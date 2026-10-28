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El órgano electoral de México está bajo escrutinio: "Se lastimó su credibilidad y confianza"
El órgano electoral de México está bajo escrutinio: "Se lastimó su credibilidad y confianza"
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La ahora expresidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se vio orillada a renunciar al cargo luego de que la prensa nacional... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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Ante los señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) informó que abrió una investigación que abarca al INE, a los organismos electorales locales, así como las empresas, servidores públicos y proveedores presuntamente implicados en las irregularidades. De acuerdo con la ASF, a la fecha ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en años recientes. Taddei presidía el INE desde abril de 2023. Esto no solo ocasionó la renuncia de Taddei, sino de otros tres elementos del INE: el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la persona que ocupaba el puesto de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración. El 27 de octubre, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció que comenzará una etapa de renovación de cargos dentro del organismo autónomo, creado en 1990 —con el nombre de Instituto Federal Electoral (IFE)— como una respuesta ciudadana ante posibles fraudes electorales sucedidos en el pasado. ¿La mayor crisis institucional del INE?Tras el anuncio de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la difusión de videos en los que se muestra a familiares y seres cercanos a Guadalupe Taddei en viajes lujosos en París, la opinión pública ha puesto el foco en el Instituto Nacional Electoral (INE), a menos de un año de que se realicen las elecciones intermedias de 2027, en las que México renovará toda la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas estatales y más de 2.000 presidencias municipales. Algunas de las gubernaturas que estarán en juego son aquellas de estados colindantes con EEUU, como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.A decir del exconsejero electoral del INE, Marco Baños, este escándalo es el tropiezo más pronunciado al interior del órgano autónomo.Aunque las acciones son atribuibles a Taddei y a un grupo específico de personas, lo cierto es que este caso sí da pie a que se forme una percepción de corrupción generalizada al interior del instituto, agrega el exconsejero. Con él coincide el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Ciencias Sociales, Hugo Garciamarín, quien aseveró que estamos ante "la mayor crisis institucional que ha enfrentado el INE desde su creación". Un escándalo que podría derivar en un costo político para el INEEl investigador de la Universidad Iberoamericana, Enrique Márquez, dice a Sputnik que no es la primera vez que el INE enfrenta una crisis. Sin embargo, recuerda, las pasadas habían sido más de corte político, como la del 2006 que enfrentó el entonces consejero presidente Luis Carlos Ugalde, quien en medio de acusaciones de un posible fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador renunció al cargo."Sí es la primera vez que se da este proceso por un tema de dineros", sostiene Márquez, quien señala que el caso se debe investigar de forma externa para comprobar los presuntos actos de corrupción y, en su caso, garantizar justicia. ¿Qué papel juega el partido en el poder? Desde su designación como consejera presidenta del INE, Taddei enfrentó críticas, ya que se le vinculaba estrechamente con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), algo que no agradó a amplios sectores de la sociedad, ya que el INE funge constitucionalmente como un árbitro electoral que debe ser neutral. En su momento, la presencia de Taddei fue aplaudida por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y también llegó a ser reconocida por la actual mandataria Claudia Sheinbaum —quien tras la difusión del escándalo desmarcó a Morena y pidió que se investigue hasta el fondo cualquier acto de corrupción. Garciamarín apunta que sí es posible que Morena deba pagar algún costo político; sin embargo, señala que los principales actores políticos del partido, como lo es la presidenta misma, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ya se están desmarcando de Taddei."Por más que quieran decir que no es su responsabilidad, es verdad que es una responsabilidad y que mina muchísimo el relato [oficial] de transformar al instituto para fortalecer la democracia. Esto no quiere decir que anteriores presidencias del INE no hubieran tenido problemas, sobre todo de corte político, pero no habían tenido una crisis institucional de esta magnitud hasta que ocurrió esto por parte de Morena", afirma el analista.Al respecto, el académico Enrique Gutiérrez asegura que, en medio del proceso electoral rumbo al 2027, es posible que las fuerzas políticas de oposición busquen espacios para capitalizar este escándalo, lo que podría afectar de cierta forma a Morena."En este momento la están dejando sola frente al proceso, pensando en lo que puede venir o lo que podría venir, y llevarse lo menos que puedan del costo político que, seguramente, va a representar esto", concluye.
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El órgano electoral de México está bajo escrutinio: "Se lastimó su credibilidad y confianza"

20:08 GMT 28.10.2026 (actualizado: 21:03 GMT 28.10.2026)
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Instituto Nacional Electoral (INE) - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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Daniela Díaz
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La ahora expresidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se vio orillada a renunciar al cargo luego de que la prensa nacional desvelara supuestos actos de corrupción e irregularidades en la asignación de contratos públicos que suman más de 1.000 millones de pesos (más de 55 millones de dólares).
Ante los señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) informó que abrió una investigación que abarca al INE, a los organismos electorales locales, así como las empresas, servidores públicos y proveedores presuntamente implicados en las irregularidades.
De acuerdo con la ASF, a la fecha ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en años recientes. Taddei presidía el INE desde abril de 2023.
© Foto : INE Guadalupe Taddei
Guadalupe Taddei - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
Guadalupe Taddei
© Foto : INE
Esto no solo ocasionó la renuncia de Taddei, sino de otros tres elementos del INE: el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la persona que ocupaba el puesto de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.
El 27 de octubre, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció que comenzará una etapa de renovación de cargos dentro del organismo autónomo, creado en 1990 —con el nombre de Instituto Federal Electoral (IFE)— como una respuesta ciudadana ante posibles fraudes electorales sucedidos en el pasado.
Guadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
América Latina
Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular
24 de octubre, 22:59 GMT

¿La mayor crisis institucional del INE?

