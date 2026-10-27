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"Contrapeso regional": el silencio de Milei ante Lula tensa el vínculo con su principal socio comercial

"Contrapeso regional": el silencio de Milei ante Lula tensa el vínculo con su principal socio comercial

Sputnik Mundo

El presidente argentino sigue sin reconocer la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, a diferencia de los líderes de derecha de la región que ya... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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Casi un día después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el presidente argentino, Javier Milei, sigue sin saludar al ganador, a diferencia de los líderes de derecha de la región que lo felicitaron de inmediato. El silencio abre una etapa incierta con el principal socio comercial de Argentina, que tendrá al líder brasileño al frente del Gobierno durante un nuevo mandato de cuatro años.Da Silva se impuso el 25 de octubre con más del 51% de los votos y superó por más de 4,3 millones de sufragios al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Fue el primer candidato en ganar un balotaje tras quedar segundo en la primera vuelta y obtuvo un cuarto mandato, mientras su rival anunció que pedirá anular los comicios.La reacción regional fue casi unánime. El chileno José Antonio Kast llamó por teléfono a Lula y escribió que ambos países "tienen mucho futuro en común", y el ecuatoriano Daniel Noboa destacó que la región tiene "mucho por ganar cuando trabajamos juntos". También lo saludaron Keiko Fujimori en Perú, Santiago Peña en Paraguay y Rodrigo Paz en Bolivia, todos afines ideológicamente a Milei.En contraste, ni Milei ni la Cancillería argentina emitieron un mensaje oficial, pese a que este año el Gobierno había saludado con rapidez los ajustados triunfos de De la Espriella y de Fujimori. El único gesto del mandatario fue republicar en X el mensaje de un legislador libertario que cuestionaba a quienes votaron por el líder del PT. Donald Trump tampoco reconoció el resultado.El silencio corona la peor crisis bilateral en décadas. En julio, Milei viajó a San Pablo para el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro y llamó a Lula "presidiario" y "ladrón". Brasil respondió en agosto con la expulsión del embajador argentino, Daniel Raimondi, retiró al suyo de Buenos Aires y redujo la relación al nivel de encargados de negocios, una situación que sigue vigente.La tensión política choca con el peso del intercambio. Entre enero y septiembre de 2026, Brasil fue el principal socio comercial de Argentina, con un comercio de 21.794 millones de dólares, por encima de China, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El país vecino absorbió el 12,7% de las exportaciones argentinas y aportó el 21,4% de sus importaciones.La dependencia es mayor en algunos sectores. Casi dos tercios de los vehículos que exportaron las terminales argentinas en septiembre tuvieron como destino Brasil, y ambos socios prevén liberalizar ese comercio dentro del Mercosur en 2029. Las empresas brasileñas invirtieron 229 millones de dólares en Argentina en el primer trimestre, según el Banco Central.La agenda energética también depende del diálogo entre ambos Gobiernos. En noviembre de 2024, Argentina y Brasil firmaron un memorando para que el gas del yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, abastezca al mercado brasileño, con la meta de alcanzar 30 millones de metros cúbicos diarios en 2030. Las ventas actuales, vía Bolivia, son mayormente interrumpibles.El primer escenario en que Milei y Lula podrían cruzarse será la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, confirmó la presencia del mandatario brasileño, sostuvo que las tensiones entre ambos gobiernos no afectarán al bloque y descartó que Uruguay asuma un rol de mediador entre Buenos Aires y Brasilia.Un límite a Washington"Brasil vuelve a ser un contrapeso regional y esa es la principal noticia", dijo a Sputnik el analista internacional Guillermo Justo Chaves, quien explicó que "a partir de que Lula retiene la presidencia, se da un golpe fuerte en la región, porque Brasil es tan importante que puede contrapesar a los distintos países que hoy tienen administraciones de un signo político vinculado a la derecha". Para el especialista, el resultado de las elecciones "genera también mucha expectativa y esperanza en distintos países, porque corta con la sensación de una avalancha conservadora en toda Latinoamérica" y afirmó que los hechos demostraron que "se puede triunfar con un discurso positivo, con un discurso que se centre fundamentalmente en aspectos vinculados con la comunidad, vinculados con los logros en materia de derecho".Consultado por Sputnik, Jorge Taiana, diputado nacional y excanciller argentino (2005-2010), consideró que "este triunfo pone un límite a las pretensiones de Estados Unidos en la región". El exministro de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) remarcó que "deja en claro el fuerte liderazgo de Lula no solo en Brasil sino también en América Latina".Un sabor agridulce en la Casa RosadaSi bien los entrevistados coincidieron en el revés que la derrota de Bolsonaro representa para los planes geopolíticos de Javier Milei en la región, ambos coincidieron en la fortaleza relativa del argentino a los ojos de la Casa Blanca. "Con este resultado Milei sigue siendo el principal referente de Trump en Sudamérica, lugar que hubiese perdido en manos de Bolsonaro en caso de que hubiera triunfado en Brasil", apuntó Justo Chaves.Según el analista, el escenario habría sido muy distinto con un triunfo bolsonarista, ya que "me da la impresión que si Bolsonaro triunfaba, ahí sí iba a ser como para preocuparse por cierta degradación relativa". En ese caso, explicó, Milei "iba a ocupar un lugar secundario al lado de un Bolsonaro ganador, aunque esa sociedad "también le iba a permitir avanzar con ciertas políticas".Por su parte, Taiana agregó que "esto va a impactar mucho en la región. Estados Unidos pretende la subordinación de toda América Latina para fragmentarla y tener relaciones con cada país particularmente. Una de las principales iniciativas es el Escudo de las Américas, bajo la idea del combate al supuesto narcoterrorismo", explicó el excanciller sobre la alianza de seguridad que integra Argentina y de la que Brasil está afuera.

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