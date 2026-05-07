https://noticiaslatam.lat/20260507/chancay-como-un-solo-puerto-esta-cambiando-la-logistica-global-1173350779.html
Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global
Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global
Sputnik Mundo
El puerto de Chancay, inaugurado en 2024, se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para Perú. Con el lanzamiento de rutas directas a Asia, el tiempo de... 07.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-07T11:02+0000
2026-05-07T11:02+0000
2026-05-07T11:02+0000
multimedia
📊 infografía
📊 infografías económicas
perú
china
puerto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173360650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f1cf9e62745d7f473d4e4ba95f055c4.png
Sputnik te revela el fenómeno Chancay: mucho más que un puerto, es el nuevo centro logístico que eleva el rol de Perú en la economía global.
perú
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173360650_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_241fe154f280f05c922e575354990219.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📊 infografía, 📊 infografías económicas, perú, china, puerto, инфографика
📊 infografía, 📊 infografías económicas, perú, china, puerto, инфографика
Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global
El puerto de Chancay, inaugurado en 2024, se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para Perú. Con el lanzamiento de rutas directas a Asia, el tiempo de viaje hasta China se redujo notablemente. Esto ya se refleja en el comercio: las exportaciones crecen y los productos peruanos acceden con mayor dinamismo a los mercados globales.
Sputnik te revela el fenómeno Chancay: mucho más que un puerto, es el nuevo centro logístico que eleva el rol de Perú en la economía global.