Tras el anuncio de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la difusión de videos en los que se muestra a familiares y seres cercanos a Guadalupe Taddei en viajes lujosos en París, la opinión pública ha puesto el foco en el Instituto Nacional Electoral (INE), a menos de un año de que se realicen las elecciones intermedias de 2027, en las que México renovará toda la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas estatales y más de 2.000 presidencias municipales. Algunas de las gubernaturas que estarán en juego son aquellas de estados colindantes con EEUU, como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
A decir del exconsejero electoral del INE, Marco Baños, este escándalo es el tropiezo más pronunciado al interior del órgano autónomo.

"[El escándalo] lastima la credibilidad y la confianza en el INE. Por supuesto que no es un asunto menor, tomando en cuenta que estamos desahogando los procesos electorales", señaló el también abogado en entrevista con Sputnik.

Aunque las acciones son atribuibles a Taddei y a un grupo específico de personas, lo cierto es que este caso sí da pie a que se forme una percepción de corrupción generalizada al interior del instituto, agrega el exconsejero.
Con él coincide el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Ciencias Sociales, Hugo Garciamarín, quien aseveró que estamos ante "la mayor crisis institucional que ha enfrentado el INE desde su creación".

"Esto deja muy mal parado al Instituto, justamente porque está llamado a dar certeza a un proceso democrático, y esto significa que debe estar blindado ante la intromisión de intereses externos que pudieran afectar esa forma en la que se realice la elección", afirma el experto en charla con este medio.

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Un escándalo que podría derivar en un costo político para el INE

El investigador de la Universidad Iberoamericana, Enrique Márquez, dice a Sputnik que no es la primera vez que el INE enfrenta una crisis. Sin embargo, recuerda, las pasadas habían sido más de corte político, como la del 2006 que enfrentó el entonces consejero presidente Luis Carlos Ugalde, quien en medio de acusaciones de un posible fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador renunció al cargo.
"Sí es la primera vez que se da este proceso por un tema de dineros", sostiene Márquez, quien señala que el caso se debe investigar de forma externa para comprobar los presuntos actos de corrupción y, en su caso, garantizar justicia.

"En la parte política me parece que sí hay un costo muy importante para el INE, en términos de la credibilidad y de la confianza que hay en el propio Instituto por este señalamiento de delitos que pudieron haberse cometido. Todo esto sí debilita la figura del INE en un proceso competido", abunda.

¿Qué papel juega el partido en el poder?

Desde su designación como consejera presidenta del INE, Taddei enfrentó críticas, ya que se le vinculaba estrechamente con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), algo que no agradó a amplios sectores de la sociedad, ya que el INE funge constitucionalmente como un árbitro electoral que debe ser neutral.
En su momento, la presencia de Taddei fue aplaudida por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y también llegó a ser reconocida por la actual mandataria Claudia Sheinbaum —quien tras la difusión del escándalo desmarcó a Morena y pidió que se investigue hasta el fondo cualquier acto de corrupción.

"Fue un gravísimo error de parte de la Cuarta Transformación [Morena] haber hecho una serie de designaciones sin consenso en el INE con los demás partidos [...]. Me parece que fue muy grave la reforma que hizo Morena, que en medio de la reforma judicial le asignó poderes plenipotenciarios a Guadalupe Taddei", apunta el exconsejero Baños.

Garciamarín apunta que sí es posible que Morena deba pagar algún costo político; sin embargo, señala que los principales actores políticos del partido, como lo es la presidenta misma, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ya se están desmarcando de Taddei.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - Sputnik Mundo, 1920, 31.03.2023
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AMLO: la nueva consejera presidenta del INE es honesta e incapaz de actuar como Lorenzo Córdova
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"Por más que quieran decir que no es su responsabilidad, es verdad que es una responsabilidad y que mina muchísimo el relato [oficial] de transformar al instituto para fortalecer la democracia. Esto no quiere decir que anteriores presidencias del INE no hubieran tenido problemas, sobre todo de corte político, pero no habían tenido una crisis institucional de esta magnitud hasta que ocurrió esto por parte de Morena", afirma el analista.
Al respecto, el académico Enrique Gutiérrez asegura que, en medio del proceso electoral rumbo al 2027, es posible que las fuerzas políticas de oposición busquen espacios para capitalizar este escándalo, lo que podría afectar de cierta forma a Morena.
"En este momento la están dejando sola frente al proceso, pensando en lo que puede venir o lo que podría venir, y llevarse lo menos que puedan del costo político que, seguramente, va a representar esto", concluye.
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