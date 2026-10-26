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"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", declara Lula
"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", declara Lula
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En su discurso de victoria, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva señaló que la elección fue un triunfo contra la "injerencia externa", destacando además la... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Rodeado de simpatizantes, el presidente agradeció, emocionado, al pueblo brasileño que salió a las calles y acudió a las urnas para "defender la democracia". Lula resaltó también que se registró el menor número de abstenciones y de votos nulos en la historia del país.Además, afirmó que, a pesar de las diferencias políticas, deberá gobernar para toda la población, respetando la Constitución y manteniendo el diálogo con el Congreso Nacional. En ese sentido, se refirió a las valoraciones de que enfrentará dificultades para gobernar ante un Poder Legislativo más conservador. "Yo no elegí el Congreso. Fue el pueblo quien lo eligió, y es con él con quien voy a votar, voy a trabajar y voy a aprobar las cosas", sentenció.Por otro lado, el mandatario señaló que quiere crear una inteligencia artificial local y no depender de China ni de EEUU, para aprovechar el potencial energético del país sudamericano.El presidente agregó que las empresas tecnológicas que quieran construir centros de datos deberán reservar una parte de esos lugares para la información brasileña."Queremos hacer de este país un país que deje de ser un país en vías de desarrollo y se convierta en un país desarrollado", afirmó.Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,79% de los sufragios, frente al 48,21% de su rival en el balotaje, el candidato Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal.
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"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", declara Lula

04:13 GMT 26.10.2026
© AP Photo / Andre PennerLuiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
© AP Photo / Andre Penner
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En su discurso de victoria, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva señaló que la elección fue un triunfo contra la "injerencia externa", destacando además la intromisión de las plataformas digitales, las cuales prometió que regularía.
Rodeado de simpatizantes, el presidente agradeció, emocionado, al pueblo brasileño que salió a las calles y acudió a las urnas para "defender la democracia".
Lula resaltó también que se registró el menor número de abstenciones y de votos nulos en la historia del país.
Además, afirmó que, a pesar de las diferencias políticas, deberá gobernar para toda la población, respetando la Constitución y manteniendo el diálogo con el Congreso Nacional.
En ese sentido, se refirió a las valoraciones de que enfrentará dificultades para gobernar ante un Poder Legislativo más conservador. "Yo no elegí el Congreso. Fue el pueblo quien lo eligió, y es con él con quien voy a votar, voy a trabajar y voy a aprobar las cosas", sentenció.
Por otro lado, el mandatario señaló que quiere crear una inteligencia artificial local y no depender de China ni de EEUU, para aprovechar el potencial energético del país sudamericano.

"Enseñaremos más matemáticas, más ingeniería. Porque no quiero depender de la inteligencia artificial china o estadounidense. Quiero crear una brasileña. Tenemos que aprovechar el potencial energético de un país que quizá sea el que tiene mayor capacidad de energía renovable para traer aquí los centros de datos necesarios para almacenar también nuestros datos para Brasil", dijo Lula en su discurso.

El presidente agregó que las empresas tecnológicas que quieran construir centros de datos deberán reservar una parte de esos lugares para la información brasileña.
"Queremos hacer de este país un país que deje de ser un país en vías de desarrollo y se convierta en un país desarrollado", afirmó.
Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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Lula se impone ante Bolsonaro y tendrá un cuarto mandato como presidente de Brasil
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Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,79% de los sufragios, frente al 48,21% de su rival en el balotaje, el candidato Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal.
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