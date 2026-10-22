Bolivia lanza unidades "súper élite" para combatir el crimen organizado

El funcionario detalló que los grupos especializados tendrán "todos los elementos tecnológicos y logísticos para enfrentar al crimen".Recientemente, la Administración boliviana ha emprendido diversas campañas para combatir a las bandas que cometen diversos delitos, entre ellos, el trasiego de drogas. Incluso, el presidente Rodrigo Paz ha solicitado la unión de cada uno de los niveles de gobierno para hacer frente a la violencia e inseguridad en el territorio nacional.
El país sudamericano presentó estas agrupaciones, que harán labores de seguridad en las regiones de Santa Cruz (centro) y Beni (norte).
"Con la cooperación [de EEUU], hemos estado planteando que instalemos dos unidades de 'super élite', una entre San Ignacio de Velasco y San Matías de Santa Cruz, y otra en Santa Ana o por esos lugares de Beni porque es donde mayor incidencia tenemos del narcoterrorismo", declaró el ministro de Gobierno de la nación sudamericana, Marco Antonio Oviedo.
El funcionario detalló que los grupos especializados tendrán "todos los elementos tecnológicos y logísticos para enfrentar al crimen".
Recientemente, la Administración boliviana ha emprendido diversas campañas para combatir a las bandas que cometen diversos delitos, entre ellos, el trasiego de drogas. Incluso, el presidente Rodrigo Paz ha solicitado la unión de cada uno de los niveles de gobierno para hacer frente a la violencia e inseguridad en el territorio nacional.
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