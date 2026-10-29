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Díaz-Canel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: "Fue un entrañable amigo de Cuba"
Díaz-Canel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: "Fue un entrañable amigo de Cuba"
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, transmitió sus condolencias a familiares y amigos del icónico líder de la izquierda mexicana, quien falleció el 28 de... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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Cárdenas, apuntó el mandatario, fue "un entrañable amigo de Cuba, quien siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe".Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato presidencial en México y personaje clave de la historia política moderna del país. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que dirigió y con el cual llegó a ser el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en 1997.
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Díaz-Canel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: "Fue un entrañable amigo de Cuba"

21:53 GMT 29.10.2026 (actualizado: 22:02 GMT 29.10.2026)
© AP Photo / Adalberto RoqueMiguel Díaz-Canel, el presidente cubano
Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, transmitió sus condolencias a familiares y amigos del icónico líder de la izquierda mexicana, quien falleció el 28 de octubre a los 92 años.
Cárdenas, apuntó el mandatario, fue "un entrañable amigo de Cuba, quien siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe".
"Nuestra solidaridad con el Gobierno y pueblo mexicanos ante tan sensible pérdida", publicó Díaz-Canel en sus redes sociales.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ofrece una conferencia de prensa con su imagen de Gobierno de fondo (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 06.06.2026
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Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato presidencial en México y personaje clave de la historia política moderna del país. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que dirigió y con el cual llegó a ser el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en 1997.
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