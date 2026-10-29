Lula elogia legado de Cárdenas: "Fue referencia para el campo progresista en América Latina"

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario de Brasil elogió al también cofundador del Foro de Sao Paulo, "referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe" que, en sus palabras, "desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y en la promoción de políticas orientadas a la igualdad social". Lula recordó las numerosas ocasiones en las que conversó con el político, con quien luchó por "una América Latina desarrollada, justa y libre", así como en pos de una "región soberana". Ante ello, el líder del Partido del Trabajo (PT) brasileño expresó sus condolencias a la familia de Cárdenas, "con la certeza de que las luchas de Cuauhtémoc continuarán inspirando a todos los que sueñan con un futuro mejor y más justo".
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lamentó la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder histórico de la izquierda mexicana cuya trayectoria, dijo, "ayudó a abrir camino para una generación de líderes que hoy respaldan al excelente gobierno que Claudia Sheinbaum viene realizando".
En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario de Brasil elogió al también cofundador del Foro de Sao Paulo, "referencia para el campo progresista en América Latina y el Caribe" que, en sus palabras, "desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y en la promoción de políticas orientadas a la igualdad social".
Lula recordó las numerosas ocasiones en las que conversó con el político, con quien luchó por "una América Latina desarrollada, justa y libre", así como en pos de una "región soberana". Ante ello, el líder del Partido del Trabajo (PT) brasileño expresó sus condolencias a la familia de Cárdenas, "con la certeza de que las luchas de Cuauhtémoc continuarán inspirando a todos los que sueñan con un futuro mejor y más justo".
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