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Cárdenas encabezó "una ruptura muy importante" en la historia de México, dice Sheinbaum
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —emblemático líder de la izquierda en México y tres... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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"Representó la democracia que viene de abajo,no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo y el poder", dijo la mandataria en conferencia de prensa.Cuauhtémoc Cárdenas es el principal referente de la transición democrática y líder histórico de la izquierda moderna en México. Luego de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1987 para exigir elecciones libres, encabezó la histórica candidatura presidencial de 1988 marcada por la polémica "caída del sistema", fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y se convirtió en 1997 en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente por el voto popular.
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Cárdenas encabezó "una ruptura muy importante" en la historia de México, dice Sheinbaum

21:54 GMT 29.10.2026
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —emblemático líder de la izquierda en México y tres veces candidato a la presidencia de este país—, quien falleció el 28 de octubre a los 92 años.
"Representó la democracia que viene de abajo,no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo y el poder", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
Cuauhtémoc Cárdenas junto a Miguel León Portilla, José Narro, Marta Lamas. - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2022
América Latina
Cuauhtémoc Cárdenas: "A mí me preguntan qué es la 4T y no sé qué responder"
26 de mayo 2022, 20:13 GMT
Cuauhtémoc Cárdenas es el principal referente de la transición democrática y líder histórico de la izquierda moderna en México. Luego de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1987 para exigir elecciones libres, encabezó la histórica candidatura presidencial de 1988 marcada por la polémica "caída del sistema", fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y se convirtió en 1997 en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente por el voto popular.
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