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Estos tres países liderarán el crecimiento de las exportaciones en Latinoamérica, según un informe
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Perú, México y Bolivia tendrán un incremento en sus ventas al exterior superior al promedio proyectado para el conjunto de la región hacia el cierre del año... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Según el documento técnico del organismo internacional presentado esta semana, Perú encabeza la lista con un crecimiento interanual estimado del 30% en el valor de sus envíos al exterior; seguido por México, con una expansión del 26%, y Bolivia, con un incremento del 23%. Estas proyecciones superan de manera holgada el promedio regional estimado para la totalidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas.En contraste, el comportamiento general del comercio exterior para América Latina y el Caribe proyecta una subida del 20% en el valor total de las exportaciones de bienes en comparación con el año anterior. Según el organismo intergubernamental, este repunte global estará respaldado de forma equilibrada por un alza del 11% en los precios internacionales y un incremento del 9% en los volúmenes comercializados.El informe detalla que el principal factor dinamizador del comercio regional es el alza sostenida en los precios de las materias primas o commodities, con especial énfasis en el sector minero y metalúrgico, cuyos valores experimentarán una subida media del 31,6%. Entre los productos con mayor tracción en los mercados internacionales destacan el cobre, el oro, la plata y el estaño.En el resto del mapa regional se observan dinámicas moderadas e intermedias: Bahamas, Paraguay y Argentina proyectan incrementos del 19% en sus exportaciones, mientras que Belice y Venezuela registran un crecimiento del 17%, seguidos por Ecuador y Brasil con aumentos estimados del 16%.El reporte advierte también sobre un desempeño marcadamente negativo en un reducido grupo de naciones caribeñas y centroamericanas. Las mayores contracciones comerciales al término de este año, según la CEPAL, se concentrarán en San Cristóbal y Nieves con una caída del 24%, Dominica con un descenso del 20% y Panamá con un retroceso del 14%.
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Estos tres países liderarán el crecimiento de las exportaciones en Latinoamérica, según un informe

07:06 GMT 16.10.2026
© AP Photo / Guadalupe PardoEl puerto de Chancay en Perú
El puerto de Chancay en Perú - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Guadalupe Pardo
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Perú, México y Bolivia tendrán un incremento en sus ventas al exterior superior al promedio proyectado para el conjunto de la región hacia el cierre del año 2026, de acuerdo a un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según el documento técnico del organismo internacional presentado esta semana, Perú encabeza la lista con un crecimiento interanual estimado del 30% en el valor de sus envíos al exterior; seguido por México, con una expansión del 26%, y Bolivia, con un incremento del 23%. Estas proyecciones superan de manera holgada el promedio regional estimado para la totalidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas.
En contraste, el comportamiento general del comercio exterior para América Latina y el Caribe proyecta una subida del 20% en el valor total de las exportaciones de bienes en comparación con el año anterior. Según el organismo intergubernamental, este repunte global estará respaldado de forma equilibrada por un alza del 11% en los precios internacionales y un incremento del 9% en los volúmenes comercializados.
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El informe detalla que el principal factor dinamizador del comercio regional es el alza sostenida en los precios de las materias primas o commodities, con especial énfasis en el sector minero y metalúrgico, cuyos valores experimentarán una subida media del 31,6%. Entre los productos con mayor tracción en los mercados internacionales destacan el cobre, el oro, la plata y el estaño.
En el resto del mapa regional se observan dinámicas moderadas e intermedias: Bahamas, Paraguay y Argentina proyectan incrementos del 19% en sus exportaciones, mientras que Belice y Venezuela registran un crecimiento del 17%, seguidos por Ecuador y Brasil con aumentos estimados del 16%.
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El reporte advierte también sobre un desempeño marcadamente negativo en un reducido grupo de naciones caribeñas y centroamericanas. Las mayores contracciones comerciales al término de este año, según la CEPAL, se concentrarán en San Cristóbal y Nieves con una caída del 24%, Dominica con un descenso del 20% y Panamá con un retroceso del 14%.
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