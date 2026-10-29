Díaz-Canel lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: "Fue un entrañable amigo de Cuba"

Cárdenas, apuntó el mandatario, fue "un entrañable amigo de Cuba, quien siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe".Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato presidencial en México y personaje clave de la historia política moderna del país. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que dirigió y con el cual llegó a ser el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en 1997.
Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato presidencial en México y personaje clave de la historia política moderna del país. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que dirigió y con el cual llegó a ser el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en 1997.
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