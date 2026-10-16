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Estos tres países liderarán el crecimiento de las exportaciones en Latinoamérica, según un informe

Estos tres países liderarán el crecimiento de las exportaciones en Latinoamérica, según un informe

Sputnik Mundo

Perú, México y Bolivia tendrán un incremento en sus ventas al exterior superior al promedio proyectado para el conjunto de la región hacia el cierre del año... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T07:06+0000

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Según el documento técnico del organismo internacional presentado esta semana, Perú encabeza la lista con un crecimiento interanual estimado del 30% en el valor de sus envíos al exterior; seguido por México, con una expansión del 26%, y Bolivia, con un incremento del 23%. Estas proyecciones superan de manera holgada el promedio regional estimado para la totalidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas.En contraste, el comportamiento general del comercio exterior para América Latina y el Caribe proyecta una subida del 20% en el valor total de las exportaciones de bienes en comparación con el año anterior. Según el organismo intergubernamental, este repunte global estará respaldado de forma equilibrada por un alza del 11% en los precios internacionales y un incremento del 9% en los volúmenes comercializados.El informe detalla que el principal factor dinamizador del comercio regional es el alza sostenida en los precios de las materias primas o commodities, con especial énfasis en el sector minero y metalúrgico, cuyos valores experimentarán una subida media del 31,6%. Entre los productos con mayor tracción en los mercados internacionales destacan el cobre, el oro, la plata y el estaño.En el resto del mapa regional se observan dinámicas moderadas e intermedias: Bahamas, Paraguay y Argentina proyectan incrementos del 19% en sus exportaciones, mientras que Belice y Venezuela registran un crecimiento del 17%, seguidos por Ecuador y Brasil con aumentos estimados del 16%.El reporte advierte también sobre un desempeño marcadamente negativo en un reducido grupo de naciones caribeñas y centroamericanas. Las mayores contracciones comerciales al término de este año, según la CEPAL, se concentrarán en San Cristóbal y Nieves con una caída del 24%, Dominica con un descenso del 20% y Panamá con un retroceso del 14%.

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