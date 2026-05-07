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Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global
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El puerto de Chancay, inaugurado en 2024, se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para Perú. Con el lanzamiento de rutas directas a Asia, el tiempo de... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global

11:02 GMT 07.05.2026
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El puerto de Chancay, inaugurado en 2024, se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para Perú. Con el lanzamiento de rutas directas a Asia, el tiempo de viaje hasta China se redujo notablemente. Esto ya se refleja en el comercio: las exportaciones crecen y los productos peruanos acceden con mayor dinamismo a los mercados globales.
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