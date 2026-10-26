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"Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro

"Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento con los resultados del balotaje en Brasil, en el que resultó triunfante el actual mandatario Luis... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas concluyó el 25 de octubre con Lula con el el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival, con lo cual el líder izquierdista aseguró un cuarto mandato presidencial.Las relaciones comerciales entre EEUU y Brasil han sufrido tensiones luego de que la Administración Trump aplicara elevados aranceles a diferentes productos brasileños por supuestas "prácticas comerciales desleales" por parte de la nación sudamericana. Lula da Silva, por su parte, ha rechazado estos embates comerciales y pidió reiteradamente a Washington que no interfiera en el proceso electoral.

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