"Bolivia no será refugio del crimen organizado": Paz confirma arresto de capo brasileño

De acuerdo con Rodrigo Paz, quien no mencionó el nombre del sospechoso, el sujeto es investigado por narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.Además, el mandatario sudamericano detalló que el integrante del PCC "usaba la frontera de San Ignacio de Velasco para llevar droga a Mato Grosso y lavaba dinero desde la capital cruceña. Fue un golpe de Inteligencia, en coordinación con la Policía Federal" brasileña.Recientemente, el Gobierno boliviano ha emprendido diversas acciones para controlar el crimen organizado en la nación, especialmente en su frontera con Brasil.
El presidente boliviano dio a conocer que un "alto miembro del Primer Comando de la Capital (PCC)", una organización criminal de Brasil, fue detenido en la nación sudamericana.
De acuerdo con Rodrigo Paz, quien no mencionó el nombre del sospechoso, el sujeto es investigado por narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.
"Bolivia no será refugio del crimen organizado", aseveró ante medios locales.
Además, el mandatario sudamericano detalló que el integrante del PCC "usaba la frontera de San Ignacio de Velasco para llevar droga a Mato Grosso y lavaba dinero desde la capital cruceña. Fue un golpe de Inteligencia, en coordinación con la Policía Federal" brasileña.