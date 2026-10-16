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Perú planea un megapuerto en el Pacífico: ¿podrá captar el flujo de mercancías de la región?

Perú planea un megapuerto en el Pacífico: ¿podrá captar el flujo de mercancías de la región?

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Con una inversión estimada en 844 millones de dólares, el proyecto busca atraer mercancías brasileñas hacia el Pacífico y desarrollar una ciudad logística en... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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Perú busca ampliar su posición en el comercio de Sudamérica con la construcción del puerto de Corío, en la región sureña de Arequipa, que aspira a convertirse en una nueva salida al océano Pacífico para las mercancías de Brasil y Bolivia con destino a Asia. El proyecto contempla además una ciudad logística, aunque todavía debe asegurar las inversiones y la demanda necesarias para su desarrollo.La iniciativa avanzó recientemente con la aprobación de su Plan Maestro por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y un convenio entre ProInversión y el Gobierno Regional de Arequipa para promover inversiones nacionales y extranjeras.¿Un hub regional?"La cosa está en fortalecer el sistema portuario nacional y para ello se requiere habilitar, modernizar, construir puertos en la medida de la demanda", afirma a Sputnik Mario Zúñiga, encargado del proyecto Corío y secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de Arequipa.Sin embargo, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, señaló que se requiere cautela y advierte que el potencial del proyecto dependerá de su capacidad para ofrecer ventajas frente a otras rutas comerciales.Detalles del proyectoSegún ProInversión, el terminal requeriría una inversión estimada de 844 millones de dólares, distribuida en tres etapas. La primera concentraría 655 millones y las siguientes incorporarían nuevos amarraderos, instalaciones de almacenamiento y componentes ferroviarios.El diseño contempla un terminal multipropósito, especializado en graneles sólidos limpios, con capacidad adicional para carga general y contenedores. Su desarrollo estaría acompañado por una ciudad logística de más de 34.000 hectáreas, con parques industriales, centros de distribución y actividades de transformación productiva.La propuesta territorial incluye además áreas residenciales, comerciales y de servicios, una plataforma intermodal para trenes y camiones, así como espacios reservados para un futuro aeropuerto.Según estimaciones del Gobierno Regional, la iniciativa podría generar más de 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos, mientras que su primera fase tendría un impacto potencial equivalente al 1,9% del producto bruto interno nacional.Una nueva ruta hacia AsiaUna de las principales apuestas de Corío consiste en captar parte de las exportaciones brasileñas, que actualmente utilizan puertos del Atlántico para llegar a los mercados asiáticos. El Plan Maestro contempla hasta 19 millones de toneladas de graneles y 932.000 toneladas de carga general hacia el trigésimo año de operación.El encargado explica que el proyecto permitiría desarrollar un eje portuario en el sur, diferenciado del corredor Callao-Chancay, en el centro del litoral peruano. Asimismo, considera que Corío aportaría a otras operaciones de Matarani e Ilo, terminales ubicados también al sur del país."No va a competir, va a complementar. Lo cierto es que se va a modificar el flujo de rutas y carga, pero va a beneficiar a todo el sistema portuario del país", asegura Zúñiga.No obstante, el potencial comercial no garantiza la llegada de mercancías. Zacnich considera indispensable demostrar que transportar productos brasileños por territorio peruano resultaría más económico que utilizar las alternativas existentes.El especialista también señala que deben evaluarse las capacidades de los puertos del sur y sus proyectos de ampliación para determinar si la nueva infraestructura responde a una demanda que no pueda ser atendida por los terminales actuales.El problema de la conectividadUno de los principales retos será asegurar que las mercancías de Brasil y Bolivia puedan llegar al puerto a costos competitivos. Para ello, serán necesarias conexiones terrestres eficientes entre los centros productivos y la costa peruana.Zúñiga sostiene que el sur del Perú dispone de infraestructura que podría aprovecharse, como la Carretera Interoceánica Sur, que conecta el país con Brasil, y unos 807 kilómetros de vías férreas existentes en la región. Sin embargo, todavía se requieren conexiones adicionales para articular estas redes con Corío y desarrollar un corredor ferroviario internacional.Por su parte, Zacnich advierte que la construcción de una vía férrea dependerá también de la existencia de suficiente carga para justificar la inversión.El economista recuerda las dificultades de acceso que enfrentan puertos como el Callao y Chancay, donde las inversiones portuarias no han estado acompañadas por un desarrollo equivalente de la conectividad terrestre.Interés extranjeroEl proyecto ha despertado el interés de inversionistas de China, Estados Unidos, India, Corea del Sur y otros países, cuyos representantes han mantenido acercamientos con el Gobierno Regional de Arequipa, según señala el encargado.Zúñiga destaca los avances del proyecto y explica que la aprobación del Plan Maestro y el convenio con ProInversión permitirán avanzar en la estructuración de mecanismos de participación privada. Para Zacnich, Perú necesita atraer capital extranjero y garantizar que las inversiones se acompañen de infraestructura y servicios que permitan aprovecharlas.

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