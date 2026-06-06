https://noticiaslatam.lat/20260606/la-izquierda-en-ciudad-de-mexico-ha-mostrado-cual-es-su-limite-tras-casi-30-anos-en-el-poder-1173769299.html

La izquierda en Ciudad de México "ha mostrado cuál es su límite" tras casi 30 años en el poder, advierte experto

La izquierda en Ciudad de México "ha mostrado cuál es su límite" tras casi 30 años en el poder, advierte experto

Sputnik Mundo

En medio de problemas estructurales que anteceden a la gestión actual, obras apresuradas y una comunicación política alejada de la ciudadanía, el oficialismo... 06.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-06T04:15+0000

2026-06-06T04:15+0000

2026-06-06T04:41+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

clara brugada

cuauhtémoc cárdenas

sociedad

partido revolucionario institucional (pri)

instituto nacional electoral (ine) de méxico

morena

partido acción nacional (pan)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173769678_312:530:1631:1272_1920x0_80_0_0_c348b576bf0c5cdc0c5c8bc7ae09df64.jpg

En las últimas semanas, el descontento social por las medidas que implementó la Administración encabezada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, para auspiciar el Mundial de Fútbol 2026 ha alcanzado niveles inéditos.La caída en la popularidad de Brugada se da en medio de una serie de acciones de su gobierno, que van desde el uso de pintura morada en numerosos espacios públicos, hasta lo que la ciudadanía ha bautizado como "ajolotización", consistente en la pinta de ajolotes albinos en buena parte de la infraestructura peatonal y vial, incluidas paredes, calles, puentes y hasta en el transporte público que se dirige al Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México, en donde se jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo, que enfrentará a la Selección mexicana contra Sudáfrica."La ajolotización de la CDMX para el Mundial es una estética extractivista que ya había comprobado su eficacia en lugares muy turísticos como Tulum o Zipolite", criticó un usuario de X.En medio del descontento social por lo que la ciudadanía percibe como innecesario, voces de diversos sectores políticos han comenzado a señalar que la izquierda partidista, que ha gobernado la capital del país latinoamericano desde diciembre de 1997 —tras el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se impuso en las urnas a los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Alfredo del Mazo y Carlos Castillo Peraza, respectivamente— será derrotada por la derecha.Problemas de larga dataPara indagar en esta cuestión, Sputnik conversó con politólogos, académicos y estrategas políticos, quienes coinciden en que existe una amplia inconformidad entre la ciudadanía, a pocos días de que comience el Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, esto respondería a factores que rebasan a la administración actual, según explica a este medio el politólogo Israel Covarrubias.A lo anterior, continúa Covarrubias, se suma lo que ha ocurrido el último año en la capital, es decir, "toda esta cosmética dirigida al Mundial de Fútbol" que, además, pareciera que "responde a una serie de exigencias e intereses comerciales, no solo del empresariado local, sino intereses comerciales vinculados a la FIFA".El experto en ciencia política puntualiza que es necesario distinguir en qué sectores la percepción negativa es más intensa. Sin embargo, sostiene que esta parece concentrarse en sectores medios, "no necesariamente conservadores ni de derecha, sino sectores que apoyaron y que incluso votaron a la actual jefa de Gobierno".Sobre el posible costo político que este escenario podría tener para el oficialismo en las urnas, el también académico adscrito a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) estima que "es muy temprano para decirlo, porque las elecciones intermedias van a ser hasta el próximo año".La izquierda muestra su tope como proyectoEn ese sentido, argumenta que el malestar social que se percibe en la actualidad pone en evidencia que "tenemos ya una suerte de saturación de lo que fue o pudo ser el proyecto de la llamada izquierda en la capital del país", que está próximo a cumplir tres décadas.No obstante, "lo único que están intentando es gestionar los consensos ganados en estas tres décadas", precisa.Obras apresuradas y costosasEn una línea similar, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños Martínez dice a Sputnik que las elecciones para jefe de Gobierno en la Ciudad de México se vislumbran lejanas aún, toda vez que se llevarán a cabo en el 2030.Sin embargo, sostiene que es indudable que, actualmente, "hay una enorme desconfianza en el Gobierno [de Clara Brugada] que se refleja en niveles de popularidad más bajos" debido