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"Arma de geopolítica": Argentina apuesta a Vaca Muerta para presionar por las Malvinas

"Arma de geopolítica": Argentina apuesta a Vaca Muerta para presionar por las Malvinas

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino presionó a 180 empresas de 29 países a elegir entre operar en Malvinas o desarrollar proyectos en Vaca Muerta, en una ofensiva que ya... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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El presidente sudamericano, Javier Milei, busca convertir al boom energético argentino en una nueva herramienta de presión diplomática sobre Malvinas.La Ley 26.659, vigente desde 2011, ya prohibía operar en Argentina a las empresas que trabajaran en Malvinas sin autorización, con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Pero cuando se sancionó esa norma, Vaca Muerta todavía no existía como polo productivo, y las petroleras carecían de cualquier incentivo real para elegir entre operar en un mercado o en el otro.Ese punto de partida cambió por completo. La región se consolidó como el principal motor energético del territorio argentino y como un imán de inversiones internacionales, con planes de expansión que ya se cuentan en decenas de miles de millones de dólares para lo que resta de la década. Ese peso es, hoy, la carta que el Gobierno decidió jugar frente al Reino Unido.El decreto no solo alcanza a las operadoras: extiende las sanciones a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros vinculados con actividades en las islas. También exige una declaración jurada de cumplimiento de la Ley 26.659 para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con intervención obligatoria de la Cancillería antes de aprobar cualquier proyecto.El anuncio ya tuvo eco en los mercados: las acciones de Rockhopper y Navitas cayeron en las bolsas de Londres y de Tel Aviv en los días posteriores al decreto. Ambas empresas, de todos modos, aseguraron que no esperan demoras en el proyecto, ya que operan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y con el respaldo político del Reino Unido.La ofensiva no se limitó al plano regulatorio: el Gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de Navitas por operar sin autorización en Malvinas. La acción judicial se suma a las sanciones administrativas ya vigentes y apunta directamente a la petrolera israelí que opera Sea Lion junto con Rockhopper, en momentos en que el proyecto sigue en marcha.La disputa sumó una derivación inesperada: el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió públicamente al primer ministro Benjamín Netanyahu reconocer a las Malvinas como territorio argentino, en referencia directa a las perforaciones petroleras británicas en las islas. El planteo llegó luego de que el Reino Unido prohibiera productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania.El efecto más concreto llegó del sector de servicios: SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores petroleras de ese rubro con inversiones activas en Vaca Muerta, comunicaron que no participarán de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, en línea con el nuevo decreto. Las tres firmas remarcaron que priorizan su posición en la cuenca neuquina por sobre cualquier vínculo con el archipiélago.No todo augura que la presión resulte efectiva. Argentina necesita a esas mismas compañías de perforación y logística para desarrollar su propio Vaca Muerta y su offshore, algo que podría terminar limitando el alcance real de las sanciones frente a un proyecto como Sea Lion, que ya tiene el financiamiento cerrado y las obras en marcha en la zona en disputa.El antecedente más citado es Harbour Energy, sancionada en 2013 como Premier Oil por operar Sea Lion sin autorización argentina, con una inhabilitación de 15 años vigente en ese momento. Hoy, la compañía opera el bloque gasífero Aguada Pichana en Vaca Muerta y participa del yacimiento offshore Fénix, en Tierra del Fuego, junto a TotalEnergies y Pan American Energy.Mucho más que un yacimiento"Vaca Muerta se ha convertido en un activo no solo económico y productivo, sino, en este sentido, en un arma de la geopolítica: a la empresa que piensa ir a Malvinas le puedes decir que se va a quedar sin el premio, que es Vaca Muerta", dijo a Sputnik Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de Argentina (2019-2020), al analizar el alcance real de las sanciones.El especialista explicó que el Gobierno ya cuenta con un resultado concreto. "Milei obtuvo un primer resultado a favor, que fue el pronunciamiento de las grandes compañías de servicios petroleros, que dijeron que están en Vaca Muerta, que la idea es seguir, y que no se van a involucrar en el proyecto vinculado a las islas", subrayó."El Gobierno va a mandar un proyecto de ley que no solo va a endurecer las penas, sino que va a proponer el juicio en ausencia para los directivos. A nadie le gusta estar procesado en un país extranjero, sujeto a una justicia que después puede pedir medidas a Interpol", advirtió Carbajales sobre el siguiente paso oficial.El objetivo, dijo, es disuadir y encarecer los costos de la operatoria. Ya lo vemos con Alemania, que va a ser el primer comprador de gas natural licuado a partir del año que viene, firmando un contrato de largo plazo", concluyó.Las magnitudes en juegoConsultado por Sputnik, Paulo Farina, economista especializado en hidrocarburos y consultor, puso el eje en la escala del proyecto. "No hay una intersección grande entre lo que es Vaca Muerta y la exploración de aguas profundas del lado de Malvinas, y tampoco hay ningún jugador importante involucrado", precisó.Sobre qué ocurriría si una empresa de origen israelí, tras participar en la exploración de Malvinas, buscara luego sumarse a Vaca Muerta, Farina apuntó al plano legal. "Le caben las generales de la ley, sea de Israel, sea de Inglaterra, o sea de cualquier parte del mundo. Lo que tiene particular la ley de 2013 es que agregó sanciones penales: tendrías que hacerle un juicio de extradición, y eso sí es un desincentivo fuerte".El economista consideró que el impacto más fuerte no es económico sino diplomático. "Puede tener una implicación más política, porque Argentina tiene que forzar a los países y hablar ahora con sus aliados para que sumen su apoyo en esta moción".Farina cerró reconociendo el peso real de Vaca Muerta en el mercado global. "Es relevante, es importante. Vamos a lograr un millón y ya vamos camino al millón y medio de barriles diarios. No es poco, aunque no estamos todavía para pensar en unirnos a la OPEP", remarcó.

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