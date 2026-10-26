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"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", declara Lula

"Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie", declara Lula

Sputnik Mundo

En su discurso de victoria, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva señaló que la elección fue un triunfo contra la "injerencia externa", destacando además la... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T04:13+0000

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Rodeado de simpatizantes, el presidente agradeció, emocionado, al pueblo brasileño que salió a las calles y acudió a las urnas para "defender la democracia". Lula resaltó también que se registró el menor número de abstenciones y de votos nulos en la historia del país.Además, afirmó que, a pesar de las diferencias políticas, deberá gobernar para toda la población, respetando la Constitución y manteniendo el diálogo con el Congreso Nacional. En ese sentido, se refirió a las valoraciones de que enfrentará dificultades para gobernar ante un Poder Legislativo más conservador. "Yo no elegí el Congreso. Fue el pueblo quien lo eligió, y es con él con quien voy a votar, voy a trabajar y voy a aprobar las cosas", sentenció.Por otro lado, el mandatario señaló que quiere crear una inteligencia artificial local y no depender de China ni de EEUU, para aprovechar el potencial energético del país sudamericano.El presidente agregó que las empresas tecnológicas que quieran construir centros de datos deberán reservar una parte de esos lugares para la información brasileña."Queremos hacer de este país un país que deje de ser un país en vías de desarrollo y se convierta en un país desarrollado", afirmó.Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,79% de los sufragios, frente al 48,21% de su rival en el balotaje, el candidato Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal.

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