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Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global

Chancay: cómo un solo puerto está cambiando la logística global

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El puerto de Chancay, inaugurado en 2024, se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para Perú. Con el lanzamiento de rutas directas a Asia, el tiempo de... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik te revela el fenómeno Chancay: mucho más que un puerto, es el nuevo centro logístico que eleva el rol de Perú en la economía global.

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