a que "después de ocho años que tuvimos para que se pudiera planear adecuadamente la remodelación de la Ciudad de México para efectos del Mundial, esto lo están haciendo de una manera estrictamente muy apresurada".El también abogado y académico agrega que "una cosa que no le ayudó nada a Clara Brugada fue esta campaña de la llamada ajolotización" dado que, en su opinión, "la llevó a un extremo". Aunado a las obras de rehabilitación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para recibir a los turistas que acudirán a la justa deportiva, causando una gran insatisfacción en los millones de usuarios que día a día se trasladan en dicho transporte para realizar sus actividades cotidianas."Vemos el conjunto tan amplio de recursos que se están utilizando para remodelar la ciudad, que va a tener, si acaso, un máximo de cuatro a cinco partidos de fútbol, si es que México tiene la posibilidad de avanzar en la zona de grupos", agrega.Problemas que impactan la imagen de MorenaAnte dichas problemáticas, Baños Martínez estima que "hay una serie de problemas que sí le van a impactar, definitivamente, en el tema de la imagen pública a Morena", así como en las preferencias electorales, dado que el Gobierno de Clara Brugada "ha hecho un enorme gasto en ajustes cosméticos, no son obras trascendentes que favorezcan las vías de comunicación en la ciudad, o que, en rigor, vayan a resolver un problema tan impresionante como la concentración del tránsito".Sobre este punto, el consultor y estratega político Efraín Martínez Figueroa dijo a Sputnik que, "en todas partes del mundo, cuando hay eventos como un Mundial de Fútbol, siempre hay obras que se tienen que llevar a cabo".A decir del abogado de formación, ante estos escenarios es común que la ciudadanía comprenda que dichas obras se realizan por un bien mayor y que, inclus,o puede ser favorable a largo plazo. Es decir, "están completamente conscientes y entienden que el gobierno tiene que hacer esas obras", señala Martínez Figueroa.No obstante, ahonda, para realizar dichos trabajos de infraestructura, "se tiene que hacer una planeación estratégica", determinar "qué es óptimo y qué no lo es, cuál va a ser eficiente y cuál no va a ser eficiente".¿Cómo captar el enojo social?Ahora bien, el experto remarca que, para que se dé un escenario de descontento que se refleje en un voto de castigo en las próximas elecciones, "tiene que ver mucho en cómo se da el manejo de comunicación política, tanto del oficialismo como de la oposición".Dicho de otra manera: puede darse un escenario de voto de castigo, anulación o incluso abstención. Sin embargo, para ello se requiere de "una estrategia ofensiva por parte de la oposición, basada en hechos, con argumentos, fundamentos y hechos consumados, en los tiempos idóneos de cuándo lanzar una campaña estratégica".Con él coincide el politólogo Israel Covarrubias, quien argumenta que "el problema con [la administración de] Clara Brugada es que tiene una oficina de comunicación un poco extraviada". Es decir, continúa el experto, "responde tarde y, a veces, responde muy mal, no atina a precisar una respuesta institucional respecto a estos problemas".Por consiguiente, reitera que es apresurado asegurar que el Mundial de Fútbol le va a cobrar una factura a la segunda parte de su Gobierno o a la izquierda partidista, "pero lo que sí me parece es que va a volverse una referencia en el debate y en las controversias, sobre todo entre la oposición y el propio gobierno"."También en las redes sociales, donde, al final, los apagafuegos de la actual administración local no logran atinar que hay un problema de comunicación del Gobierno muy grave al que tendrían, que hacerle una reingeniería, porque lo que muestran es una especie de improvisación con entusiasmo", concluye Covarrubias.

https://noticiaslatam.lat/20260604/calzada-flotante-de-la-capital-de-mexico-una-obra-que-costo-el-triple-y-aumento-las-criticas-contra-1173728527.html

https://noticiaslatam.lat/20260411/la-ciudad-de-mexico-se-prepara-para-el-mundial-entre-obras-apresuradas-y-no-tan-populares--1172952060.html

https://noticiaslatam.lat/20260402/el-metro-de-la-capital-de-mexico-entre-las-obras-permanentes-y-la-promesa-de-un-servicio-mejor-1171374444.html

https://noticiaslatam.lat/20251112/aumentos-que-no-sirven-a-quien-afecta-mas-el-alza-del-transporte-en-la-ciudad-de-mexico-1168375526.html

https://noticiaslatam.lat/20260501/nuestra-estrategia-es-descentralizar-el-turismo-durante-el-mundial-dicen-desde-el-gobierno-de-la-1173274082.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, ciudad de méxico (cdmx), clara brugada, cuauhtémoc cárdenas, sociedad, partido revolucionario institucional (pri), instituto nacional electoral (ine) de méxico, morena, partido acción nacional (pan), 💬 opinión y análisis, copa mundial de fútbol de 2026