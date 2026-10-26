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"Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro
"Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro
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El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento con los resultados del balotaje en Brasil, en el que resultó triunfante el actual mandatario Luis... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas concluyó el 25 de octubre con Lula con el el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival, con lo cual el líder izquierdista aseguró un cuarto mandato presidencial.Las relaciones comerciales entre EEUU y Brasil han sufrido tensiones luego de que la Administración Trump aplicara elevados aranceles a diferentes productos brasileños por supuestas "prácticas comerciales desleales" por parte de la nación sudamericana. Lula da Silva, por su parte, ha rechazado estos embates comerciales y pidió reiteradamente a Washington que no interfiera en el proceso electoral.
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"Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro

20:17 GMT 26.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento con los resultados del balotaje en Brasil, en el que resultó triunfante el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, a quien el republicano apoyaba abiertamente.
"Me pareció terrible. Parecía otra elección amañada, francamente. No tomé partido, pero fue una imagen terrible", dijo el mandatario a medios.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas concluyó el 25 de octubre con Lula con el el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival, con lo cual el líder izquierdista aseguró un cuarto mandato presidencial.
Las relaciones comerciales entre EEUU y Brasil han sufrido tensiones luego de que la Administración Trump aplicara elevados aranceles a diferentes productos brasileños por supuestas "prácticas comerciales desleales" por parte de la nación sudamericana. Lula da Silva, por su parte, ha rechazado estos embates comerciales y pidió reiteradamente a Washington que no interfiera en el proceso electoral.
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