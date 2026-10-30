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Cuauhtémoc Cárdenas, el socialdemócrata que tambaleó la hegemonía del poder en México

Cuauhtémoc Cárdenas, el socialdemócrata que tambaleó la hegemonía del poder en México

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La muerte del líder izquierdista mexicano y tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934-2026), representa una de las ausencias más... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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Incluso sus viejos detractores y rivales políticos lamentaron su partido. El excandidato presidencial de derecha, Diego Fernández de Cevallos, dijo: "Las posiciones políticas nos confrontaron, pero que el amor a México nos hizo buenos amigos durante muchos años". Lo mismo hizo el expresidente Vicente Fox (200-2006), quien reconoció la importancia de Cárdenas como fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).Pero su trascendencia rebasa fronteras. El mandatario cubano, Miguel Ángel Díaz-Canel, lo reconoció como "un entrañable amigo de Cuba", mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo calificó como "referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe".El hijo de la 'Expropiación Petrolera'Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934, en la Ciudad de México, dos meses antes de que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), tomara posesión como presidente de México, en un sexenio marcado por la Expropiación Petrolera de 1938, que consistió en la expulsión de inversionistas y empresarios extranjeros, sobre todo estadounidenses, que amasaban grandes fortunas a costas de la riqueza petrolera nacional. En 1955, se tituló como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque su carrera estaría enfocada en la política. Durante 25 años militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización por la cual se convertiría en senador en 1976 representando a Michoacán (la tierra natal de su padre), aunque dejaría el puesto para ocupar distintos cargos en la administración del expresidente José López Portillo.En 1980, siguiendo los pasos de su padre y marcando el camino que su hijo tomaría en el siglo XXI, se convertiría en gobernador de Michoacán. Sin embargo, sería al final de esta década cuando este político de estilo sobrio y reservado definiría el rumbo de su legado político.La subordinación más valiente ante la hegemonía del PRIEn la antesala de la elección presidencial de 1988, y en medio de denuncias por falta de democracia interna en el hegemónico PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con los políticos Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (ambos también ya fallecidos), encabezó la llamada Corriente Democrática para modificar los criterios de elección de los candidatos del partido.Este llamado convocó a distintas organizaciones políticas, muchas de ellas vinculadas a la izquierda, a la recuperación de los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, lo que dio por resultado el Frente Democrático Nacional, una coalición que presentó como su candidato presidencial al entonces político de 54 años."No solamente es una disidencia del régimen de la revolución que logra organizar una candidatura presidencial muy exitosa y que, además, va a tratar de ganar las elecciones en dos ocasiones más, sino que [Cárdenas] forma un partido político [el PRD] que busca continuar con esa lucha y que trata de recuperar el legado de la Revolución Mexicana que había sido desechado por los gobiernos neoliberales priístas a partir de 1982", observó. El socialdemócrata de la rupturaGutiérrez recuerda que, si bien no fue la primera ruptura interna en la historia del entonces partido hegemónico mexicano, sí fue la más importante en 30 años, al lograr que "una de las figuras más importantes del PRI se subordinara de una manera tan contundente contra la línea oficial y lograra lanzar una candidatura presidencial independiente que tuvo éxito".La elección de dicho año estuvo marcada por denuncias de fraude electoral en un episodio conocido como "La caída del sistema". En las primeras horas posteriores al cierre de casillas, y cuando Cuauhtémoc Cárdenas tenía una ventaja sobre su rival, Carlos Salinas de Gortari, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, informó que el sistema de cómputo de votos (en ese entonces a cargo del gobierno federal) había dejado de funcionar. Horas después, una vez reinstaurado, la ventaja reportada había desaparecido y el ganador terminaría siendo el candidato priista.Este hecho provocó un cisma en la política mexicana, al grado que se le pidió a Cuauhtémoc Cárdenas iniciar una rebelión directa contra el Gobierno mexicano, cuando encabezó un mitin en el Zócalo capitalino en contra de los resultados electorales. El ingeniero, años después, explicaría que se negó para evitar la muerte de miles.Los cuestionamientos en contra de Salinas de Gortari obligaron al entonces jefe de Estado a transformar el sistema electoral mexicano, hasta entonces bajo control federal, para dar paso a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy conocido como Instituto Nacional Electoral, un órgano descentralizado y autónomo que, desde 1989, se encarga de organizar todas las elecciones en México.A su vez, y acompañado de varios priistas, Cuauhtémoc Cárdenas participaría en la fundación del PRD y se convertiría en su primer dirigente nacional hasta 1993, cuando nuevamente buscaría la candidatura presidencial un año después. Esto ha llevado a considerar a Cárdenas Solórzano como uno de los principales promotores de la transición democrática en un país que, durante la mayoría del siglo XX, estuvo gobernado por un solo partido.Consolidación y relevo generacional con AMLOTras perder una segunda contienda presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en 1997 en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) electo por el PRD. El partido mantendría el poder en la capital mexicana hasta 2018, cuando Morena —de algún modo heredero del PRD— compitió en su primera elección con Claudia Sheinbaum respaldada, en su mayoría, por experredistas que se sumaron al partido fundado por López Obrador.En el 2000, Cárdenas compitió por última vez por la presidencia, pero perdió frente a quien se erigiría como el primer candidato opositor en ganar una elección presidencial desde el fin de la Revolución Mexicana, Vicente Fox Quesada.La consolidación de López Obrador como representante de la izquierda mexicana, al tiempo que en el PRD comenzaría un proceso de división interna caracterizado por la aparición de las llamadas tribus, complicarían que Cárdenas Solórzano lograra competir una cuarta vez por la elección presidencial en 2006."El PRD poco a poco se va a ir burocratizando. Sus dirigentes van a ir incurriendo en prácticas cada vez más corruptas, no van a ser capaces de organizar una elección interna limpia y, en ese sentido, podríamos decir que Cárdenas podría haber ejercido un liderazgo más enérgico del PRD", señala Gutiérrez.Ya para 2012, y aunque se barajeó la posibilidad de que compitiera nuevamente por la presidencia, sería López Obrador quien se presentaría por segunda vez a la contienda electoral, perdiendo frente al priista mexiquense Enrique Peña Nieto. Esta derrota marcaría el inicio de la conformación de Morena, cuyos principales cuadros vendrían del PRD, un partido al que Cárdenas Solórzano renunció en 2014 por diferencias ideológicas y que dejaría de existir formalmente en 2024.Desde entonces, Cuauhtémoc Cárdenas mantuvo un perfil bajo, pero de peso dentro de la política mexicana. En 2011, fue galardonado con la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República y en 2026 recibió un Honoris Causa del Instituto Politécnico Nacional (IPN).Si bien el ingeniero respaldó la victoria de López Obrador en 2018, se volvió en un crítico de la Cuarta Transformación al considerar que no se trata de un proyecto político de izquierda. En contraste, previo a la elección del 2024, anunció que votaría por Claudia Sheinbaum, quien, posteriormente, en marzo de 2026, lo invitaría a formar parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) como asesor consultivo.Para el historiador Harim Gutiérrez, Cuauhtémoc Cárdenas es "el heredero único e indiscutible de una gran figura que fue su padre Lázaro Cárdenas", con un amplio capital político que supo aprovechar para mantener vigentes los ideales revolucionarios.

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