivianos.El jefe de Estado también comenzó a desarmar el andamiaje de subvenciones que representaban grandes pérdidas para el Estado boliviano. Esta política había costado 3.500 millones de dólares en 2025.Sin embargo, el incremento de los costos internacionales de los combustibles forzó al Gobierno a suavizar dicha política para los carburantes. Hasta este momento se mantienen los apoyos para la gasolina y en el gas de consumo domiciliario, pero se eliminarán en los próximos meses, tal como lo establece el acuerdo suscrito por Paz con el FMI por un préstamo de 1.900 millones de dólares.Para Bejarano, "el retiro de la subvención a los carburantes era necesario, porque desangraba mucho la economía boliviana". De esta manera, el litro de diésel, fundamental para el aparato productivo, pasó en este lapso a costar 18 pesos bolivianos (1,50 dólares).Durante los gobiernos del MAS, estuvo vigente un tipo de cambio fijo con la divisa estadounidense de 6,96 unidades de la moneda nacional. A partir de 2023, la escasez de dólares generó un mercado paralelo en el cual la cotización llegó a superar las 20 unidades.Para Bejarano, "la liberalización del tipo de cambio fue una medida positiva. Lo negativo es la forma en que se ha hecho. Porque antes había un tipo de cambio cerrado, que no coincidía con el precio real del dólar. Pero hoy día el precio se rige por definiciones diarias hechas por el Banco Central, que recurrentemente baja el precio del dólar para beneficio de sectores empresariales y al día siguiente el dólar otra vez está caro".Caída de la imagen "Me parece increíble que en tan poco tiempo un Gobierno haya perdido tanto la credibilidad. El último estudio de Ipsos dice que Paz partió con un 65% de aprobación y hoy día está en un 25%", dijo la analista. Al respecto, detalló que esta caída se atribuye principalmente a la corrupción involucrada con el tema de Fernando Cerimedo, el exasesor presidencial detenido por el intento de feminicidio de su expareja Nadia Beller, además de que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.Las expectativas restantesEl analista Marcelo Arequipa también compartió con este medio sus impresiones sobre este primer año de Paz. Al presidente y al vicepresidente "hay que evaluarlos en función de cuál ha sido el mandato que han recibido cuando ganaron las elecciones. Es decir, qué esperaba la población boliviana de ambos, y el tópico más importante de la campaña electoral del año pasado fue la crisis económica".El analista resaltó el creciente clima de inseguridad que vive el país, fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, con el incremento de la presencia de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambas de Brasil: "Creo que 'inseguridad' es la palabra que termina por cerrar el primer año de gestión de Paz. Inseguridad en la economía, en el bolsillo de los bolivianos e inseguridad ciudadana también en las calles".Arequipa citó el informe del Monitor de Opinión Pública, de Ipsos, según el cual "más del 60% de la gente piensa que este Gobierno es algo mucho peor de lo que se esperaba. O sea, hay una enorme desilusión que no invita a pensar en que existe algún elemento que pueda considerarse como positivo".El Gobierno valoró su desempeño en este año contra el crimen organizado. Pero "las acciones que se han ido sucediendo sobre el tema del narcotráfico han sido acciones venidas desde fuera. O sea, la DEA (agencia antidrogas de EEUU) teniendo un papel activo en este tema y no necesariamente la Policía Boliviana haciendo una tarea limpia. Porque si así hubiera sido, no estaríamos hablando ahorita de los escándalos de robos de maletas y de hechos en los cuales están envueltos efectivos de la Policía".Según Bejarano, "tenemos un Gobierno que día tras día lo que hace es sobrevivir; mientras tanto, la sociedad está en apronte. Me parece que las perspectivas del Gobierno de Paz son duras, porque es un Gobierno que tiene a la sociedad molesta. Pero la sociedad no encuentra un eje articulador todavía".

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