Cárdenas encabezó "una ruptura muy importante" en la historia de México, dice Sheinbaum

"Representó la democracia que viene de abajo,no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo y el poder", dijo la mandataria en conferencia de prensa.Cuauhtémoc Cárdenas es el principal referente de la transición democrática y líder histórico de la izquierda moderna en México. Luego de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1987 para exigir elecciones libres, encabezó la histórica candidatura presidencial de 1988 marcada por la polémica "caída del sistema", fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y se convirtió en 1997 en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente por el voto popular.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano —emblemático líder de la izquierda en México y tres veces candidato a la presidencia de este país—, quien falleció el 28 de octubre a los 92 años.
"Representó la democracia que viene de abajo,no la democracia de las élites. La democracia como el pueblo y el poder", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
Cuauhtémoc Cárdenas es el principal referente de la transición democrática y líder histórico de la izquierda moderna en México. Luego de romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1987 para exigir elecciones libres, encabezó la histórica candidatura presidencial de 1988 marcada por la polémica "caída del sistema", fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y se convirtió en 1997 en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido democráticamente por el voto popular.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).