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Bolivia dejará de exportar gas ante la falta de explotación de pozos: "La situación puede tornarse preocupante"

Bolivia dejará de exportar gas ante la falta de explotación de pozos: "La situación puede tornarse preocupante"

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Bolivia dejó de ser uno de los referentes de la región en potencial hidrocarburífero para pasar a importar este recurso, con la finalidad de mantener la... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante los últimos 30 años, Bolivia fue un sinónimo regional de grandes reservas gasíferas, las cuales exportaba mayormente a Brasil y Argentina. Ahora, el Gobierno de Rodrigo Paz evaluó que para 2029 el país necesitará importar gas, por la baja producción de los pozos bolivianos. Ante este panorama, el presidente habilitó la importación de gas para "personas naturales o jurídicas, públicas o privadas", según el decreto, con la finalidad de garantizar la producción empresarial y la generación de energía eléctrica.La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, sostuvo que el decreto 5755 se enmarca en la toma de previsiones, porque "más o menos en 2029 nos quedaríamos ya sin gas", dado que "tanto la producción como las demandas se estarían igualando. Esto implicaría que deberíamos ya a partir de 2029 importar gas".Según Genuzio, "durante los últimos 20 años no se ha hecho exploración", destacando que desde el descubrimiento de un pozo hasta su puesta en funcionamiento puede tomar siete años. De esta manera, el Gobierno apunta a que en 2029 Bolivia no esté en la necesidad de importar la totalidad de gas para consumo interno. En declaraciones televisivas, la viceministra reconoció que el gas importado tendrá un costo más elevado, de más del 50%, pero aseguró que se mantendrán las subvenciones para los sectores sociales que lo requieran. El presidente Paz se mostró optimista: "Teníamos gas, vamos a volver a tener gas. Nos estamos encargando de invertir".La extracción de gas en Bolivia tuvo su cúspide en 2014, con 60 millones de metros cúbicos diarios, mientras que las reservas certificadas eran de 10,1 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2013. Para 2026, la extracción es de 27 millones de metros cúbicos diarios. Las reservas cayeron a 3,7 TCF, según la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).Las crisis no son pocas y tienen diferente gravedadEn diálogo con Sputnik, el analista Jaime Bravo Sandoval consideró que "Bolivia se encuentra en varias crisis, con diferentes niveles de profundidad. Una de las crisis está en la balanza de pagos, porque en este momento Bolivia no tiene la capacidad de generar dólares suficientes. Tiene que recuperar fortaleza en las reservas internacionales", que actualmente llegan a los 3.978 millones de dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB).Para el economista, el nuevo decreto "trata de adelantarse a la posibilidad de que tengamos una crisis de abastecimiento energético en Bolivia, donde el 73% de la energía eléctrica proviene de fuente termoeléctrica, es decir que el gas es el insumo fundamental para las industrias".Bolivia dejó de vender gas a Argentina en 2024, cuando se inició la extracción en el megacampo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Los ductos que hasta hace poco se usaban para enviar gas boliviano a Argentina, ahora sirven para enviar los recursos de Vaca Muerta a Brasil.En este sentido, el gas argentino aparece como la opción más económica e inmediata para garantizar el funcionamiento de la industria y la generación de electricidad en Bolivia.Sin embargo, "para empresas más pequeñas o que no tienen conectividad a gas o que están muy lejos de las fuentes de conexión, se necesita un mecanismo de transporte que no hay en Bolivia, que son cisternas con sistemas de criogenización. Porque el Gas Natural Licuado (GNL) se transporta a una temperatura muy baja, de -160 grados. Esto tiene un proceso para la logística y otro para la descompresión de ese gas, de modo que sea utilizado como gas natural", comentó.Con la finalidad de hacer más efectivo su transporte, el GNL se baja a esa temperatura para que esté congelado y ocupe menos espacio que en estado gaseoso. Según el analista, "en el corto plazo no se ve que una empresa pueda hacerse cargo de esto", y remarcó que aún el Gobierno debe establecer los requisitos para permitir a privados el transporte y manipulación de un recurso tan delicado.Para Bravo, el éxito de este plan no recae solamente en el Gobierno nacional. "Bolivia necesita un gran acuerdo político y social para generar, primero, un nuevo marco normativo que permita traer inversión extranjera directa. YPFB no tiene la capacidad de hacerlo, está en serios problemas de administración, de gestión y financieros. Además, las inversiones que se requieren para generar exploración y –si se encuentran los recursos– explotación, son de gran envergadura en cuanto a lo financiero".La Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en una reforma de la Constitución que podría tratarse recién cuando finalice el Estado de Excepción, a finales de diciembre. "La Constitución pone una serie de trabas y candados que hacen imposible que algún inversionista extranjero pueda venir a Bolivia. Respecto a los operadores que actualmente están vigentes en el mercado, también necesitan seguridad jurídica y financiera", dijo el analista.Una tarea que puede tomar mucho tiempoAnalizó que el decreto 5755 "constituye una medida excepcional para reducir riesgos de interrupción energética al permitir que empresas y personas autorizadas importen gas natural o GNL para su propio consumo o generación eléctrica".Y destacó que "el artículo 5 prohíbe revender o transferir ese gas a terceros, mientras que el artículo 7 exige declarar previamente volúmenes, calidad y precio de compra ante el regulador. La norma también habilita a operadores privados a transportar GNL, previa licencia y cumplimiento de requisitos técnicos, ambientales y de seguridad".Para Romeros, su principal limitación "es que facilita importar, pero no garantiza precios competitivos, infraestructura suficiente ni disponibilidad de divisas. Además, su alcance no permite abastecer automáticamente a cualquier comprador, porque la importación está restringida al consumo propio y a la generación eléctrica. Por tanto, es una herramienta de contingencia útil, pero no sustituye una política integral de exploración, producción y seguridad energética".Los analistas coincidieron en la importancia de desarrollar otras fuentes de energía, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Pero mientras este plan se consolide, Bolivia seguirá dependiendo mayormente del gas.

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